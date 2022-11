Ross Brawn deja de ser director de la Fórmula 1 y se retira

Cargar el reproductor de audio

La temporada 2022 de F1 ha dejado diferentes despedidas, que se llevaron a cabo en el GP de Abu Dhabi que cerró el curso, pero aún faltaba una más: precisamente en su columna analizando esa última carrera, el mítico y exitoso Ross Brawn, director deportivo de la F1, ha anunciado su retirada.

Al británico, que alcanzó la gloria junto a Jean Todt, Michael Schumacher y Rory Byrne en la época dorada de Ferrari, alguno le señaló estos días como posible sustituto de Mattia Binotto, el jefe de equipo de los italianos. Pero Brawn, que ya en septiembre anunció su intención de retirarse a finales de 2022, confirmó que deja la dirección de la F1 y comienza su retirada.

"Ahora es el momento adecuado para que me retire. Hemos hecho la mayor parte del trabajo y ahora estamos en un período de consolidación. Llegará un coche nuevo en 2026, pero faltan cuatro años, y eso está bastante lejos para mí, por lo que es mejor que el próximo grupo de personas asuma ese manto. Creo que dejo la F1 en un gran lugar", escribió.

"He disfrutado casi cada minuto de mi carrera durante 46 años y he tenido la suerte de haber trabajado con muchos grandes equipos, grandes pilotos y grandes personas. No habría cambiado nada. Algo que sí tengo claro es que sin el apoyo de mi mujer y mi familia no podría haberlo hecho y no habría querido hacerlo".

"Ahora veré la F1 desde mi sofá, animando y maldiciendo como aficionado de la F1, orgulloso de que la categoría esté en un lugar fantástico y tenga un futuro tan fantástico", dijo Ross Brawn.

Además de Ferrari, Brawn también logró hacer historia con su propio equipo, aquel Brawn GP nacido de las cenizas de BAR-Honda que, aprovechando una zona gris del reglamento, creó un coche imparable que se coronó en 2009 en constructores y en pilotos, con Jenson Button. Ese equipo se convirtió en Mercedes en 2010, y con la escudería alemana estuvo Brawn hasta finales de 2013, antes de que el cargo lo asumiera Toto Wolff.

Desde que Liberty Media se hizo con la propiedad de la Fórmula 1 en 2017, el máximo responsable Bernie Ecclestone fue sustituido por el consejero delegado de la empresa Chase Carey y el director financiero Sean Bratches. Y como ninguno de ellos tenía experiencia previa en la categoría reina, ficharon a Ross Brawn como director deportivo de gran experiencia.

Bajo la dirección de Brawn se modificó el reglamento técnico y se realizaron numerosos cambios a nivel deportivo, como la llegada de las carreras al sprint, que llegaron en 2021 para quedarse, o el límite presupuestario, que ha sido protagonista este año. Sin embargo, después de seis intensas temporadas, Brawn cree que ha sido suficiente y que le corresponde a otro asumir la nueva era de la F1, que en 2026 estrenará reglamento de motores.

"Mi etapa en la Fórmula 1 está llegando a su fin. Echaré de menos la implicación que he tenido, el compañerismo y la amistad que se consigue en el entorno de la F1. Estoy satisfecho con el lugar al que hemos llegado. Creo que ha habido un cambio real en los últimos seis años desde que me uní al equipo de administración, y me siento feliz por ello. La F1 hoy está más fuerte que nunca".

"Me ha encantado todo lo que he hecho en los últimos años. Había dejado de querer ser parte de una escudería. ¡Decidí que ya había hecho suficiente! Y esto era lo único que posiblemente podría haber hecho. He sido muy afortunado de que Liberty me haya dado la oportunidad y fue un trabajo de amor absoluto".

