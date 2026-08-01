WRC Finlandia: Pajari cierra el sábado líder tras un duro accidente de Ogier

Antes de la salida de la 15ª especial, Parkkola 2 (16,76 km), nos enteramos de que Elfyn Evans había vuelto a la pista, al volante de un Toyota Yaris Rally1 prácticamente nuevo. Los mecánicos de Toyota realizaron un trabajo extraordinario en tan solo 30 minutos para dejar el coche a punto, ya que los daños resultaron ser, al final, menos graves de lo que se temía.

Las esperanzas de victoria de Evans en el Rally de Finlandia se han esfumado, pero el británico intentará sobre todo limitar los daños en el campeonato. A pesar de su accidente, sigue beneficiándose del mal comienzo de fin de semana de Takamoto Katsuta, su perseguidor más cercano en la clasificación general.

Sami Pajari logró el primer mejor tiempo de este segundo bucle del sábado, por delante de Elfyn Evans por solo 0.3 segundos. El galés, a juzgar por lo visto, no ha perdido la confianza a pesar de su espectacular vuelco de esta mañana. Oliver Solberg ha logrado el tercer mejor tiempo, a 1.5s, por delante de Sébastien Ogier y Adrien Fourmaux, relegados a 2.2s y 5.1s, respectivamente.

Fourmaux, que ha ascendido al cuarto puesto de la clasificación general tras los contratiempos de Evans, ya veía cómo el galés se le echaba encima. En una sola especial, este último ya había reducido casi a la mitad la diferencia que les separaba.

En la segunda especial de la tarde, Päijälä 2 (10,55 km), fue Sébastien Ogier quien logró el mejor tiempo, 0.2 segundos por delante de Sami Pajari y 0.4 segundos por delante de Elfyn Evans, lo que permitía al francés mantener una ventaja de unos veinte segundos en la general. Oliver Solberg y Adrien Fourmaux completaban el top 5, a 2.3 y 2.5 segundos, respectivamente. El francés veía cómo Evans se le acercaba cada vez más por los retrovisores.

Salida de pista de Sébastien Ogier en Finlandia

La siguiente especial, 'Västilä 2' (19,10 km), fue escenario de la violenta salida de pista de Sébastien Ogier, cuando hasta entonces había logrado evitar los problemas. El francés se salió de la pista al salir de una curva rápida y chocó contra el talud a gran velocidad. Su Toyota GR Yaris Rally1 dio varias vueltas de campana.

Dirección de carrera interrumpió inmediatamente la retransmisión televisiva, así como la especial, mostrando la bandera roja, antes de dar por concluida oficialmente la etapa. Toyota informó de que ambos pilotos estaban conscientes y habían sido trasladados al hospital.

Sami Pajari y Marko Salminen (Toyota Gazoo Racing WRT) Foto de: Toyota Racing

Finalmente, fue Sami Pajari quien logró el mejor tiempo en esa 17ª especial, con solo 0.1 segundos de ventaja sobre Elfyn Evans y 2.8 segundos sobre Oliver Solberg. El finlandés recuperaba así el liderato del Rally de Finlandia tras el accidente de Sébastien Ogier, muy por delante de Solberg y Adrien Fourmaux.

Pero Elfyn Evans, autor de una magnífica remontada tras salirse de la carretera a primera hora del día, se acercaba a Fourmaux en la general. Ambos pilotos pasaron a compartir el tercer puesto.

La última especial del día, Leustu 2 (16,44 km), se desarrolló en un ambiente inevitablemente especial. Los pilotos aprovecharon las entrevistas tras la especial para expresar su apoyo a Sébastien Ogier y Julien Ingrassia tras su accidente. En el terreno, Evans acabó registrando el último mejor tiempo del día, el segundo de la jornada, con 1.8 de ventaja sobre Pajari y 3.2 sobre Solberg.

Sami Pajari terminaba así esta tercera etapa llena de sobresaltos al frente de su rally de casa, con 46 segundos de ventaja sobre Oliver Solberg. Elfyn Evans completaba el podio provisional tras haberle dado la vuelta por completo a una jornada que, sin embargo, parecía comprometida, mientras que Adrien Fourmaux seguía en la lucha por el podio, a solo 3.8 segundos del galés.

Las dos últimas especiales del Rally de Finlandia, de más de 30 kilómetros de longitud cada una, se cuentan entre las más difíciles del fin de semana. Tras una jornada que ha vuelto a demostrar hasta qué punto esta prueba no perdona ningún error, todo sigue abierto en esta décima prueba del Campeonato del Mundo de Rallies.

Mejores tiempos del sábado SS11 16,76 km Parkkola 1 E. Evans SS12 10,55 km Päijälä 1 S. Pajari SS13 19,10 km Västilä 1 S. Pajari SS14 16,44 km Leustu 1 S. Ogier SS15 16,76 km Parkkola 2 S. Pajari SS16 10,55 km Päijälä 2 S. Ogier SS17 19,10 km Västilä 2 S. Pajari SS18 16,44 km Leustu 2 E. Evans

Rally de Finlandia 2026 del WRC: clasificación tras la SS18

Pos. Piloto Coche Tiempo / diferencia 1 S. Pajari Toyota 2 h 00'38'0 2 O. Solberg Toyota +46"4 3 E. Evans Toyota +1'36"3 4 A. Fourmaux Hyundai +1'40"1 5 T. Katsuta Toyota +2'54"5 6 T. Neuville Hyundai +3'52"9 7 J. McErlean Ford M-Sport +3'54"4 8 M. Sesks Ford M-Sport +51'06"2 9 Jon Armstrong Ford M-Sport +1 h 20' 57" 6