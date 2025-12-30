Los mejores pilotos de la F1 2025... ¡según ellos mismos!
Los pilotos de Fórmula 1 eligieron a los mejores de la temporada 2025, con Fernando Alonso y Carlos Sainz en el top 10 y Verstappen delante del campeón.
La foto oficial de final de temporada de los pilotos de F1 2025
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Aunque no tiene tanto pedigrí como la votación de los jefes de equipo, ya empieza a ser tradición que los propios pilotos elijan a los mejores de la temporada, y en la votación revelada por la web oficial de la F1 ya tenemos el top 10.
El sistema de votos es el mismo que el de la F1, es decir, cada piloto da 25 puntos a quien considere que ha sido el mejor, 18 puntos al segundo, 15 al tercero, y así hasta completar los diez primeros. Luego se suma, y queda el top 10 de pilotos de la Fórmula 1 2025... según ellos mismos.
Hay que aclarar que esta vez cuatro de los 20 pilotos titulares no han participado, como aclara la propia categoría: no votaron Lewis Hamilton, Nico Hulkenberg, Lance Stroll ni Yuki Tsunoda.
Los 10 mejores pilotos para 2025 según los pilotos
|Piloto
|Equipo
|1º
|Max Verstappen
|Red Bull
|2º
|Lando Norris
|McLaren
|3º
|George Russell
|Mercedes
|4º
|Oscar Piastri
|McLaren
|5º
|Charles Leclerc
|Ferrari
|6º
|Carlos Sainz
|Williams
|7º
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|8º
|Alexander Albon
|Williams
|9º
|Oliver Bearman
|Haas
|10º
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
A estas alturas a nadie sorprende que Verstappen sea elegido como mejor piloto de 2025 según los propios pilotos, y repite por quinto año consecutivo pese a que este es el primero de esos cursos en los que no ha ganado el mundial. El campeón Norris es el segundo mejor valorado, como en 2024, pero cambia el podio, ya que mientras Leclerc fue elegido tercero en 2024, en este 2025 esos honores han sido para Russell.
El monegasco ha caído al quinto lugar, detrás de Piastri (tercero en el mundial), en parte por el mal año de Ferrari, que de hecho ha visto cómo Hamilton no estaba ni entre los diez primeros. Tanto Russell como Piastri suben un puesto respecto a 2024.
Quienes sí están en el top 10 otra vez son los dos españoles. Carlos Sainz repite y es el sexto mejor valorado pese a cambiar de Ferrari a Williams, y Fernando Alonso es el séptimo mejor de 2025 según sus compañeros. Cierran el top 10 Alex Albon, y dos novatos: Oliver Bearman e Isack Hadjar, que en 2026 será piloto titular de Red Bull.
Los mejores pilotos de F1 de cada temporada según los propios pilotos
|1º puesto
|2º
|3º
|2018
|Lewis Hamilton
|Max Verstappen
|Fernando Alonso
|2019
|Lewis Hamilton
|Max Verstappen
|Charles Leclerc
|2020
|Lewis Hamilton
|Max Verstappen
|Daniel Ricciardo
|2021
|Max Verstappen
|Lewis Hamilton
|Lando Norris
|2022
|Max Verstappen
|Charles Leclerc
|Lewis Hamilton
|2023
|Max Verstappen
|Lewis Hamilton
|Fernando Alonso
|2024
|Max Verstappen
|Lando Norris
|Charles Leclerc
|2025
|Max Verstappen
|Lando Norris
|George Russell
Comparte o guarda este artículo
Briatore y su papel como "referente" de Alonso: "Como un hermano pequeño"
Estos serían los mejores pilotos de la F1 si todos tuvieran el mismo coche
Alonso revive y recuerda su primer Mundial de F1, 20 años después
Norris revela mensajes con Hamilton y Vettel que le ayudaron a ganar el título
Piastri avisa: en 2026 el talento del piloto marcará la diferencia en F1
El McLaren de 2026 ya vendido por casi diez millones de euros
Últimas noticias
Por qué se necesita un "Ferrari fuerte" en la F1 según Domenicali
Ferrari reescribe la historia en el WEC: "Una responsabilidad y un punto de partida"
Briatore y su papel como "referente" de Alonso: "Como un hermano pequeño"
Norris revela mensajes con Hamilton y Vettel que le ayudaron a ganar el título
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios