Ferrari confirma el nuevo motor en Austria, ¿cuánto le ha dado el ADUO?

Dos semanas después del triunfo en Barcelona, donde Lewis Hamilton firmó su primera victoria de rojo, la Scuderia vuelve a la pista con ambiciones renovadas y un objetivo claro: acercarse aún más a Mercedes e intentar reabrir la lucha por el mundial.

En España, Ferrari había introducido un importante paquete de actualizaciones, el más sustancial de toda la temporada incluso en comparación con la competencia, con una ganancia estimada de alrededor de tres décimas. Una evolución que ofreció resultados inmediatos y permitió a Ferrari entablar un verdadero duelo con Mercedes, superándola después gracias a una lectura impecable de la carrera.

Lógicamente también llegará el momento en que sean los demás quienes introduzcan novedades, y este será un campeonato que se decidirá sobre todo por la capacidad de los equipos de mantener alto el ritmo de desarrollo y la cantidad de actualizaciones distribuidas a lo largo de la temporada. En Austria, por ejemplo, Mercedes llevará tanto novedades para mejorar las prestaciones como para intervenir en la fiabilidad.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Manaure Quintero / AFP via Getty Images

"Llegamos a Austria esperanzados por las señales positivas mostradas en las últimas carreras, aunque somos conscientes de que todavía hay mucho trabajo por hacer y de que debemos seguir concentrándonos en nosotros mismos. Como siempre hemos hecho desde el inicio de la temporada, afrontaremos este fin de semana con el mismo método y la misma mentalidad", explicó Frederic Vasseur, Team Principal de Ferrari.

"Intentaremos armar un fin de semana lineal en todos los aspectos, desde la ejecución en pista hasta las decisiones estratégicas que tomar en el muro. Sabemos que cada fin de semana representa una historia propia. Por eso seguiremos afrontándolo carrera a carrera, con humildad, con el objetivo de obtener el máximo". Sin embargo, eso no significa que Ferrari se vaya a presentar en Austria sin novedades.

Debuta el nuevo motor de Ferrari en F1 fruto de un trabajo paralelo

En la FP1 del Red Bull Ring rodará Dino Beganovic en lugar de Charles Leclerc y también será la ocasión para probar la actualización más esperada: la nueva evolución del motor térmico permitida por el ADUO, como se adelantó en las últimas semanas. Una mejora importante porque, como ya se sabe, en el frente de la potencia pura el motor de Maranello aún está detrás del de Mercedes y Red Bull.

Enrico Gualtieri - Ferrari Technical Director Power Unit Foto di: Ferrari

Hablando de las novedades del nuevo motor, Enrico Gualtieri, responsable del desarrollo de la Power Unit, explicó cómo esta evolución es el resultado de un trabajo llevado adelante en paralelo respecto a la tarea principal. Una dinámica absolutamente normal en un proceso de desarrollo que avanza por dos vías, también porque los tiempos necesarios para introducir actualizaciones en el lado del motor son decididamente más largos.

"La F1 siempre ha sido un deporte hecho de detalles y de mejoras continuas. El desarrollo de una unidad de potencia sigue normalmente ciclos largos, porque cada paso, sobre todo los más significativos, requiere un intenso trabajo de investigación y desarrollo y una validación muy profunda. Por ese motivo es raro asistir a cambios radicales durante el año, sobre todo cuando implican la integración con el coche y sus condiciones operativas", contó Gualtieri.

"Desde el inicio del proyecto 2026 hemos acompañado un trabajo de desarrollo continuo con programas de horizonte más largo, con el objetivo de aprovechar cada oportunidad disponible para incrementar el rendimiento de nuestra unidad de potencia. Estas dos líneas avanzan en paralelo y a menudo se refuerzan mutuamente".

Dettaglio Ferrari SF-26 Foto di: Roberto Chinchero

Un primer paso de Ferrari en una temporada que se gana con los desarrollos

"Todo el equipo en la fábrica está trabajando con gran intensidad para aprovechar al máximo las oportunidades adicionales ofrecidas por el mecanismo ADUO, en plena coherencia con nuestra hoja de ruta de desarrollo. La actualización que introducimos en Spielberg es relativamente contenida y refleja el trabajo realizado en las últimas semanas para trasladar a la pista los progresos madurados en nuestros programas de desarrollo".

Además del motor actualizado, Shell también introducirá una nueva formulación de sus combustibles, un ámbito en el que los proveedores aún tienen amplios márgenes de desarrollo, sobre todo ahora que el desafío de las gasolinas 100% sostenibles ha entrado de lleno. Claramente, este primer paso no bastará para cerrar por completo la brecha, pero representará un paso importante para reducir la distancia con la cima, dado que Ferrari dispondrá también de una segunda homologación más adelante en la temporada, ya que la brecha de potencia supera el 4%.

"Se trata de una actualización limitada y, por sí sola, no será suficiente para cambiar la relación de fuerzas. Lo que demuestra es la actitud del equipo y de nuestros socios técnicos, todos determinados a seguir empujando y aprovechar cada oportunidad para mejorar el paquete. En un campeonato competitivo como el actual es irrealista pensar que una sola actualización pueda transformar el panorama general, sobre todo considerando las actuales restricciones reglamentarias y de homologación", explica Gualtieri.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Nos fiamos de los hechos más que de las promesas"

Al inicio de un ciclo reglamentario, los márgenes de desarrollo son obviamente más amplios, porque todavía no existe una verdadera convergencia entre los equipos y los ingenieros pueden explorar soluciones nuevas liberando la imaginación. En esta fase se vuelve fundamental ser rápidos a la hora de llevar las novedades a la pista, reduciendo lo máximo posible el tiempo que separa lo que se estudia en la fábrica de su aplicación concreta en los fines de semana de carrera.

"En esta fase inicial del nuevo ciclo reglamentario, en la que las prestaciones aún no están del todo convergentes, mantener un elevado ritmo de desarrollo es tan importante como la ganancia absoluta aportada por cada actualización individual. Este campeonato será un desafío que afrontar a lo largo de toda la temporada, no solo en términos de rendimiento puro".

"También vale en lo que respecta a la capacidad de optimizar cada componente en pista y de garantizar robustez y fiabilidad a todo el paquete. En esta fase es fundamental reducir lo máximo posible el tiempo que transcurre entre lo que aprendemos en pista y lo que desarrollamos en la fábrica: reaccionar rápidamente a lo que surge en cada fin de semana, transferir esta información a los programas de desarrollo e introducir las mejoras con eficacia".

"Somos perfectamente conscientes de que algunos de nuestros competidores han hecho un trabajo mejor hasta ahora. Forma parte de la realidad de la Formula 1 y representa para nosotros un estímulo y un objetivo muy claro. Sabemos que no será un camino sencillo y preferimos fiarnos de los hechos más que de las promesas. Pero puedo decir que todo el grupo está extremadamente unido y trabaja con gran dedicación. Estamos convencidos de que, con concentración, método y constancia, podremos alcanzar los objetivos que nos hemos fijado".