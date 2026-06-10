Antonelli responde a los juegos mentales de Russell: "Sigo siendo el tapado"

Después de que George Russell afirmara que la enorme ventaja de Andrea Kimi Antonelli en el Mundial de Fórmula 1 significa que el título "es suyo para perderlo", el italiano ha respondido con su propia valoración e insiste en que no se dejará llevar por los juegos mentales.

El británico hizo esta afirmación de cara al fin de semana del Gran Premio de Mónaco, y muchos lo interpretaron como el primer juego mental entre los compañeros de Mercedes, que parecen destinados a disputarse el título en 2026.

Sin embargo, tras restarle importancia inicialmente al comentario, la respuesta del italiano fue una victoria dominante, además de la pole, liderando todas las vueltas y marcando la vuelta rápida para convertirse en el piloto de F1 más joven de la historia en completar un Grand Chelem. Y, junto con la carrera plagada de sanciones de Russell, que terminó en duodécima posición, la diferencia entre ambos ha aumentado a 68 puntos. Una distancia lo suficientemente grande como para que Lewis Hamilton se coloque en segunda posición de la general, a 66 puntos del transalpino de 19 años.

En declaraciones durante el fin de semana del GP de Mónaco, Antonelli restó importancia a los comentarios de Russell, ya que consideraba que era demasiado pronto para centrarse en la lucha por el título, con al menos 16 carreras por disputar tras Mónaco, pero sí encontró la manera de dar su propia réplica en los juegos mentales.

"No es la primera vez que vemos juegos mentales. La gente siempre intenta trasladar la presión a su oponente, ya sea un rival externo o un compañero de equipo; no hay mucha diferencia. Afortunadamente, esas cosas no me afectan realmente", declaró Antonelli en una entrevista con la edición italiana de Motorsport.com.

"Aún estamos solo en el primer tercio de la temporada, y creo que es sin duda demasiado pronto para empezar a hablar de una lucha por el título. Yo trabajo carrera a carrera".

Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, cruza la línea de meta para ganar el Gran Premio de Mónaco. Foto de: Andrej Isakovic / AFP vía Getty Images

"Por supuesto, al final de cada fin de semana echo un vistazo a la clasificación, pero inmediatamente después mi atención ya se centra en la siguiente carrera. Cuando bajo la visera y salgo a la pista, no pienso en el campeonato. Corro para hacer el mejor trabajo posible. Y, como ya he dicho, como aún no he ganado nada, no tengo nada que perder".

El enfoque de tomarse la temporada carrera a carrera no es algo desconocido, pero dada la cómoda ventaja de Antonelli en el campeonato —aunque, hay que reconocerlo, aún quedan muchas carreras por disputar—, resulta intrigante que se considere a sí mismo el menos favorito frente a Russell.

Da igual si se trata de una mentalidad predeterminada o de algo en lo que cree de verdad en este momento, pero sus comentarios sobre por qué Russell debería considerarse el favorito son una puñalada que ya está clavada.

"El objetivo es ganar tantas carreras como sea posible y, en consecuencia, el campeonato. Soy consciente de que oportunidades como esta no se presentan a menudo, pero al mismo tiempo sigo siendo el menos favorito, el tapado, y esa es una posición que no me importa", dijo Antonelli.

"Antes de que empezara la temporada, todo el mundo veía a George como el claro favorito, y creo que esa predicción estaba justificada. Tiene todo lo necesario para luchar por el título, incluida la experiencia".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Antonelli completó sus comentarios sobre la lucha por el título destacando un factor que nadie puede medir aún con certeza, ni siquiera el propio joven talento de Bolonia: su pleno potencial. El meteórico ascenso del protegido de Mercedes, primero desde el karting y pasando por las categorías inferiores de monoplazas, y luego de novato en la F1 a líder del Mundial, significa que su ritmo y el tiempo que le llevará mejorar son a la vez significativos y desconocidos.

"Creo que aún puedo mejorar en muchos aspectos", explicó Antonelli. "No se puede negar que estas victorias me han dado mucha confianza, pero al mismo tiempo sé que tengo que seguir trabajando duro para desarrollar todo mi potencial. Y eso es precisamente lo que me motiva. No creo que mucha gente esperara un comienzo de temporada como este, teniendo en cuenta que solo es mi segundo año en la Fórmula 1".

"Es posible que, junto con mi corta edad, esto lleve a algunas personas a creer que todavía hay mucho margen de mejora. Quizá por eso George me ve como un rival especialmente peligroso en la lucha por el campeonato del mundo".

Puede que Antonelli haya dado en el clavo. Al ritmo al que está batiendo récords de F1 siendo un adolescente, su pleno potencial será una preocupación para Russell independientemente de cómo se desarrollen las próximas carreras.