Norris responde a Verstappen por sus quejas: "Puede retirarse si quiere"

El actual campeón del mundo, Lando Norris, cree que los pilotos de Fórmula 1 no tienen mucho de qué quejarse, pese a las explosivas críticas de Max Verstappen este jueves sobre la nueva generación de coches para 2026. Al expresar su opinión sobre el nuevo reglamento, que se basa en gran medida en la energía eléctrica y obliga a los pilotos y a los equipos a centrarse en la gestión de la energía, el neerlandés afirmó que los nuevos coches "no son muy divertidos" y que parecen "más bien una Fórmula E con esteroides".

"Las reglas son las mismas para todos, así que hay que aceptarlas, pero como piloto puro, disfruto conduciendo a toda velocidad y, en este momento, no se puede pilotar así", dijo el tetracampeón del mundo, sugiriendo que las nuevas reglas no le ayudan precisamente a comprometerse con la F1 a largo plazo.

Cuando se le preguntó por los comentarios de Verstappen, Norris dijo que, en realidad, disfruta de los nuevos retos que plantean los monoplazas de 2026, y que cree que los pilotos del Gran Circo, que cobran generosas remuneraciones, "no tienen nada de qué quejarse".

"Es muy divertido. Lo he disfrutado mucho", dijo Norris. "Así que, sí, si quiere retirarse, puede hacerlo. La Fórmula 1 cambia constantemente. A veces es un poco mejor pilotar, otras veces no es tan bueno. Nos pagan una cantidad ridícula [en el sentido de alta] de dinero por conducir, así que al final no puedes quejarte. Cualquier piloto puede irse y buscar otra cosa que hacer. No es que él tenga que estar aquí, ni que ningún piloto tenga que estar aquí [sí o sí]".

"Es un reto, pero es un reto bueno y divertido para los ingenieros y para los pilotos. Hay que conducir de otra manera, entender y gestionar las cosas de otra manera, pero sigo pilotando coches, viajando por el mundo y divirtiéndome mucho. Así que no hay nada de qué quejarse".

Lando Norris, McLaren Foto: Mario Renzi - Fórmula 1 - Getty Images

Norris señaló que los equipos mejorarán sus nuevos monoplazas a pasos agigantados en los próximos meses, por lo que no cree que el segundo día de test oficiales de pretemporada en Bahréin sea un indicio perfecto de cómo rendirán estos coches a largo plazo.

"Sin duda, el coche no parece tan rápido como en los últimos años, y desde luego no se maneja tan perfectamente, y esas cosas", añadió Norris. "Estoy seguro de que si [Max] llegara y este fuera el coche de F1 que empezara a pilotar, probablemente diría que es increíble. En comparación con los monoplazas antiguos, no parece tan bonito y agradable, pero sigue siendo bastante bueno".

"Aún es pronto para valorar una normativa que pretende reducir considerablemente la velocidad, pero si avanzamos rápidamente hasta el final de este año, y nos adelantamos al próximo, para entonces iremos mucho más rápido. Cada uno puede tener su propia opinión, decir lo que quiera y decidir lo que quiera hacer. Nadie debería quejarse por eso ni enfadarse. Cada piloto tiene su propia opinión. A él no le gustó y a mí me gusta", cerró.