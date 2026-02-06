Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Vettel se sincera sobre la presión mental en la F1 y cómo logró controlarla

Fórmula 1
Fórmula 1
Vettel se sincera sobre la presión mental en la F1 y cómo logró controlarla

Sarno acoge la segunda ronda de la WSK Super Master Series, en directo este domingo

Karting
Karting
Sarno acoge la segunda ronda de la WSK Super Master Series, en directo este domingo

Piastri y la autocrítica en McLaren: "No hicimos todo tan bien como podíamos"

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Cadillac para la F1 2026
Piastri y la autocrítica en McLaren: "No hicimos todo tan bien como podíamos"

Alpine desmiente la desaparición de la marca, pero la salida del WEC es probable

Le Mans
Le Mans
Alpine desmiente la desaparición de la marca, pero la salida del WEC es probable

Los rivales trazan planes contra el motor de Mercedes, pero ¿son viables?

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Cadillac para la F1 2026
Los rivales trazan planes contra el motor de Mercedes, pero ¿son viables?

Nombres de equipos de F1 desaparecidos y que echamos de menos

Fórmula 1
Fórmula 1
Nombres de equipos de F1 desaparecidos y que echamos de menos

McLaren ilusiona con el MCL40, pero Stella avisa: "Fue como construir un avión"

Fórmula 1
Fórmula 1
McLaren ilusiona con el MCL40, pero Stella avisa: "Fue como construir un avión"

Alberto Puig: "Claramente la Honda ha mejorado, hay un avance en todos los aspectos"

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Alberto Puig: "Claramente la Honda ha mejorado, hay un avance en todos los aspectos"
Declaraciones
Fórmula 1

McLaren F1 señala a Mercedes: "Han subido claramente el listón en 2026"

Andrea Stella está satisfecho con el shakedown de McLaren en Barcelona, pero subraya que, sobre todo, tiene muy en cuenta actualmente al equipo oficial de Mercedes.

Ruben Zimmermann
Ruben Zimmermann
Publicado:
Añadir como fuente principal
McLaren F1

Foto de: McLaren

Es "muy difícil" sacar ya conclusiones sobre la jerarquía de fuerzas de la temporada 2026 tras el shakedown de Fórmula 1 en Barcelona, explica Andrea Stella. Aun así, también para el jefe del equipo McLaren hubo un conjunto que destacó de forma positiva en España.

"Está claro que hay al menos tres rivales —Mercedes, Ferrari y Red Bull— que han tenido un buen comienzo", subraya Stella. Y entre ellos, el equipo oficial de Mercedes "ha elevado claramente el listón", explica el director del equipo.

"Tenemos que trabajar duro para alcanzar lo mismo", afirma Stella, que no obstante también recalca que está satisfecho con el propio shakedown. "Lo que vimos en pista se correspondió con las expectativas y, sobre todo, con las simulaciones", dice sobre el MCL40.

Tuvieron algún problema:

De este modo, el nuevo coche es "un buen punto de partida" para la nueva temporada, aunque todavía haya un amplio margen de mejora, por ejemplo, en el uso del motor completamente nuevo. Al menos, la fiabilidad de la unidad de potencia Mercedes parece estar ya a la altura.

"Más bien, los problemas de fiabilidad que ralentizaron el trabajo en pista [en Barcelona], al menos en nuestro caso, estuvieron relacionados principalmente con la enorme complejidad del sistema del vehículo de 2026", explica Stella.

En general, sin embargo, casi todos los motores dejaron una impresión sólida en España, lo que en su opinión indica que las diferencias entre los distintos propulsores son claramente menores de lo que algunos observadores habían temido.

El equipo oficial de Mercedes completó, según sus propios datos, 502 vueltas durante la semana de pruebas en Barcelona, el mayor número de giros de todos los equipos. McLaren se quedó en "solo" 291 vueltas. Probablemente por ello, Stella se muestra impresionado por el rendimiento de las Flechas Plateadas.

Ferrari, por su parte, completó 440 vueltas según sus propias cifras, Red Bull 303, y por tanto también algunos kilómetros más que McLaren. Las dos últimas sesiones de test antes del inicio de la temporada en Melbourne tendrán lugar del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero, ambas en Bahrein.

Más de McLaren:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Un expiloto incluye a Sainz entre los grandes beneficiados del reglamento F1 2026

Mejores comentarios

Más de
Ruben Zimmermann

En Haas F1 reconocen que esperaban más de Ocon y piden más para 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
En Haas F1 reconocen que esperaban más de Ocon y piden más para 2026

La situación de Lewis Hamilton en Ferrari F1 "casi da pena"

Fórmula 1
Fórmula 1
La situación de Lewis Hamilton en Ferrari F1 "casi da pena"

Ex piloto de F1 de Williams arrestado tras una agresión en un karting

Fórmula 1
Fórmula 1
Ex piloto de F1 de Williams arrestado tras una agresión en un karting
Más de
Andrea Stella

Los directores o jefes de equipo de la F1: ¿quiénes son y qué hacen?

Fórmula 1
Fórmula 1
Los directores o jefes de equipo de la F1: ¿quiénes son y qué hacen?

Stella revivió 2010 en Abu Dhabi: "Pensé en el título que perdimos con Alonso"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Stella revivió 2010 en Abu Dhabi: "Pensé en el título que perdimos con Alonso"

La Comisión de F1 abordará si el cambio de motor de Verstappen cumple el presupuesto

Fórmula 1
Fórmula 1
La Comisión de F1 abordará si el cambio de motor de Verstappen cumple el presupuesto
Más de
McLaren

Piastri y la lección más dura de 2025: "Ahora sé lo que hace falta para ser campeón"

Fórmula 1
Fórmula 1
Piastri y la lección más dura de 2025: "Ahora sé lo que hace falta para ser campeón"

Por qué Norris cree que las reglas de la F1 2026 "crearán más caos"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Por qué Norris cree que las reglas de la F1 2026 "crearán más caos"

Norris defiende título: "Habrá que ser perfectos. Yo aún tengo que mejorar"

Fórmula 1
Fórmula 1
Norris defiende título: "Habrá que ser perfectos. Yo aún tengo que mejorar"

Últimas noticias

Vettel se sincera sobre la presión mental en la F1 y cómo logró controlarla

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Vettel se sincera sobre la presión mental en la F1 y cómo logró controlarla

Sarno acoge la segunda ronda de la WSK Super Master Series, en directo este domingo

Karting
Kart Karting
Sarno acoge la segunda ronda de la WSK Super Master Series, en directo este domingo

Piastri y la autocrítica en McLaren: "No hicimos todo tan bien como podíamos"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Cadillac para la F1 2026
Piastri y la autocrítica en McLaren: "No hicimos todo tan bien como podíamos"

Alpine desmiente la desaparición de la marca, pero la salida del WEC es probable

Le Mans
LM24 Le Mans
Alpine desmiente la desaparición de la marca, pero la salida del WEC es probable