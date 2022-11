Binotto: "Dejo en Ferrari un equipo unido, fuerte y en crecimiento"

Cargar el reproductor de audio

Este martes, Ferrari hizo oficial la salida de Mattia Binotto tras casi 30 años en la Scudería, comunicando que aceptaba la dimisión presentada por el italiano. Ahora, comienza el periodo de buscar un sustituto, y los del Cavallino esperan tenerlo definido para finales de año, mientras Binotto seguirá con ellos hasta el 31 de diciembre.

Con Binotto, Ferrari pierde a un técnico excelente, encargado de poner a los de Maranello con el mejor motor actual de la Fórmula 1 y con un coche que, ante el cambio de reglas que ha afrontado la categoría este año, nació como el más rápido antes de quedarse estancado detrás de Red Bull. Sin embargo, Binotto ha fallado en la gestión del equipo, lo que ha llevado a su salida.

En sus declaraciones tras el anuncio de dimisión, Binotto admitió tristeza, pero celebra la posición en la que se encuentra Ferrari y asegura tener tranquila la conciencia: "Con el pesar que esto conlleva, he decidido concluir mi colaboración con Ferrari. Dejo una empresa que amo, de la que formo parte desde hace 28 años, con la serenidad que da la convicción de que me he esforzado al máximo para alcanzar los objetivos trazados".

"Dejo un equipo unido y en crecimiento. Un equipo fuerte, dispuesto, estoy seguro, a alcanzar las más altas metas, a los que deseo todo lo mejor para el futuro".

Después de tocar fondo en 2020, en una de las peores temporadas de la historia de Ferrari cayendo al sexto puesto en el mundial de constructores, en 2021 ocuparon la tercera posición, pero muy lejos de Red Bull y Mercedes.

En este 2022, en el reseteo que suponía el gran cambio de reglamento, comenzaron el curso por delante del resto, con serias opciones de recuperar el trono. Sin embargo, fallos de fiabilidad, de estrategia y de pilotaje, unido al gran avance de Red Bull con Max Verstappen, les ha dejado en segundo plano, teniendo que conformarse con el subcampeonato en el mundial de pilotos y de escuderías.

Sin embargo, han sumado 4 victorias y 12 pole position, más triunfos y poles que en las tres temporadas anteriores juntas, por lo que en 2023 partirán como, al menos, candidatos a hacerse con un título que, en el caso de pilotos, no ganan desde 2007 (el de constructores, desde 2008).

"Creo que es correcto dar este paso, por más que haya sido una decisión difícil para mí", explicó Binotto, antes de despedirse con agradecimiento. "Doy las gracias a todas las personas de la Gestione Sportiva que han compartido conmigo este camino, compuesto de dificultades pero también de grandes satisfacciones".

¿Y ahora? Tras anunciar Ross Brawn su retirada de la F1, los nombres que suenan con más fuerza para sustituir a Binotto son los de Frederic Vasseur, actual director de Alfa Romeo (Sauber) y el del CEO de Ferrari, Benedetto Vigna, quien podría acoger el cargo de manera interina.

Por su parte, a Binotto ya se le vincula con otros equipos que podrían aprovechar sus conocimientos y habilidad técnica. Eso sí, para ficharle tendrán que esperar los seis meses de 'gardening leave', el periodo en el que un trabajador de la F1 debe esperar antes de unirse a otra escudería.

