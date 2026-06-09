Hamilton ha encontrado a su "Bono italiano" en Ferrari F1 en 2026

Lewis Hamilton no escatimó elogios hacia su nuevo ingeniero de carrera, Carlo Santi, a quien describió como su "Bono italiano" tras un comienzo notablemente mejor en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El piloto británico forjó una gran asociación con Peter Bonnington durante sus 12 años en Mercedes, pero esa relación terminó cuando fichó por Ferrari en 2025.

Hamilton unió fuerzas entonces con el incondicional de Ferrari Riccardo Adami, quien ya había trabajado con su predecesor, Carlos Sainz, pero a ambos les costó crear una colaboración eficaz.

Así que Hamilton se puso a buscar a un ingeniero de carrera nuevo para 2026 y, en las primeras carreras de este curso, ha trabajado con Santi, quien fue ingeniero de Kimi Raikkonen a finales de la década de 2010.

Aunque sus compromisos fuera de la pista hacen que Santi no pueda estar presente en todas las carreras —ya que Ferrari también ha fichado a Cedric Michel-Grosjean—, este fin de semana ha estado trabajando con Hamilton en Mónaco, y el resultado ha vuelto a ser positivo, con un gran segundo puesto que le ha posicionado segundo en el Mundial de Pilotos.

"La colaboración entre el piloto y el ingeniero es muy, muy importante", afirmó Hamilton. "Adami y yo teníamos una relación realmente buena, era un tipo encantador, trabajábamos relativamente bien juntos".

Carlo Santi en el GP de Estados Unidos de 2018 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

"Creo que aprender a satisfacer las necesidades de un piloto lleva tiempo. Cuando le das feedback a un ingeniero, él lo entiende a través del equilibrio en las curvas, entiende todos los elementos que contribuyen a las dificultades de la conducción".

"Intentas describir qué es, el problema que tienes, curva a curva, entrada, mitad, salida, o lo desglosas en cinco secciones si quieres. Contar con esa colaboración entre piloto e ingeniero a veces es cuestión de suerte".

"En mi caso y el de Bono, aparte del principio, él tenía una buena relación de trabajo con Michael Schumacher. Siento que Carlo es como mi Bono italiano".

"Se lo dije a Bono el otro día. En el sentido de que es un poco un veterano. Es un tipo mayor que ha visto de todo. Es muy tranquilo, se nota por la radio. Ese es el detalle en el que podemos profundizar juntos. Nuestro entendimiento de la parte técnica, creo que es algo que merece la pena tener en cuenta".

Esto llega justo en lo que está siendo un comienzo de año positivo para Hamilton, que ha conseguido sus tres primeros podios con Ferrari y se sitúa segundo en el campeonato, por delante de su compañero de equipo Charles Leclerc.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Es una gran mejora respecto al año pasado, cuando el campeón del mundo sufrió durante casi toda la temporada. Sin embargo, a menudo ha afirmado que la adaptación lleva tiempo, y el cambio de normativa de 2026 es su gran esperanza.

"Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es del trabajo que hay que hacer entre bastidores", añadió Hamilton. "Por supuesto, ves a pilotos del pasado como Kimi, por ejemplo, que simplemente llegaban a un equipo y conducían el coche que le daban, a veces eso funciona, pero a veces no".

"En mi caso, he llegado a un equipo que, como dije el año pasado, tiene todo lo necesario para triunfar, pero solo hace falta colocar las piezas del rompecabezas en el lugar adecuado para que eso suceda".

"Y me he comprometido al 100 % para llegar a ese punto, sabiendo que sería difícil, sobre todo durante la primera parte del año pasado, que fue muy, muy dura".

"Pero, como ya dije en la última carrera, Frederic Vasseur estuvo fantástico trabajando conmigo y ayudándome. Por ejemplo, la relación con el ingeniero es un millón de veces mejor que la del año pasado y estoy empezando a ver los frutos en cómo llevo el coche".

"Así que es fantástico poder formar parte del equipo y trabajar con todos para llevar el barco en la dirección correcta. Todavía nos queda un largo camino por recorrer y aún tenemos que mejorar en algunas áreas, pero creo que vamos por el buen camino", concluyó el heptacampeón del mundo de la Fórmula 1.