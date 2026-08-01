Ogier e Ingrassia, conscientes y trasladados al hospital

Toyota ha dado noticias tranquilizadoras sobre Sébastien Ogier y Julien Ingrassia tras su violenta salida de pista en la 17ª especial del Rally de Finlandia.

Ambos pudieron salir del coche por sus propios medios, pero, no obstante, fueron trasladados al hospital para someterse a pruebas complementarias.

"Tanto el piloto como el copiloto pudieron salir del coche por sus propios medios. Están conscientes y su estado general es satisfactorio, pero serán trasladados al hospital para someterse a pruebas complementarias", indicó Toyota en X.

Ambos fueron trasladados al hospital, aunque el copiloto fue llevado en ambulancia y Ogier, en helicóptero. El director de Toyota, Juha Kankkunen, ha señalado que ha podido hablar con Sébastien Ogier y Julien Ingrassia, y ha precisado que el piloto estaba "más conmocionado" que su copiloto, pero que, por el momento, no parecía haberse detectado ninguna lesión grave.

El nueve veces campeón del mundo fue el último participante en tomar la salida en Västilä 2 (19,10 km), la penúltima especial de esta segunda etapa y también la más larga del día. Cuando parecía que se dirigía a meta sin contratiempos, Ogier cometió su primer error grave del fin de semana.

Al salir de una curva rápida, el francés se salió de la pista y chocó contra el terraplén a gran velocidad. Su Toyota GR Yaris Rally1 dio varias vueltas de campana. Dirección de carrera interrumpió inmediatamente la retransmisión televisiva y la especial, antes de confirmar su suspensión definitiva.

Según se ha informado, fue precisamente Robert Virves, participante en la categoría WRC2, quien llegó al lugar justo después del accidente de Sébastien Ogier. Al parecer, el estonio se detuvo de inmediato para comprobar el estado de la tripulación y poner en marcha el procedimiento de rescate.

Ondeó rápidamente la bandera roja, y quedó suspendida la SS17 mientras se auxiliaba al piloto y copiloto, que parecían destinados a la que habría sido una victoria muy importante de cara al posible décimo mundial, y ahora han perdido todas sus opciones.