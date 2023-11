Verstappen asegura sentirse como "un payaso" en GP de Las Vegas F1

La primera edición del Gran Premio de Las Vegas como tal será todo un espectáculo nocturno, lleno de luces, colores y sonido. Sin embargo, algunos criticaron mucho todo el revuelo generado por los dueños de los derechos del campeonato, Liberty Media, y la más sonada fue la de Max Verstappen, quien aseguró que se viajaba hacia la ciudad estadounidense solo por la espectacularidad, y no por el deporte.

Ese discurso continuó una vez que aterrizó en el lugar y habló con los medios de comunicación, incluso llegó a explicar que se sentía como un "payaso" al tener que participar en la ceremonia de inauguración de la carrera, en las que se celebraron conciertos y se presentaron a todos los participantes: "Para mí es que puedes saltarte todas estas cosas. No se trata del cantante, sino de estar ahí de pie, pareces un payaso".

"99% show, 1% evento deportivo", comentó el neerlandés. "No tengo interés [en la fiesta], no tengo muchas emociones para ser sincero, no me gusta todo lo que están haciendo los equipos, pero por supuesto, es parte del sitio [en el que estamos], aunque no tengo interés. No soy falso, siempre doy mi opinión, pienso cosas positivas y negativas, así es como soy, a algunas personas les gusta, me gusta estar en Las Vegas, pero no para competir".

El vigente campeón del mundo fue muy sincero sobre lo que pensaba en correr en la 'Ciudad del Pecado', y tampoco le encontraba el sentido a estar una semana la población de Nevada y tener que viajar hacia la otra punta del mundo con pocos días de diferencia: "Creo que las carreras en Estados Unidos son un poco más ajetreadas para nosotros, pero no creo que ese sea el mayor problema. No hay grandes contratiempos, tan solo es lo que pienso".

"Cuando estás aquí, no hay problemas, surge cuando tienes que volar hacia Abu Dhabi, que hay 12 horas, pero no solo es el tiempo [de vuelo], sino también la diferencia horaria, que aquí tenemos uno como si fuera de Japón [al ser una cita nocturna], así que es casi como un día de diferencia, es un poco cansado, no tiene mucho sentido", expresó el piloto de Red Bull.

Sin embargo, Max Verstappen aseguró que entendía por qué Liberty Media hacia toda esa parafernalia: "Lo entiendo perfectamente. Se puede ver de dos maneras, el lado empresarial o el deportivo, así que por supuesto también entiendo su parte, pero yo solo expreso mi opinión, no somos partes interesadas, así que simplemente nos dejamos llevar, ellos deciden lo que hacen, ¿no? Yo haría lo mismo si fuera el propietario, no escucharía a los pilotos, es mi deporte, hago con él lo que quiero, ese sería el caso".

