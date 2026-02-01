Cadillac ya saca partido a la experiencia de Pérez y Bottas en la F1

La nueva formación de Fórmula 1 de Cadillac ya notó durante las jornadas de shakedown en Barcelona las ventajas de contar con una pareja de pilotos muy experimentada. Según el jefe del equipo, Graeme Lowdon, la aportación de Sergio Pérez y Valtteri Bottas ayudó al joven equipo a encontrar estructura y dirección con mayor rapidez en los primeros kilómetros con el nuevo coche.

Tras tres días de pruebas en el Circuit de Barcelona-Catalunya, Lowdon habla de una "sensación alentadora". Aunque los problemas iniciales son inevitables en un coche completamente nuevo, aseguró haber visto progresos cada día. "Este ha sido solo el cuarto día en el que este equipo conduce un coche de Fórmula 1", subraya el británico, que incluye por comodidad el filming day de Silverstone. "Pero cada día todo funciona de manera más fluida. Los procedimientos funcionan bien y todo el equipo actúa como un solo bloque, algo con lo que estoy muy satisfecho".

Precisamente en una fase tan temprana, la rutina de dos pilotos curtidos en Grandes Premios resulta de un valor incalculable. Lowdon no se refiere únicamente a sus victorias y podios, sino sobre todo a su experiencia en equipos anteriores de Fórmula 1. "Ya estamos recogiendo los frutos de eso. Están pilotando un coche completamente nuevo en un equipo totalmente nuevo. Todo en este garaje es nuevo. Para un debutante, este sería un entorno extremadamente complicado. Ya se puede ver cómo ambos pilotos ayudan a ingenieros y mecánicos con un feedback muy concreto. Así que nos beneficiamos de inmediato de su experiencia".

Mientras que los primeros días de test estuvieron centrados principalmente en la fiabilidad y en completar listas de comprobación, el foco de la próxima prueba en Bahrein se desplazará hacia el rendimiento. "Esta semana ha girado sobre todo en torno a la estabilidad y la fiabilidad", explica Lowdon.

"En Bahrein el acento estará mucho más en el performance: ¿qué tan rápido podemos hacer realmente el coche?".

Curiosamente, el propio jefe del equipo apenas ha visto su coche rodar en pista. Lowdon comenta: "En realidad solo ves el coche salir del garaje y volver a entrar. Rara vez hay tiempo para colocarse en algún punto del circuito y observar. Ojalá en Baréin haya más oportunidades, porque en función de lo que ves puedes decir bastante sobre el comportamiento de un coche".

Foto de: Cadillac Communications