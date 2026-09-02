Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Italia de F1 en Monza

La Fórmula 1 celebra este fin de semana la 13ª ronda de su campaña 2026, el GP de Italia, y hay muchos temas de conversación de camino a Monza. Es el lugar donde el líder del campeonato y héroe local, Andrea Kimi Antonelli, debe superar una penalización en parrilla debido a un cambio de motor en su Mercedes, así que ¿cómo afectará esto a su luchal por el título?

El piloto de 19 años lidera la clasificación general con 59 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo, George Russell, y Lewis Hamilton, piloto de Ferrari, mientras que un Lando Norris en plena forma aparece en segundo plano. El vigente campeón del mundo de McLaren ha ganado los dos últimos grandes premios, dejándole con un déficit de 82 puntos respecto al italiano, lo que muestra lo apretada que ha estado recientemente la lucha entre los tres equipos de cabeza.

Uno de ellos también llegará al Templo de la Velocidad con un motor actualizado, mientras que también hay mucho movimiento hacia la parte trasera de la parrilla. Así que aquí van cinco cosas a las que prestar atención en el GP de Italia.

La presión sobre el héroe local

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Mark Thompson / Getty Images

La temporada 2026 de F1 no ha sido amable con los pilotos cuando han pisado suelo propio. Max Verstappen se accidentó en la primera vuelta en Zandvoort, Charles Leclerc no llegó a ver la bandera en Mónaco y Oscar Piastri ni siquiera llegó a la parrilla en Australia. Hay excepciones, como Russell y Hamilton, que lograron un podio en Silverstone, pero en conjunto, 2026 ha supuesto un camino difícil para cualquier piloto que pisa terreno familiar.

Antonelli esperará romper la tendencia en Italia este fin de semana, una hazaña que no pudo conseguir del todo en 2025, cuando sufrió para acabar noveno, ni en 2024, cuando tuvo un accidente mientras rodaba en la FP1 para Mercedes. Ahora, sin embargo, tiene uno de los paquetes más fuertes de la parrilla y la confianza que aporta una ventaja dominante al frente de la clasificación.

Este año, sin embargo, el transalpino no se ha dado el comienzo más fácil para revertir su mala racha en casa. Un cambio de motor significará que saldrá desde el pitlane independientemente de su rendimiento en la clasificación, pero en el trazado de Monza al menos debería poder abrirse paso a través del pelotón, siempre que su W17 conserve la ventaja que ha mostrado en otros circuitos hasta ahora en lo que va de curso.

Realísticamente, Antonelli debería poder superar a la mayoría de los pilotos de la zona media y meterse entre los cinco primeros. Un podio también podría estar al alcance si las cartas juegan en su favor. Sin embargo, su fin de semana consistirá ante todo en limitar daños, y trabajar todo lo que pueda para conservar su ventaja en el campeonato.

- Owen Bellwood

Ferrari va con todo a por la gloria en Monza

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Monza es la carrera que siempre está marcada en rojo en el calendario de Ferrari, pero el equipo ha disfrutado de un éxito solo modesto en los últimos años: ha ganado dos de los últimos 15 GP de Italia, ambos con Leclerc en 2019 y 2024. Por eso, no sorprende demasiado que, mientras también intenta mantener vivas sus esperanzas en los campeonatos de pilotos y constructores, la Scuderia vaya con todo para dar espectáculo este fin de semana.

Desde el principio, el equipo buscará canalizar parte de su antigua gloria con Michael Schumacher en Monza, donde Ferrari ganó cinco veces con el alemán. El Káiser será homenajeado con una decoración especial del SF-26 que llevarán en carrera Hamilton y Leclerc.

En el apartado técnico, Ferrari ha confirmado un motor actualizado como parte de las oportunidades de desarrollo permitidas bajo el sistema ADUO, con una cámara de combustión y un turbocompresor revisados que deberían reducir a la mitad su déficit actual respecto al motor Mercedes.

También se esperan mejoras aerodinámicas y piezas específicas para el circuito en la carrera de casa de los de Maranello, con una nueva versión de su alerón trasero ‘Macarena’ entre los elementos destacados. Y con Mercedes condicionado por la penalización que Antonelli tiene que cumplir, y McLaren potencialmente con dificultades para replicar el ritmo que le llevó a la victoria en las dos últimas citas, en Budapest y Zandvoort, quizá las estrellas se alineen para Ferrari en casa.

- Federico Faturos

Los pilotos vuelven a quejarse de las reglas

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

El GP de Italia planteará un desafío técnico fascinante, ya que las características de Monza requieren la menor resistencia aerodinámica y la mayor proporción de tiempo a fondo. El diseño del circuito también es una receta para vaciar rápidamente las baterías, así que probablemente habrá una gran divergencia —al menos inicialmente— en cuanto a las estrategias de gestión de la energía.

También habrá cuatro zonas de 'Straight Mode', incluida la recta principal. Las rectas largas siempre han expuesto diferentes niveles de eficiencia de resistencia aerodinámica en los coches, pero éstas también mostrarán quién reduce más resistencia cuando los alerones delantero y trasero se descarguen. Los niveles de resistencia aerodinámica y la eficiencia del motor serán los diferenciadores clave de rendimiento en Italia, junto con la estrategia de despliegue.

La carrera lo reflejará de forma natural. Sean cuales sean las palancas que accione la FIA en cuanto a niveles de recarga, no va a ser posible defender cada curva. Así que podemos esperar el regreso de la llamada ‘competición yo-yo', muy poco apreciada por los pilotos y muchos aficionados, aunque no por el titular de los derechos comerciales, cuya visión es "un adelantamiento es un adelantamiento". ¿Entendido? Bien.

- Stuart Codling

Monza, la prueba de fuego para ver hasta qué punto es real el progreso de McLaren

Lando Norris, McLaren Photo by: Eric Le Galliot

McLaren empezó despacio la temporada 2026 y era firmemente el tercer mejor equipo de F1 por detrás de Mercedes y Ferrari, pero la escudería de Woking ha progresado en las últimas carreras gracias a varias mejoras. Esto llevó a Norris a ganar tanto en Hungría como en Países Bajos, pero esas victorias significarán relativamente poco en el conjunto de las cosas si los vigentes campeones no logran mantener esa competitividad este fin de semana.

Eso se debe a que siempre se esperaba que McLaren mostrara buena ritmo en los circuitos de alta carga aerodinámica de Hungaroring y Zandvoort, que favorecen los puntos fuertes del MCL40 en curvas de media velocidad. Pero Monza es de muy baja carga y se basa principalmente en rectas largas y chicanes, con la gestión de la energía siendo de enorme importancia, así que entender el motor propio es crucial.

Sin embargo, ésta es un área en la que, al inicio del año, McLaren iba por detrás de Mercedes, y aunque desde entonces se ha progresado para la marca británica -como las herramientas de simulación largamente esperadas que recibió en Spa-, Monza es el lugar que debería decir lo significativo que es ese progreso.

Así que, para que alguien empiece a poner a McLaren en la misma categoría que las Flechas Plateadas, debe demostrar su estado de forma de Budapest y Zandvoort en un circuito completamente diferente como Monza. Hasta que eso ocurra, el jefe del equipo, Andrea Stella, se mantiene cauto para el resto de 2026.

"Si podemos confirmar nuestras mejoras en Monza, entonces diría que la respuesta a tu pregunta es sí, podemos mirar con cierto optimismo al resto de la temporada", dijo.

- Ed Hardy

¿Puede Haas evitar seguir cayendo?

Esteban Ocon, Haas Photo by: Eric Le Galliot

Mientras la F1 sigue en Europa y los equipos aún tienen casi una docena de carreras por disputar, el tren de mejoras continúa de arriba a abajo en la parrilla. Este fin de semana, Haas llevará una serie de piezas nuevas al VF-26 con la esperanza de devolverlo a la parte delantera de la zona media de la F1.

El equipo estadounidense empezó el año con fuerza y sumó puntos en las tres primeras carreras, pero desde entonces ha visto disminuir sus resultados. De hecho, Haas no ha sumado un punto desde el GP de Mónaco en junio y, para darle la vuelta a su temporada, el equipo llevará un paquete “completo” de piezas nuevas a la carrera de Monza.

"Llevamos una lista completa de actualizaciones a Monza, que están centradas en devolvernos con nuestros competidores en la zona media", dijo Esteban Ocon. "Budapest y Zandvoort fueron positivos por mi parte en el sentido de que me sentí cómodo en el coche, y realmente sacamos el máximo del paquete que teníamos. Así que me gustaría continuar esa tendencia y extraer el máximo de estas actualizaciones desde el primer día y volver a la lucha por los puntos".

Mejorar el coche a lo largo de una temporada ha sido históricamente una debilidad para la escuadra americana, con Haas empezando a menudo la temporada con fuerza antes de encontrarse con dificultades. Esto cambió en 2025, cuando logró seguir aportando rendimiento al coche y terminó en octavo lugar al cierre del ciclo reglamentario anterior.

- Owen Bellwood