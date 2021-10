Pérez tira de épica en EE UU y acaba deshidratado, pero con podio

Sergio Pérez logró su cuarto podio de la temporada 2021 de la Fórmula 1 al llevarse el tercer puesto del Gran Premio de Estados Unidos, una carrera en donde quedó en solitario sin poder aspirar a pelear por las primera dos plazas.

El mexicano arrancó desde la tercera posición y por instantes llegó a tomar la segunda plaza cuando su compañero Max Verstappen tuvo que irse largo en la primera curva ante el empuje de Lewis Hamilton, que lo presionó a los límites, como el holandés hizo camino del primera vértice instantes antes.

Pero Pérez sabe que su labor en esta parte de la temporada es apoyar a su compañero en la lucha por el campeonato de pilotos y no intentó atacarle, por lo que se quedó tercero. Detrás de él, Charles Leclerc no pudo presionar al mexicano mientras veía como su compañero, Carlos Sainz, padecía con los McLaren en un duelo clave por el tercer puesto de Constructores entre los de Woking y el equipo de Maranello.

La carrera no fue sencilla para Pérez. Si bien con el primer stint con el compuesto medio le mantuvo a menos de 12 segundos de Hamilton, segundo de la carrera, con el segundo set de los amarillos perdió una cantidad importante de tiempo, hasta los 25 segundos. Cuando Red Bull le colocó los duros en la parte final ya era imposible que pensara en acercarse a los dos primeros, con una diferencia de más de 30 segundos que acabó siendo de 42,2 en meta.

Pero es que Pérez tuvo que completar las 56 vueltas de la carrera sin el sistema de hidratación... desde la primera vuelta. Así, no pudo tomar líquido en toda la carrera que se disputó con temperaturas por encima de los 30ºC.

“Estuve sufriendo mucho. Desde la primera vuelta me quedé sin agua. No podía beber nada”, expresó Pérez antes de subir al podio. “Creo que a la mitad del segundo stint estaba empezando a ser bastante difícil, estaba perdiendo fuerzas. Creo que ha sido mi carrera más dura desde el punto físico".

"Fue una locura, ya no me sentí bien esta mañana. Y a partir de la primera vuelta no bebí nada, fue extremadamente duro, ya desde la vuelta 20 estaba completamente ido. No tenía fuerza, estaba perdiendo fuerza en las manos, fuerza en los pies, la visión también, se estaba volviendo bastante incómodo, y fue en plan modo de supervivencia, tratando de mantener el ritmo".

"Fue un momento en el que si tenía un mal lance, no iba a ser capaz de controlar el coche, así que... Fue la carrera más larga de mi vida, sin duda. La energía de la gente realmente me hizo seguir adelante. Mi familia estaba aquí. Tenía muchas ganas de que me vieran en el podio y, sí, con ganas de México ahora".

Al hablar en español, Pérez se giró al público latinoamericano presente en el Circuito de Las Américas para dirigirles unas palabras: “No me di por vencido por ustedes. Muchas gracias”.

El resultado le permite al integrante de Red Bull Racing ascender a la cuarta posición del campeonato de pilotos con 150 puntos, uno por delante de Lando Norris, aunque aún 35 detrás de Valtteri Bottas, sexto en esta carrera.