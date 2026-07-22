Ferrari llama a la calma pese a un Hungaroring ideal para el SF-26

Ferrari llega al Gran Premio de Hungría como el gran foco de atención. El equipo de Maranello afronta la cita del Hungaroring con el papel de favorito, ya que, sobre el papel, el trazado magiar parece adaptarse a las características del SF-26. Por ello, tras la inesperada victoria en Silverstone y el segundo puesto logrado en Spa-Francorchamps, es lógico que las expectativas de los aficionados de la Scuderia sean muy elevadas.

Sin embargo, el jefe del equipo, Fred Vasseur, prefiere mantener los pies en el suelo. El francés recuerda que Ferrari también llegó a Mónaco con unas expectativas similares y el resultado no estuvo a la altura de lo esperado. Por ello, evita lanzar mensajes triunfalistas y apuesta por un perfil bajo para no añadir una presión innecesaria sobre el equipo.

"Llegamos a Budapest después de dos fines de semana alentadores, en los que conseguimos maximizar el resultado gracias a un gran trabajo de equipo. Eso nos da confianza, pero también sabemos que cada Gran Premio es una historia diferente. Sobre el papel, el Hungaroring podría adaptarse un poco mejor a las características de nuestro coche, pero eso por sí solo no garantiza nada".

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Para Vasseur, por tanto, no basta con competir en un circuito que, teóricamente, favorezca al monoplaza de Ferrari. Si quieren luchar por la victoria, será necesario algo más.

"Como siempre, será la ejecución la que marque la diferencia. Tendremos que afrontar el fin de semana con la misma concentración, disciplina y atención a los detalles que hemos mostrado en las últimas carreras. Tenemos un equipo muy unido, dos pilotos muy motivados y sabemos que podemos contar con el apoyo de todos nuestros aficionados. El objetivo es seguir nuestro camino, trabajando bien desde el viernes para llegar en las mejores condiciones posibles a la clasificación y a la carrera".