Briatore y su papel como "referente" de Alonso: "Como un hermano pequeño"

Flavio Briatore recuerda cómo actuó como "referente" de Fernando Alonso en sus inicios en la F1 y asegura que "para mí ha sido como un hermano pequeño".

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Flavio Briatore y Fernando Alonso, Renault F1 Team, celebran la victoria en parc fermé

Flavio Briatore y Fernando Alonso, Renault F1 Team, celebran la victoria en parc fermé

Foto de: Rainer W. Schlegelmilch

DAZN ha publicado un documental llamado 'Bravissimo', que recuerda el primer título de Fernando Alonso en la Fórmula 1, con el apoyo del propio piloto español y de una persona que fue realmente importante en esa épica exitosa de Renault: Flavo Briatore.

Como director de la escudería francesa, Briatore no dudó a la hora de darle una oportunidad a Fernando Alonso en la Fórmula 1, ya que desde el principio vio que tenía "algo especial".

Sin embargo, el italiano también ejecutó el importante papel de "referente" para un jovencísimo piloto español que en ese 2005 empezó a saborear el éxito y ganó su primer campeonato, ayudándole a saber moverse y protegiéndole de todas las amenazas del Gran Circo.

Así lo recuerda ahora Flavio Briatore: "Tenemos que pensar que estos chavales que llegan a la F1 no han tenido una juventud como tal, porque siempre han estado trabajando por y para su pasión. Si los sacas del circuito se sienten como peces fuera del agua, por eso es importante que cuentan con referentes".

Y añade: "Yo siempre he dicho que para mí ha sido como un hermano pequeño y siempre he estado ahí".

El veterano italiano también explicó cómo fue su apoyo tanto para lo bueno como para lo malo, además de cómo le inculcó la importancia de resolver a tiempo cualquier problema en un mundo tan duro y despiadado como el de la Fórmula 1

"Si tenía cualquier problema, venía, lo hablábamos y lo resolvíamos. Porque los problemas en la F1, o se resuelven de inmediato o generan una avalancha. Por eso, ante el más mínimo problema, yo siempre he intentado, incluso con los ingenieros, sentarnos de inmediato a hablarlo y resolverlo".

Para Flavio Briatore, que nunca habría imaginado trabajando con "grandes campeones", recuerda esos momentos con el asturiano como algo muy especial por el simple hecho de haber podido compartir tiempo y escudería con Fernando Alonso.

"Yo debo de darle gracias a la vida por haber tenido el privilegio de trabajar con grandes campeones como Fernando", concluyó el italiano, que desde el año pasado ha regresado a la F1 con Alpine, que anteriormente era Renault, el equipo con el que ambos vivieron su mejor momento en la categoría.

Fernando Alonso, Renault R25, Flavio Briatore

Fernando Alonso, Renault R25, Flavio Briatore

Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

