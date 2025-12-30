Por qué se necesita un "Ferrari fuerte" en la F1 según Domenicali
Ferrari se quedó sin victorias en los Grandes Premios en 2025, pero de cara a 2026 el jefe de la Fórmula 1, Domenicali, ve razones claras para un resurgir de la Scuderia.
El presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, se muestra confiado en que el histórico equipo Ferrari se presentará de forma notablemente más competitiva en la temporada 2026 que en 2025, año en el que Ferrari se quedó sin ganar ningún Gran Premio. Eso se tradujo en la cuarta posición del campeonato de constructores, por detrás de McLaren, Mercedes y Red Bull.
Pero ¿por qué cree Domenicali en un resurgir de Ferrari? El antiguo jefe del equipo Ferrari explicó en Sky: "Soy una persona positiva. No hay ningún motivo para quejarse o estar constantemente siendo negativo".
Lo importante, según Domenicali, es tener un plan. "Y estoy seguro de que Frédéric Vasseur, Lewis Hamilton y Charles Leclerc tienen un plan".
Críticas desde la cúpula directiva
Porque la temporada 2025 de Fórmula 1 estuvo muy lejos de cumplir las expectativas de Ferrari. Incluso el presidente del grupo Ferrari, John Elkann, criticó al equipo por la falta de resultados y expresó de forma explícita su descontento con los dos pilotos, Hamilton y Leclerc.
Por ello, Domenicali espera una reacción desde Maranello: "Es importante no actuar como si un cuarto puesto en el campeonato fuera algo normal. Queremos un Ferrari fuerte, y Ferrari merece estar en una posición mejor".
Para ello, Ferrari deberá "asegurarse durante el invierno de que exista la energía adecuada y de que se den los pasos correctos", señaló Domenicali. La temporada 2026 representa una gran oportunidad para todos los implicados. Con el nuevo reglamento de la Fórmula 1, incluso a lo largo del propio campeonato todavía será posible cambiar muchas cosas: "Con cada carrera habrá nuevos desarrollos", afirmó Domenicali.
El último título de Ferrari: con Domenicali
El actual jefe de la Fórmula 1 dirigió el departamento de competición de la mítica marca Ferrari entre 2008 y 2014. Durante su etapa como jefe de equipo llegó el último título mundial hasta la fecha: en 2008 Ferrari ganó el campeonato de constructores de Fórmula 1 y desde entonces no ha logrado cumplir sus propias aspiraciones. Eso sí, el equipo terminó siete veces en segunda posición del Mundial. En 2025, sin embargo, Ferrari rindió peor que en años anteriores.
Especialmente la actuación de Hamilton ha sido analizada con espíritu crítico a nivel internacional. El siete veces campeón del mundo llegó a Ferrari en la temporada 2025 y, aunque logró ganar el sprint de Shanghái, después no consiguió subir al podio en ningún Gran Premio. Hamilton perdió el duelo interno frente a Leclerc, terminó sexto en el Mundial y quedó eliminado en varias ocasiones consecutivas en la Q1 al final de la temporada.
