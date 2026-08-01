Vídeo: un duro accidente de Ogier deja en vilo el Rally de Finlandia
Aunque parecía tener bajo control su ventaja al frente del Rally de Finlandia, Sébastien Ogier cometió un error en la penúltima especial del sábado. El francés sufrió una violenta salida de pista, lo que provocó la suspensión de la prueba.
Aunque parecía haber recuperado por completo el control del Rally de Finlandia, con una ventaja que había aumentado hasta unos veinte segundos al final del sábado, Sébastien Ogier cometió un error en la 17ª especial. El francés, que este fin de semana contó con el apoyo excepcional de Julien Ingrassia ante la ausencia de Vincent Landais —ausente por motivos personales—, sufrió una espectacular salida de pista.
Vídeo: el accidente de Ogier en el Rally Finlandia
El nueve veces campeón del mundo fue el último participante en tomar la salida en Västilä 2 (19,10 km), la penúltima especial de esta segunda etapa y también la más larga del día. Cuando parecía que se dirigía sin problemas hacia la meta, Ogier cometió su primer error grave del fin de semana.
Al salir de una curva rápida, el francés se salió de la carretera y chocó contra el terraplén a gran velocidad. Su Toyota GR Yaris Rally1 dio varias vueltas de campana. Las imágenes de la retransmisión mostraron un coche muy dañado.
Dirección de carrera interrumpió inmediatamente la especial enarbolando la bandera roja. En el momento de escribir estas líneas, la SS17 había finalizado y Toyota solo había publicado: "El coche #1 se ha salido de la carretera en la SS17. Seb y Julien están fuera del coche. Se proporcionarán más actualizaciones cuando estén disponibles".
Luego, confirmó que estaban conscientes pero que habían sido trasladados al hospital para un mayor chequeo.
Un comunicado de la FIA añadió: "Durante la SS17 'Västilä' del Rally de Finlandia del WRC, la tripulación del coche #1, Sébastien Ogier y Julien Ingrassia, se vieron involucrados en un accidente de alto impacto".
"Ambos recibieron atención médica inmediata en el lugar del accidente. El piloto será trasladado en helicóptero a un hospital local, mientras que el copiloto será trasladado en ambulancia para una evaluación más exhaustiva".
Este Rally de Finlandia confirma una vez más su reputación de prueba implacable. Desde el inicio del fin de semana, numerosos pilotos han caído en la trampa de las rápidas y exigentes pistas finlandesas, entre ellos Esapekka Lappi, Jon Armstrong, Martins Sesks, Elfyn Evans... y ahora también Sébastien Ogier.
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