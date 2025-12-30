Todos

Artículo especial
Fórmula 1

Los mejores pilotos de la F1 2025... ¡según ellos mismos!

Los pilotos de Fórmula 1 eligieron a los mejores de la temporada 2025, con Fernando Alonso y Carlos Sainz en el top 10 y Verstappen delante del campeón.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
La foto oficial de final de temporada de los pilotos de F1 2025

La foto oficial de final de temporada de los pilotos de F1 2025

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Aunque no tiene tanto pedigrí como la votación de los jefes de equipo, ya empieza a ser tradición que los propios pilotos elijan a los mejores de la temporada, y en la votación revelada por la web oficial de la F1 ya tenemos el top 10.

El sistema de votos es el mismo que el de la F1, es decir, cada piloto da 25 puntos a quien considere que ha sido el mejor, 18 puntos al segundo, 15 al tercero, y así hasta completar los diez primeros. Luego se suma, y queda el top 10 de pilotos de la Fórmula 1 2025... según ellos mismos.

Hay que aclarar que esta vez cuatro de los 20 pilotos titulares no han participado, como aclara la propia categoría: no votaron Lewis Hamilton, Nico Hulkenberg, Lance Stroll ni Yuki Tsunoda.

Los 10 mejores pilotos para 2025 según los pilotos

  Piloto Equipo
Netherlands Max Verstappen Red Bull
United Kingdom Lando Norris McLaren
United Kingdom George Russell Mercedes
Australia Oscar Piastri McLaren
Monaco Charles Leclerc Ferrari
Spain Carlos Sainz Williams
Spain Fernando Alonso Aston Martin
Thailand Alexander Albon Williams
United Kingdom Oliver Bearman Haas
10º France Isack Hadjar Racing Bulls

A estas alturas a nadie sorprende que Verstappen sea elegido como mejor piloto de 2025 según los propios pilotos, y repite por quinto año consecutivo pese a que este es el primero de esos cursos en los que no ha ganado el mundial. El campeón Norris es el segundo mejor valorado, como en 2024, pero cambia el podio, ya que mientras Leclerc fue elegido tercero en 2024, en este 2025 esos honores han sido para Russell.

El monegasco ha caído al quinto lugar, detrás de Piastri (tercero en el mundial), en parte por el mal año de Ferrari, que de hecho ha visto cómo Hamilton no estaba ni entre los diez primeros. Tanto Russell como Piastri suben un puesto respecto a 2024.

Quienes sí están en el top 10 otra vez son los dos españoles. Carlos Sainz repite y es el sexto mejor valorado pese a cambiar de Ferrari a Williams, y Fernando Alonso es el séptimo mejor de 2025 según sus compañeros. Cierran el top 10 Alex Albon, y dos novatos: Oliver Bearman e Isack Hadjar, que en 2026 será piloto titular de Red Bull.

Relacionado:

Los mejores pilotos de F1 de cada temporada según los propios pilotos

1º puesto
2018 United Kingdom Lewis Hamilton Netherlands Max Verstappen Spain Fernando Alonso
2019 United Kingdom Lewis Hamilton Netherlands Max Verstappen Monaco Charles Leclerc
2020 United Kingdom Lewis Hamilton Netherlands Max Verstappen Australia Daniel Ricciardo
2021 Netherlands Max Verstappen United Kingdom Lewis Hamilton United Kingdom Lando Norris
2022 Netherlands Max Verstappen Monaco Charles Leclerc United Kingdom Lewis Hamilton 
2023 Netherlands Max Verstappen United Kingdom Lewis Hamilton Spain Fernando Alonso
2024 Netherlands Max Verstappen United Kingdom Lando Norris Monaco Charles Leclerc
2025 Netherlands Max Verstappen United Kingdom Lando Norris United Kingdom George Russell
También puedes leer:

