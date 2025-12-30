Estos serían los mejores pilotos de la F1 si todos tuvieran el mismo coche

Si X tuviera el coche de Y... es una duda que muchas veces surge en la Fórmula 1, pero, ¿cómo sería realmente la parrilla si pusiéramos a todos los pilotos en el mismo monoplaza?

En Motorsport.com, con los datos de clasificación y ritmo de carrera de cada piloto en esta F1 2025 hemos analizado cómo sería el orden de clasificación. Y llegamos a los cinco pilotos más rápidos con, en teoría, el mismo coche.

¿Y cómo lo determinamos? Para tener una imagen lo más actualizada posible, prácticamente solo hemos usado datos de los últimos años. Hemos tomado de referencia la batalla entre compañeros, ya que ese es el mejor indicador de la diferencia que marca el piloto en el mismo coche que otro. Y luego, entrelazamos los cambios de equipo (Leclerc supera a Hamilton en Ferrari, y Hamilton se midió a Russell en Mercedes, así que hacemos un cálculo de Leclerc contra Russell).

Sí, este método tiene alguna pega, pero en general los datos no mienten, y estos serían los cinco pilotos más rápidos de la F1 2025.

5º puesto: Lando Norris (+0.305)

Déficit extrapolado en la clasificación: +0.249 (5º puesto)

Ritmo de carrera extrapolado: +0.360 (3º puesto)

El nuevo campeón del mundo Lando Norris sería quinto en nuestra parrilla ficticia. Probablemente la comparación más importante viene de su etapa con Carlos Sainz en McLaren de 2019 a 2020. Aunque Norris perdió entonces en la clasificación por puntos, fue ligeramente más rápido que el español de media a lo largo de las temporadas.

Lando Norris, McLaren Foto de: Erik Junius

Tras eso llegó el duelo con Daniel Ricciardo, en el que Norris fue la friolera de 0.523 segundos más rápido de media en la primera temporada de efecto suelo en 2022. Más tarde, Ricciardo tuvo otra oportunidad como compañero de equipo de Yuki Tsunoda en Racing Bulls, donde fue ligeramente más lento que el piloto japonés.

La comparación con Sainz y Ricciardo da como resultado una diferencia extrapolada de unas tres décimas respecto al piloto más rápido de la parrilla. Norris es sin duda un piloto absolutamente top, pero sin un material dominante, un mundial difícilmente habría sido realista.

4º puesto: George Russell (+0.301)

Déficit extrapolado en la clasificación: +0.183 (3º puesto)

Ritmo de carrera extrapolado: +0.419 (7º puesto)

George Russell sigue siendo uno de los mayores misterios de esta clasificación. Los datos muestran una sorprendente discrepancia entre el ritmo de clasificación y el de carrera. En clasificación, el piloto de Mercedes estaría proyectado para terminar tercero, pero sólo séptimo en ritmo de carrera.

En la clasificación combinada, eso se traduce en el cuarto puesto. El factor decisivo ahí es la comparación con Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Mientras que la diferencia de Leclerc con Hamilton tendió a aumentar desde la clasificación hasta la carrera, Russell perdió claramente terreno en esa disciplina en 2024.

Aunque Russell -al igual que Leclerc- tenía a Hamilton bajo control por unas dos décimas y media en clasificación, Hamilton se quedó a poco menos de una décima de Russell en ritmo de carrera en 2024. Ducha discrepancia le costó a Russell valiosos puestos en la clasificación general.

3º puesto: Fernando Alonso (+0.286)

Diferencia extrapolada en la clasificación: +0.199 (4º puesto)

Diferencia extrapolada en carrera: +0.372 (4º puesto)

¿Es Fernando Alonso tan bueno o Lance Stroll tan débil? Esta pregunta ha acompañado al duelo de equipos Aston Martin durante años. La respuesta, al menos según los datos: Alonso sigue siendo excepcionalmente fuerte a sus 44 años.

Hay varias formas de clasificar a Alonso en este ranking. La más obvia es compararlo con Sebastian Vettel. Como ya se ha mencionado, Lance Stroll solo estuvo 0.193 segundos por detrás del alemán de media entre 2021 y 2022.

Alonso, en cambio, le sacó una media de 0,53 segundos a Stroll en clasificación en los últimos tres años. Si nos remontamos aún más atrás, hay una comparación adicional con Kimi Räikkönen: Alonso fue de media unas cuatro décimas y media más rápido que el finlandés en 2014, mientras que Vettel estuvo "solo" unas dos décimas y media por delante en los años siguientes.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Teniendo en cuenta estas comparaciones, Alonso queda por delante de un Vettel que a su vez estaba e media por detrás de Charles Leclerc en Ferrari, aunque hay que aclarar que el propio alemán admitió que tras 2020 su rendimiento no era el mismo.

La conclusión es que Fernando Alonso y Charles Leclerc están probablemente operando a un nivel de ritmo muy similar. Y Alonso sigue siendo un serio candidato a un gran éxito en la Fórmula 1, siempre que el material que le den sea el adecuado.

2º puesto: Charles Leclerc (+0.237)

Ritmo de clasificación extrapolado: +0.180 (2º puesto)

Ritmo de carrera extrapolado: +0.293 (2º puesto)

Hablando de Charles Leclerc según los datos, el piloto de Ferrari es el segundo más rápido de toda la Fórmula 1, tanto en clasificación como en carrera. Ha subrayado su condición de piloto top al imponerse claramente a los múltiples campeones del mundo Sebastian Vettel y Lewis Hamilton, aunque el momento de la carrera de ambos sea importante en esa comparación.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Kym Illman / Getty Images

También ganó el duelo de equipos contra Carlos Sainz, que es una excelente referencia para muchos otros pilotos gracias a sus numerosos cambios de equipo. Pero, ¿cómo le iría a Leclerc en una comparación directa con Max Verstappen, por ejemplo?

Aunque Leclerc es matemáticamente el número dos de la Fórmula 1, una diferencia extrapolada de 0.180 segundos en clasificación y 0.293 segundos por vuelta en carrera es considerable. Así que incluso para el segundo mejor piloto, sin el coche adecuado sería extremadamente difícil luchar por el título mundial.

1º puesto: Max Verstappen

Déficit de ritmo extrapolado en clasificación: +0.000 (1º puesto)

Ritmo de carrera extrapolado: +0.000 (1º puesto)

Como era de esperar, el primer puesto es para Max Verstappen, pero el alcance de su dominio debería sorprender incluso a los escépticos. Matemáticamente, eso se traduce en una ventaja combinada de 0.237 segundos sobre el segundo piloto más rápido en la parrilla. ¿Qué significa eso en la práctica?

Muy sencillo: Max Verstappen volvería a dominar a Charles Leclerc aproximadamente en la misma medida que Charles Leclerc dominó a Lewis Hamilton en 2025. O dicho de otra manera: Del segundo al séptimo puesto en este ranking de pilotos están más cerca que el primero y el segundo.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

Los datos también proporcionan otras percepciones notables. Verstappen podría haber ganado dos de sus cuatro títulos de campeón del mundo a pesar de no estar en el coche más rápido. Según los datos, el Mercedes fue alrededor de una décima más rápido que el Red Bull de media en 2021, mientras que el McLaren incluso tuvo una ventaja de alrededor de una décima y media en 2024.

Si se ajusta el ritmo del monoplaza por el efecto del piloto determinado aquí, incluso el Ferrari podría haber sido el coche ligeramente más rápido de media en comparación con el Red Bull en 2022.

Es difícil creer que un solo piloto pueda estar tan claramente por delante del resto. Solo un duelo directo en el mismo equipo con otro piloto brillante proporcionaría claridad absoluta. ¿Qué tal Verstappen contra Leclerc en Ferrari en 2027? ¿O Verstappen contra Russell en Mercedes? A los que nos encantan los datos estaríamos encantados.

Sea como sea, Max Verstappen parece ser actualmente el único piloto del panorama que no necesita un coche dominante para ser campeón del mundo.