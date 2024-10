Tsunoda cree que "cuestiones de fondo" impidieron su oportunidad en Red Bull

Yuki Tsunoda está sorprendido de que Red Bull Racing haya tardado tanto tiempo en ofrecerle un test de Fórmula 1, pero cree que hay elementos en "segundo plano" que han impedido que ocurriera antes.

Tal y como reveló Motorsport.com a principios de esta semana, Tsunoda tendrá su primer test con un coche de F1 de Red Bull después del final de temporada en Abu Dhabi.

Todavía no se han concretado los detalles, y Tsunoda admite que el plan podría fracasar, pero se ha mostrado encantado de que por fin se le presente la oportunidad.

"Creo que va a pasar, tal vez", dijo antes del Gran Premio de México. "Pero con Red Bull, nunca se sabe hasta ese mismo día".

A pesar de haber corrido para la escudería hermana de Red Bull bajo su identidad AlphaTauri/RB desde 2021, el japonés sólo ha conseguido pilotar un coche de Red Bull en jornadas de shows en ciudades.

Cuando se le preguntó si le sorprendía haber tardado tanto en llegar a este punto, Tsunoda respondió: "Si me preguntaras eso en mi segundo o tercer año me habría sorprendido mucho, pero he tenido que acostumbrarme".

"En cierto modo me he acostumbrado a lo difícil que era conseguir incluso un solo día de pruebas pese a que he superado a la mayoría de los compañeros de equipo de años anteriores".

"Pero sí, probablemente hay cosas que no sabía, algo que está pasando en el fondo y que yo no sabía. Y está claro que, al mismo tiempo, probablemente esté la opinión de que no soy realmente capaz de mejorar tanto como querían a este nivel, especialmente en las comunicaciones por radio".

Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team, en la parrilla de salida

Aunque Tsunoda habría deseado tener su oportunidad con Red Bull mucho antes, cree que incluso un solo día de test le dará la oportunidad de demostrar lo que realmente puede hacer.

"Es una oportunidad muy buena", admitió. "Al menos por fin puedo mostrar un poco de mi pilotaje y ellos pueden ver cómo conduzco".

"Creo que es muy importante. Así que al menos me siento muy bien. Por fin me están dando una oportunidad. No sé si todavía pasará o no, pero hay algo que incluso he oído de ellos directamente. Así que, sí, intentaré maximizar mi oportunidad".

Tsunoda también ha dado las gracias a Honda, que ha apoyado su carrera y ha desempeñado un papel clave a la hora de presionar a Red Bull para que le diera la oportunidad de ese test de F1.

"Sin duda, Honda me ayudó a lograr esa prueba", ha añadido. "Les estoy muy agradecido".

"Obviamente, yo estaba apretando ya desde la primera carrera, incluso el año pasado. Pero sí, fui capaz de mostrar resultados un poco más que el año pasado y también hubo cierto empuje a Red Bull".