Cinco cosas en las que fijarse en el GP de Hungría de F1

La Fórmula 1 afronta este fin de semana su última carrera antes de las vacaciones de verano con el Gran Premio de Hungría, que llega apenas una semana después de la cita de Bélgica.

Será la undécima prueba de la temporada 2026 y marcará el ecuador del campeonato tras las cancelaciones previas de los grandes premios de Bahrein y Arabia Saudí debido al conflicto en Oriente Medio.

La temporada ya ha tomado una forma muy definida y Budapest llega cargado de historias interesantes antes del regreso de la Fórmula 1 en Zandvoort, a finales de agosto.

Estas son cinco de las claves a seguir este fin de semana en el Hungaroring.

¿Le queda alguna opción a Russell?

George Russell, Mercedes Photo by: John Thys / AFP via Getty Images

Un paso adelante y dos hacia atrás. Ese ha sido el resumen de la temporada 2026 de George Russell en su lucha por el título frente a su compañero de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli. Todo comenzó de forma ideal para el gran favorito de la pretemporada, que ganó la carrera inaugural en Melbourne desde la pole y también la sprint de Shanghai. Sin embargo, a partir de ahí empezaron a acumularse los contratiempos.

Eso permitió que el rapidísimo Antonelli enlazara cinco victorias consecutivas y abriera una ventaja de 68 puntos. Aun así, con solo seis carreras disputadas, Russell todavía estaba plenamente metido en la pelea. El británico reaccionó recortando 43 puntos en las tres pruebas siguientes gracias a sus segundos puestos en Barcelona y Silverstone y a su victoria en Austria, mientras Antonelli se quedaba sin puntuar en dos ocasiones.

Parecía que la lucha por el campeonato volvía a estar completamente abierta. Pero entonces llegó Spa-Francorchamps. Allí, Antonelli firmó una actuación propia de un campeón, arrasando en clasificación para lograr la pole y conquistando después su sexta victoria del año. ¿Y Russell? Tuvo que conformarse con la cuarta posición el sábado y, al día siguiente, un accidente en la primera vuelta con su antiguo compañero Lewis Hamilton acabó prematuramente con su carrera... y quizá también con sus aspiraciones al título.

Ahora hay 50 puntos de diferencia entre Antonelli y Russell, mientras que Hamilton también sigue en la pelea, a 45 del liderato. Si el italiano mantiene una ventaja similar tras Hungría, solo un desplome comparable al de Fernando Alonso en 2012 podría impedirle conquistar el campeonato. Aquel año, el piloto de Ferrari llegó al parón veraniego con 40 puntos de ventaja sobre Mark Webber y, lo que era más importante, con 42 sobre Sebastian Vettel, compañero del australiano en Red Bull. Sin embargo, Vettel terminó proclamándose campeón.

La diferencia es que aquel Red Bull era claramente superior al Ferrari, por lo que el simple hecho de que Alonso liderara el campeonato ya fue extraordinario. En cambio, el Mercedes es actualmente el coche de referencia, así que haría falta algo realmente excepcional para que Antonelli no lograra su primer título mundial.

- Ed Hardy

Buenos presagios para Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Mercedes ha dominado el inicio de la nueva era reglamentaria logrando la pole en los diez grandes premios disputados hasta ahora en 2026 y convirtiendo ocho de ellas en victorias. Las otras dos fueron para Ferrari, gracias a los triunfos de Lewis Hamilton en Barcelona y Charles Leclerc en Silverstone tras la introducción de mejoras en el SF-26.

Así, la Scuderia se ha consolidado como el principal perseguidor de Mercedes, aunque todavía está a 73 puntos del liderato del campeonato. Su principal desventaja sigue siendo la velocidad punta, ya que el equipo alemán cuenta con el motor más potente —independientemente de lo que diga el ADUO—. Sin embargo, esa carencia tiene mucha menos importancia en el Hungaroring, un circuito dominado por curvas lentas y de velocidad media.

Lee también: Fórmula 1 Toto Wolff admite que Mercedes tiene el motor más potente y Red Bull avisa sobre el próximo ADUO

"Mónaco sin muros". Ese es el tópico que siempre acompaña al trazado de Budapest. Más allá del cliché, lo cierto es que Ferrari debería tener una buena oportunidad este fin de semana y conseguir su primera pole del año sería una forma inmejorable de empezar. Además, las estadísticas juegan a favor de la Scuderia: Hungría fue el escenario de la última pole tanto de Hamilton (2023) como de Leclerc (2025).

Naturalmente, superar el ritmo de Mercedes —y especialmente el de Antonelli— será una misión muy complicada, pero probablemente sea la mejor oportunidad que Ferrari ha tenido en toda la temporada.

- Ed Hardy

¿Un fin de semana más convencional tras Spa y Silverstone?

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Los dos últimos fines de semana han sido peculiares, por decirlo suavemente. Sí, la Fórmula 1 compartió datos que indicaban que los aficionados disfrutaron mucho más de la carrera de Spa que en 2025, pero la realidad es que los pilotos quedaron muy poco satisfechos con el comportamiento de las unidades de potencia en circuitos donde la gestión de energía era crítica.

Las velocidades máximas cayeron de forma notable en la recta de Kemmel, los pilotos perdieron alrededor de 50 km/h en Blanchimont y Pouhon dejó de ser un verdadero desafío con los monoplazas de 2026. A eso hay que añadir que algunos pilotos se vieron sorprendidos por los "elementos de autoaprendizaje" de las unidades de potencia, tal y como los describió Andrea Stella. Desde luego, no fue la imagen más atractiva para la categoría.

La buena noticia es que el Hungaroring representa un desafío completamente distinto. El circuito situado a las afueras de Budapest ofrece abundante recuperación de energía, por lo que en el paddock se hablará mucho menos de gestión energética que durante los dos fines de semana anteriores. Es un cambio refrescante y, además, permitirá evaluar los coches desde otra perspectiva, dando mucha más importancia al rendimiento del chasis.

Eso hace pensar inmediatamente en Ferrari, mientras que Red Bull también cree que puede aprovechar la situación, ya que las limitaciones eléctricas de su unidad de potencia quedarán mucho menos expuestas. Pero, más allá del orden competitivo, la gran noticia es que todo apunta a que volveremos a disfrutar de un fin de semana de Fórmula 1 mucho más "normal".

Quizá los aficionados más casuales apenas noten la diferencia, pero quienes disfrutan siguiendo las cámaras onboard y analizando los datos sí la apreciarán claramente.

- Ronald Vording

Un fin de semana clave para Aston Martin

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Este fin de semana es decisivo para Aston Martin y para los cerca de mil trabajadores de la escudería, que han sufrido una temporada 2026 especialmente dura. Las señales ya aparecieron desde el principio con el retraso en la llegada del AMR26, una situación que acabó dejando al equipo de Silverstone como el más lento de la parrilla. Spa representó el punto más bajo, con Aston Martin clasificándose incluso dos segundos por detrás del debutante Cadillac.

La diferencia no era tan grande en Melbourne, lo que puede explicarse por las mejoras introducidas por el equipo estadounidense en el MAC-26, mientras Aston Martin seguía centrado en resolver problemas mucho más básicos, como simplemente terminar las carreras antes de pensar en montar un nuevo alerón delantero o introducir otras evoluciones.

Ahora, sin embargo, llega el momento de esas mejoras. En Budapest, la marca británica estrenará lo que, en la práctica, será una especificación "B" del AMR26, de tal magnitud es el paquete de novedades. El equipo llevaba tiempo señalando Hungría como el objetivo para introducirlo y el responsable de operaciones en pista, Mike Krack, reconoció en Spa que ya estaban "contando los días".

"Para nosotros, lo más importante es volver a competir. Porque en las últimas carreras realmente no lo hemos hecho", explicó. "Ha sido muy difícil seguir el ritmo de la zona media y, sea cual sea el rendimiento que aporten las mejoras, lo más importante es volver a luchar en pista".

Parece poco probable que Aston Martin pase de repente de ocupar las dos últimas filas de la parrilla a pelear por posiciones destacadas, pero sí será fundamental comprobar si existe una mejora real y empezar a dejar atrás seis meses especialmente desmoralizadores.

- Ed Hardy

Comienza el 'mercado de fichajes'

Esteban Ocon, Haas F1 Team Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

El parón veraniego suele marcar el inicio de la llamada silly season, el periodo en el que comienzan a anunciarse los movimientos de pilotos para la temporada siguiente. En 2018, por ejemplo, fue durante esas vacaciones cuando Daniel Ricciardo sorprendió al confirmar su fichaje por Renault. Cuatro años después llegó el famoso caso de Oscar Piastri.

Es poco probable que en 2026 se produzca un terremoto de semejante magnitud, pero todavía quedan varios asientos libres para 2027 y todo apunta a que los rumores empezarán a multiplicarse este mismo fin de semana en Budapest. El gran nombre sigue siendo Max Verstappen, cuyo futuro en Red Bull continúa siendo objeto de debate. Sin embargo, todo indica que el cuatro veces campeón del mundo seguirá en la escudería austriaca y, una vez lo confirme oficialmente, el resto de piezas del mercado comenzarán a encajar.

Una de esas incógnitas afecta a Fernando Alonso, cuyo contrato con Aston Martin finaliza al término de 2026 y todavía no está claro si el bicampeón continuará compitiendo más allá de los 45 años.

También está el caso de Haas F1, que debe decidir si mantiene al cuestionado Esteban Ocon junto al prometedor Oliver Bearman o apuesta por un relevo, con Rafael Cámara y Leonardo Fornaroli como los dos principales candidatos que han surgido hasta ahora.

Racing Bulls tampoco ha confirmado todavía su alineación completa para 2027, al igual que Alpine, Williams y Cadillac, aunque resulta difícil imaginar que estos equipos vayan a realizar grandes cambios.

-- Ed Hardy