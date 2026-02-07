El día que Ferrari sorprendió al mundo en los Juegos de Invierno de Turín 2006

Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 ya están aquí, con Italia tomando las riendas este año. Tanto Andrea Kimi Antonelli como Stefano Domenicali han participado en la ceremonia, portando la antorcha olímpica a través de Palmanova y los Dolomitas, pero la Fórmula 1 también tuvo una fuerte presencia en los Juegos de 2006.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín ofrecieron una ceremonia que vendía la idea de diseño, industria y velocidad no solo a las 35.000 personas presentes en las gradas, sino también a una audiencia estimada de dos mil millones de espectadores en todo el mundo, gracias a 32 cámaras. Parte de cómo lograron esto fue haciendo rodar un Ferrari de F1 por el interior del estadio.

Todo comenzó con un Ferrari F2005 de la temporada 2005, decorado con los anillos olímpicos y los colores de Turín, participando en una parada en boxes improvisada. El equipo italiano atendió el coche antes de que el motor se pusiera en marcha ante una multitud entregada. Pilotado por el italiano Luca Badoer, el V10 fue llevado con cuidado hasta una zona más amplia, donde sus 900 caballos de potencia se liberaron en una exhibición casi milagrosa de trompos.

"Ritmo, pasión y velocidad" era lo que prometían los productores del espectáculo, y sin duda lo cumplieron para aquellos afortunados que pudieron respirar los gases del último Ferrari V10 que compitió en el campeonato. Aunque sonaba como debía, el F2005 solo logró una victoria en las 17 carreras que disputó ese año, convirtiéndose en uno de los monoplazas menos exitosos de la Scuderia en ese periodo.

Pero cumplió su función en Turín, especialmente porque se trató de un segmento sorpresa del espectáculo que ni siquiera aparecía en el programa oficial.

"Ferrari y Turín 2006 son dos símbolos de la Italia en su mejor versión", dijo en su momento Mario Pescante, supervisor gubernamental de Turín 2006. "La Italia que quiere ganar, que une estilo y talento, que ama los grandes retos y no teme compararse con el resto del mundo".

Los Juegos de este año no incluyeron ningún coche, a pesar de la increíble popularidad actual del campeonato, pero Domenicali parecía exultante al desempeñar su papel.

A lo largo de los años, varios nombres de la F1 han llevado la antorcha, entre ellos Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Alex Zanardi.