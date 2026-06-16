Revelada la 'grada Sainz' en el GP de España de F1 en Madring

Carlos Sainz ha hecho ya oficial que tendrá una grada propia en el GP de España de F1 2026, en el circuito de Madring, del que es embajador. La llamada 'Team Fifty5', que llevará su sello personal, ofrecerá a los aficionados asistir al regreso de la Fórmula 1 a Madrid a un precio, aún desconocido, más asequible que otros puntos del trazado.

La curva Sainz estará entre las curvas 8 y 9, en la subida de las Cárcavas, "donde mejores vistas hay", según el propio piloto de Williams. "Está en la parte más alta, en la parte donde más circuito se ve, así que mejor, imposible", defendió el #55.

Más detalles se darán a conocer en los siguientes días y las entradas para esa 'Grada Sainz' en Madrid se pondrán a la venta 'muy, muy pronto'.

Se continúa así con la tradición de tener una grada de Sainz, que empezó hace una década en el circuit de Barcelona-Catalunya, y que ya ha dado a miles de fans la oportunidad de asistir tanto a los GP de España como al reciente GP de Catalunya del pasado fin de semana.

"Es un circuito que tiene de todo, curva rápida, lenta, una parte urbana, otra parte mucho más abierta y la famosa Monumental", dijo Sainz, antes de referirse al trofeo del gran premio, que no dudó en tocar: "Yo lo toco, no soy supersticioso, me encantaría tener uno de estos".

"Es un circuito muy espectacular, con muchísimo carácter, con muchísima personalidad, que es lo primero que había que pedirle a un evento como este". El madrileño también explicó qué es lo que más le llamó la atención del trazado cuando conoció el diseño definitivo. Según Sainz, las largas rectas deberían favorecer los adelantamientos, mientras que la mezcla entre zonas urbanas y otras mucho más abiertas le da una personalidad única dentro del calendario.

"Tiene rectas muy largas y creo que hoy en día, en la Fórmula 1, para favorecer los adelantamientos es muy importante contar con dos rectas largas que permitan ofrecer carreras emocionantes", señaló. "Nunca había visto un circuito que tenga una sensación tan urbana en una parte de la vuelta y que, de repente, se abra a una zona enorme y mucho más fluida. La combinación de ambas cosas hace que sea realmente emocionante. Es diferente, muy diferente".

Sainz reconoció además que varios pilotos ya le han preguntado por Madring antes de su estreno en 2026. "Hay algunos pilotos curiosos preguntándome cómo es y cómo va a ser. Creo que las grandes preguntas llegarán cuando la gente empiece a venir y a verlo con sus propios ojos o cuando puedan probarlo en el simulador", comentó.

Pero uno de los aspectos que más ilusión le hace es precisamente la creación de la grada Team Fifty5. El piloto de Williams aseguró que fue una de las primeras peticiones que hizo al proyecto madrileño, después del éxito cosechado durante años en Barcelona. Incluso dejó entrever que la iniciativa podría ir acompañada de más sorpresas para sus seguidores en los próximos meses.

"Llevo muchos años haciendo esto en Barcelona y siempre ha tenido muchísimo éxito. Ahora, al llegar a Madrid, que es mi ciudad natal y donde además soy embajador del circuito, lo primero que pedí fue: 'Por favor, necesito una grada para mi equipo'", explicó. "La llamamos Team Fifty5 porque mis aficionados me han demostrado que, vaya donde vaya, siempre me siguen. Me han encontrado en todos los lugares a los que hemos ido y siempre han estado ahí apoyándome".

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