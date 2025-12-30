Los mejores pilotos de la F1 2025... ¡según ellos mismos!

Aunque no tiene tanto pedigrí como la votación de los jefes de equipo, ya empieza a ser tradición que los propios pilotos elijan a los mejores de la temporada, y en la votación revelada por la web oficial de la F1 ya tenemos el top 10.

El sistema de votos es el mismo que el de la F1, es decir, cada piloto da 25 puntos a quien considere que ha sido el mejor, 18 puntos al segundo, 15 al tercero, y así hasta completar los diez primeros. Luego se suma, y queda el top 10 de pilotos de la Fórmula 1 2025... según ellos mismos.

Hay que aclarar que esta vez cuatro de los 20 pilotos titulares no han participado, como aclara la propia categoría: no votaron Lewis Hamilton, Nico Hulkenberg, Lance Stroll ni Yuki Tsunoda.

Los 10 mejores pilotos para 2025 según los pilotos

A estas alturas a nadie sorprende que Verstappen sea elegido como mejor piloto de 2025 según los propios pilotos, y repite por quinto año consecutivo pese a que este es el primero de esos cursos en los que no ha ganado el mundial. El campeón Norris es el segundo mejor valorado, como en 2024, pero cambia el podio, ya que mientras Leclerc fue elegido tercero en 2024, en este 2025 esos honores han sido para Russell.

El monegasco ha caído al quinto lugar, detrás de Piastri (tercero en el mundial), en parte por el mal año de Ferrari, que de hecho ha visto cómo Hamilton no estaba ni entre los diez primeros. Tanto Russell como Piastri suben un puesto respecto a 2024.

Quienes sí están en el top 10 otra vez son los dos españoles. Carlos Sainz repite y es el sexto mejor valorado pese a cambiar de Ferrari a Williams, y Fernando Alonso es el séptimo mejor de 2025 según sus compañeros. Cierran el top 10 Alex Albon, y dos novatos: Oliver Bearman e Isack Hadjar, que en 2026 será piloto titular de Red Bull.

Los mejores pilotos de F1 de cada temporada según los propios pilotos

1º puesto 2º 3º 2018 Lewis Hamilton Max Verstappen Fernando Alonso 2019 Lewis Hamilton Max Verstappen Charles Leclerc 2020 Lewis Hamilton Max Verstappen Daniel Ricciardo 2021 Max Verstappen Lewis Hamilton Lando Norris 2022 Max Verstappen Charles Leclerc Lewis Hamilton 2023 Max Verstappen Lewis Hamilton Fernando Alonso 2024 Max Verstappen Lando Norris Charles Leclerc 2025 Max Verstappen Lando Norris George Russell

También puedes leer: Fórmula 1 Estos serían los mejores pilotos de la F1 si todos tuvieran el mismo coche