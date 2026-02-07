Ir al contenido principal

Fórmula 1

Pérez modera las expectativas: "Este es un proyecto a largo plazo"

Sergio Pérez califica su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac F1 como un sueño. El mexicano rebaja las expectativas, pero cree que su experiencia puede ser crucial en la construcción del nuevo equipo.

Mike Mulder
Editado:
Añadir como fuente principal
Sergio Perez, Cadillac

La noticia de la salida de Sergio Pérez de Red Bull —el 18 de diciembre de 2024— apenas se había asentado cuando el entonces mexicano de 34 años ya fue vinculado al nuevo proyecto de Fórmula 1 de Cadillac. Aquel proyecto acababa de ponerse en marcha y podía aprovechar toda la ayuda (y la financiación) del experimentado (y fuertemente patrocinado) Pérez.

Por ello, no fue una sorpresa que la escudería estadounidense anunciara el 26 de agosto de 2025 al seis veces ganador de un Gran Premio como una de las mitades de su dupla de pilotos.

Pérez debutó en la Fórmula 1 en 2011 con Sauber. Su trayectoria en la categoría reina le llevó por Sauber, McLaren, Force India y finalmente Red Bull. Su regreso a la Fórmula 1 lo ve como un capítulo único en su dilatada carrera. El mexicano es consciente de que se incorpora a un equipo que todavía está en plena fase de construcción y que, por tanto, cometerá errores, pero precisamente ese aspecto es lo que le motiva. "Me siento bien, muy motivado y estoy muy ilusionado por empezar con todo el equipo", afirma. "Hemos tenido meses de preparación y poco a poco vamos descubriendo muchas cosas. Pero regresar a la Fórmula 1 con una marca como Cadillac es un sueño para mí".

El mexicano cree que su amplia experiencia con diferentes reglamentos y monoplazas es de un valor incalculable. "He pasado catorce años en la Fórmula 1 y he aprendido muchísimo. Un equipo nuevo es la mejor manera de transmitir todo eso". Además, se ha sentido como en casa desde el primer momento en Cadillac. "El equipo me ha recibido con los brazos abiertos. Desde el primer día demostraron que querían hacerme realmente parte de este proyecto. Para un piloto siempre es importante sentirse parte de un equipo".

Sergio Pérez in actie op het Circuit de Barcelona-Catalunya

Foto de: Formula 1

Pérez subraya que el realismo es esencial. Cadillac no empieza como una escudería puntera consolidada, sino como un proyecto a largo plazo. "Todo el que entiende la Fórmula 1 sabe que este es un proyecto a largo plazo. No hay que olvidar que los equipos de Fórmula 1 son organizaciones enormes, que llevan años compitiendo al más alto nivel. Para nosotros, sin duda, es algo completamente nuevo".

Aun así, ve motivos para el optimismo. Según él, en Cadillac trabajan muchas personas con experiencia y el mexicano confía en que el progreso pueda llegar rápidamente. "Creo que al principio será complicado, pero tengo mucha confianza en que podremos avanzar con rapidez".

Él mismo considera que su papel será clave en ese proceso. Durante los primeros kilómetros de prueba en Barcelona, Pérez ya detectó puntos de mejora. "Desde el momento en que me subí al coche durante el shakedown, ya encontramos muchas áreas en las que mejorar. Ahora estamos trabajando duro para llegar lo mejor preparados posible a los test de Bahrein".

