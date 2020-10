La broma que Leclerc sufrió de Ferrari en su ascenso en F1

Ferrari aupó a su junior Charles Leclerc a la Fórmula 1 en 2018, cuando el monegasco se estrenó con Alfa Romeo Sauber en la máxima categoría.

Como debutante cumplió con lo que se esperaba de él, y eso le hizo ganarse un puesto, tras solo una temporada, en el equipo más histórico de la F1, la Scuderia Ferrari. En su primer año ya logró sus primeras poles y victorias, y se ha convertido en el principal piloto y en la apuesta absoluta de los del Cavallino.

De hecho, el pasado invierno, antes de empezar su segundo curso juntos, Ferrari renovó a Leclerc hasta 2024, en una completa declaración de intenciones. Sin embargo, el inicio de todo, antes incluso de subirse al coche por primera vez, tuvo un sobresalto para Charles.

En el podcast de la F1 Beyond the Grid, Leclerc contó una broma que le hizo el entonces jefe de Ferrari, Maurizio Arrivabene, al anunciarle su ascenso al equipo principal.

"Nunca olvidaré ese momento", comentó. "Recuerdo que estaba con un grupo de amigos en un barco. Maurizio me llamó, les pedí a todos que se callaran y que apagaran el motor. Y Maurizio me dijo: 'Hemos tomado la decisión y no te hemos elegido".

"Me quedé muy decepcionado. No es que tuviera claro que me fueran a ascender, pero aún tenía esperanzas. Me quedé en silencio durante cinco segundos. Y luego Maurizo dijo: 'Es broma, te ascendemos'. Traté de mantener la calma hablando con él, pero ​​luego [cuando colgó] salté al agua y comenzó la locura".

Leclerc es actualmente octavo en el campeonato del mundo de pilotos 2020, aunque está a solo cinco puntos del quinto clasificado, Sergio Pérez.