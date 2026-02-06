McLaren F1 señala a Mercedes: "Han subido claramente el listón en 2026"
Andrea Stella está satisfecho con el shakedown de McLaren en Barcelona, pero subraya que, sobre todo, tiene muy en cuenta actualmente al equipo oficial de Mercedes.
Es "muy difícil" sacar ya conclusiones sobre la jerarquía de fuerzas de la temporada 2026 tras el shakedown de Fórmula 1 en Barcelona, explica Andrea Stella. Aun así, también para el jefe del equipo McLaren hubo un conjunto que destacó de forma positiva en España.
"Está claro que hay al menos tres rivales —Mercedes, Ferrari y Red Bull— que han tenido un buen comienzo", subraya Stella. Y entre ellos, el equipo oficial de Mercedes "ha elevado claramente el listón", explica el director del equipo.
"Tenemos que trabajar duro para alcanzar lo mismo", afirma Stella, que no obstante también recalca que está satisfecho con el propio shakedown. "Lo que vimos en pista se correspondió con las expectativas y, sobre todo, con las simulaciones", dice sobre el MCL40.
De este modo, el nuevo coche es "un buen punto de partida" para la nueva temporada, aunque todavía haya un amplio margen de mejora, por ejemplo, en el uso del motor completamente nuevo. Al menos, la fiabilidad de la unidad de potencia Mercedes parece estar ya a la altura.
"Más bien, los problemas de fiabilidad que ralentizaron el trabajo en pista [en Barcelona], al menos en nuestro caso, estuvieron relacionados principalmente con la enorme complejidad del sistema del vehículo de 2026", explica Stella.
En general, sin embargo, casi todos los motores dejaron una impresión sólida en España, lo que en su opinión indica que las diferencias entre los distintos propulsores son claramente menores de lo que algunos observadores habían temido.
El equipo oficial de Mercedes completó, según sus propios datos, 502 vueltas durante la semana de pruebas en Barcelona, el mayor número de giros de todos los equipos. McLaren se quedó en "solo" 291 vueltas. Probablemente por ello, Stella se muestra impresionado por el rendimiento de las Flechas Plateadas.
Ferrari, por su parte, completó 440 vueltas según sus propias cifras, Red Bull 303, y por tanto también algunos kilómetros más que McLaren. Las dos últimas sesiones de test antes del inicio de la temporada en Melbourne tendrán lugar del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero, ambas en Bahrein.
