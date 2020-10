Verstappen dejó de seguir a Red Bull y Honda… y se arrepintió, ¿por qué?

Poco después de conocerse que Honda dejará la Fórmula 1 a finales de 2021 y desatarse dudas sobre qué podría implicar esto para el futuro de Verstappen en Red Bull, se supo que el piloto holandés había dejado de seguir las cuentas del equipo de Milton Keynes y las del fabricante japonés en las redes sociales.

En medio de las especulaciones, Verstappen luego volvió a seguir en redes a Red Bull y a Honda pero cuando apareció ante la prensa en el pasado GP de Eifel la pregunta sobre por qué había hecho eso resultó inevitable.

"Eso fue hace ya un par de semanas. Porque ya no tenía ganas de leer las noticias de la Fórmula 1, por eso. Así que no sé cómo la gente se las arregla para relacionar eso. Creo que es para crear algo de drama o algo así", indicó Verstappen.

"Se trata de tonterías descabelladas. Ese es el caso el 90% de las veces", dijo sobre los rumores que desataron sus acciones.

Luego, el ganador de nueve grandes premios de F1 explicó por qué no quiere tener novedades relacionadas a la máxima categoría constantemente en su teléfono móvil.

"Sí, tengo notificaciones en mi teléfono todo el tiempo. Etiquetado aquí, etiquetado allí. Pensé, ya sabes, lo dejo. Realmente no necesito saber lo que hay en esos videos... Ranking aquí, ranking allá. No estoy en la F1 por eso. Así que pensé: '¿sabes qué?, cuando esté en Instagram, voy a seguir otros deportes, eso me gusta mucho más. Estoy en el paddock cada semana de todos modos, así que eso es mejor".

Preguntado si consideraría abandonar por completo las redes sociales, Verstappen respondió: "Puedo elegir no abrirlas, si quiero, así que no es tan difícil. Pero si no lo sigues, eso es aún mejor. En un momento dado hubo tanto drama que pensé: 'Bueno, vamos a seguirlos de nuevo', y luego no miraremos más a Instagram y todas esas cosas, eso también está bien".

Información adicional por Erwin Jaeggi

