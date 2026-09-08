Así es el circuito de Madring F1: curvas, dónde adelantar, longitud, vueltas y más

Madring estrena este fin de semana el circuito que durante al menos diez años albergará el GP de Madrid de Fórmula 1. Una pista que empezó a construirse el 29 de abril de 2025 y que del 11 al 13 de septiembre de 2026 acoge su primer gran premio de F1.

Cómo es el circuito de Madring de F1: curvas, trazado y más

Longitud: 5,47 kilómetros

Número de curvas: 22

Vueltas en carrera: 57

Distancia de carrera: 307,8 km

Lugar: IFEMA Madrid / Valdebebas (Madrid)

El GP de España 2026 de F1 se disputa a 57 vueltas a una pista, la del circuito de Madring, de 5,47 kilómetros y 22 curvas (una peraltada) y dos túneles. El circuito fue diseñado por la empresa italiana Dromo, que en concurso ganó al omnipresente Tilke. Se espera que la vuelta rápida esté alrededor de 1:32, con velocidades máximas de 320 km/h, cuatro posibles puntos de adelantamiento, y un desnivel de 10 metros.

El circuito de Madring, con numerosos guiños a la historia de Madrid y de España, empieza con un recta de 523 metros, la segunda de mayor longitud de todo el trazado. Entre la línea de salida de la pole position y la curva 1 hay un corto recorrido de 252 metros, que en la salida dejará pocas oportunidades pero que en plena carrera es el gran punto de adelantamientos.

Madring Foto de: Filip Cleeren

Se espera que los coches alcancen los 320 km/h y frenen hasta los 100 km/h en la primera frenada, para pasar a la curva 2 (la de menor altura del circuito sobre el nivel del mar, 671,05m) y a la primera con un gran nombre, la Curva 3, llamada Curva de Hortaleza, a derechas y muy rápido, porque el barrio de Madrid con ese nombre es el telón de fondo, como inicio de la parte urbana de la pista, en la calle de la Ribera de Sena.

Tras 'Hortaleza', está la también muy veloz curva 4 (hay 394 metros entre las curvas 3 y 4), y en esa siguiente recta se alcanza la velocidad punta, 340 km/h de camino a la curva 5, con una gran frenada que permitirá adelantar, ya que se reduce hasta los 80 km/h.

Aún en la vía pública, la curva 6 a izquierdas es donde empieza la 'Subida de las Cárcavas', que cuenta con un desnivel de subida del 8,3% y que lleva el nombre del barrio que recorre. Tras subir 10 metros de altura, aparece la curva 7, a ciegas y a 696,70 metros por encima del nivel del mal, el punto de mayor altura del circuito.

Tras la curva 7 llega 'El Búnker', que es el siguiente giro y que se llama así porque gira junto a Los Fortines de la Guerra Civil Española de La Mata Espesa, y ahí llega una parte rápida pero técnica de entre un 4 y un 5,3% de descenso a la curva 9 alrededor de Valdebebas. Entre las curvas 8 y 9 está la Grada Sainz, en la parte más alta del circuito.

Después de la curva 9 está 'la chicane', a derechas (curva 10, un giro de 57º) y a izquierdas (curva 11, de 78º, y que prepara para la ya famosa curva peraltada, La Monumental.

La Monumental es el icono del circuito de Madring, una curva peraltada al 24% y con una longitud de medio kilómetro, donde se pueden hacer hasta seis trazadas diferentes pero que sobre todo será clave para la siguiente curva, donde se podrá adelantar.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Madring

Y es que la Curva 13 es una gran frenada tras la Monumental, antes de las Enlazadas de Valdebebas, que son las curvas 14, 15 y 16, un sector muy rápido y fluido de la pista, con curvas de gran apoyo.

Tras esa parte rápida, llega la Curva 17, una gran frenada al final de la sección veloz de Valdebebas. La Curva Norte, la 18, está situada tras el túnel que conecta Valdebebas con IFEMA.

La Curva 19 volverá a permitir alcanzar buena velocidad, una curva rápida de aceleración antes del último sector, más técnico. Y es que la Curva 20 es la zona más lenta del circuito.

El circuito de Madring acaba con la Curva 21, técnica y estrecha para la entrada a la Curva 22, llamada El Parque, que es la última antes de la recta de meta.

¿Por qué la curva peraltada de Madring F1 se llama 'La Monumental'?

Por su forma semicircular es un guiño a una plaza de toros y concretamente a la de Las Ventas de Madrid, que se apoda así. Promete ser todo un desafío para los pilotos, y tiene un peralte máximo del 24% y nada menos que 550 metros de longitud en apoyo continuo, que se recorrerán en poco más de 5 segundos a unos 300 km/h y donde se congregarán nada menos que 45.000 espectadores en las gradas.

Hay seis radios diferentes (es decir, seis posibles trazadas) antes de la siguiente curva, muy importante para adelantar. Los seis radios son de aproximadamente 96 m / 121 m / 124,7 m / 157 m / 328 m y 341 m.

Dónde adelantar en el circuito de Madring F1

Además de la Curva 1 y la curva 5, en el circuito de Madring F1 se podrá adelantar en la curva 13, un giro lento con 84º, donde se pasa de 300 km/h a 140 km/h.

'Las Enlazadas de Valdebebas' es una de las partes más rápidas de Madring, varias curvas por la zona de Valdebebas, donde está la Ciudad Deportiva del Real Madrid, que forman las curvas 14, 15 y 16 a fondo y una frenada a la 17, otro punto para adelantar al pasar de 280 km/h a 100 km/h.

Pasando el túnel que une Valdebebas con IFEMA está la curva 18, llamada 'Curva Norte' por pasar delante del Centro de Convenciones Norte de IFEMA, y es donde se encontrarán los invitados VIP del Secondary Hospitality que podrán disfrutar de unas geniales vistas.

La pista llega entonces a su parte más revirada y 'ratonera' donde están las las curvas 19 (con 90 º), la curva 20 (de 117º) y la 21 (de 109º) y 22 (de 96º) a derechas y rodeadas de muros que ya pistan IFEMA (los pabellones 14 y 12) para entrar a la recta principal.

La curva final del circuito de Madring se llama 'El parque' por estar junto al parque Juan Carlos I.

Dicho circuito semiurbano tiene una capacidad para albergar a 110.000 aficionados, una cifra que está previsto que aumente hasta los 140.000 durante la primera mitad del contrato.

Rectas y tramos más largos del circuito de Madring

Recta de meta — 523 m

De la pole a la Curva 1 — 252 m

De la Curva 3 a la Curva 4 / Ribera del Sena — 394 m

De la Curva 9 a la Curva 10 — 123 m

Salida de la Curva 12 — 123 m

De la Curva 13 a la Curva 14 — 125 m

De la Curva 14 a la Curva 15 — 90,5 m

De la Curva 17 a la Curva 18 / Túnel — 125 m

Del Final del Pabellón 10 a la Curva 20 — 186 m

Del Final del Pabellón 14 a la Curva 22 — 152 m

Radios de giro de las curvas del Madring de F1

Curva 1: - 12,4 metros

Curva 2: 15,5 metros

Curva 3: 126 metros

Curva 4: 356/344,5 metros

Curva 5: -11,25 / 14 metros

Curva 6: -38 metros

Curva 7: 11 metros

Curva 8: -43 metros

Curva 9: 44 metros

Curva 10: 54,5 metros

Curva 12: 96 / 121 / 124,7 / 157 / 328 metros (según la trazada que se haga en la Monumental)

Curva 13: -31 metros

Curva 14: 81 metros

Curva 15: -133,5 metros

Curva 16: -80 metros

Curva 17: 10 metros

Curva 18: -54 metros

Curva 19: 90/84 metros

Curva 20: -15,8 metros

Curva 21: 9 metros

Peralte de todas las curvas del Madring

Curva 1: 2%

Curva 2: 2%

Curva 3: -2% / 0,9% / 3%

Curva 4: -2% / -2,75%

Curva 5: 0,85% / 3,1% / -0,8%

Curva 6: 0,6% / 3,4%

Curva 7: -1,8% / -3,4%

Curva 8: 2% / 1,4%

Curva 9: -3% / -3,5%

Curva 10: -2,1% / -2,6%

Curva 12: -7,6% / -24% / -11,2%

Curva 13: 2,3% / 2%

Curva 14: -2%

Curva 15: 2% / 4% / 3% / 2,2%

Curva 16: 2,3%

Curva 17: -2%

Curva 18: 2%

Curva 19: -2%

Curva 20: 2%

Curva 21: 1,5%

La enorme bandera de España en Madring

Entre la curva 3 y la salida desde el PitLane aparece uno de los elementos visuales que más destacan en el circuito, la gigantesca bandera de España, con un mástil de 54 metros, y un tamaño de 6,66 x 25 metros. Está sobre una superficie de más de 416 m² y cuenta con un sistema motorizado capaz de arriarla en aproximadamente 3 minutos.

Tiene iluminación nocturna y baliza aeronáutica, y se izó por primera vez el 16 de junio de 2026, con Motorsport.com presente.