Aston Martin: "Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, nos falta ritmo"

Después de los problemas de fiabilidad que dejaron a Lance Stroll con solo 36 vueltas (y únicamente tres por la tarde) en la primera jornada de los test de F1 2026 en Bahrein, Fernando Alonso pudo dar casi el triple, 98, el jueves. Sin embargo, las sensaciones no fueron positivas, más allá de la tabla de tiempos que les dejó a cuatro segundos de los líderes.

Precisamente fue Lance Stroll quien encendió las alarmas en su encuentro con los medios. Respondiendo con frases simples, mostrándose derrotado, el canadiense soltó algunas frases lapidarias: que lo mejor del coche es su decoración, que no solo falla el motor, que es una combinación, que los rivales están muy lejos...

Este viernes, tras terminar su única jornada de la semana, hablará Alonso con los medios, y lo podrás leer aquí en Motorsport.com, pero antes, Mike Krack, ex director y ahora representante de Aston Martin en los circuitos, dio su veredicto en el tradicional vídeo que la escudería comparte en redes sociales al final de cada jornada.

"Casi 100 vueltas completadas por Fernando Alonso, mejor que el día anterior, cada vuelta cuenta con estas reglas", comenzó. Sin embargo, rápidamente hizo autocrítica: "Tenemos que ponernos al día, tenemos que trabajar duro, estamos un poco por debajo del ritmo, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos".

"La única forma de cerrar esa brecha es trabajar duro, que es lo que intentaremos hacer el viernes, con Lance al volante, intentando aprender todo lo que podamos, tratando de comprender bien estas nuevas reglas y mejorar".

Después de esta semana habrá otras tres jornadas de test en Bahrein la semana que viene, del miércoles 18 al viernes 20. Y luego, del 6 al 8 de marzo, el primer gran premio. Mucho tiempo... o poco, según corra de rápido el reloj y sea la urgencia. "La carrera es pronto, así que no tenemos mucho tiempo, pero lo daremos todo y haremos nuestro mejor esfuerzo", concluyó Krack.

En el comunicado del equipo, Krack también señaló como aspecto las 98 vueltas de Alonso, pero recalcó que no queda mucho hasta que la F1 dispute su primera carrera en el Circuito de Albert Park en Melbourne. Y añadió: "Aunque solo son test, sabemos que nos falta ritmo; tenemos áreas que sabemos que debemos mejorar y desarrollar. Todos en el equipo están trabajando duramente para asegurarnos de que estemos en la mejor forma posible para la carrera"