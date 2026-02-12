Alonso, claro tras el test de Bahrein: "Aún nos queda mucho trabajo"

Fernando Alonso ha reconocido este jueves, tras ponerse al volante del Aston Martin AMR26 en la segunda jornada del primer test de Bahréin de la Fórmula 1 2026, que el proyecto liderado por Adrian Newey aún tiene "mucho trabajo" que hacer de cara a la temporada que arrancará en Australia en unas semanas (6 al 8 de marzo).

El dos veces campeón del mundo disfrutó este jueves de su único día de ensayos esta semana en Sakhir, habida cuenta de que su compañero de equipo, Lance Stroll, se pondrá al volante del radical monoplaza motorizado por Honda el viernes, tras hacerlo también el miércoles.

Lo mejor que se pudo llevar de la jornada el español fueron las vueltas completadas, ya que después de que Aston Martin llegara con retraso al Shakedown de Barcelona y solamente pudiera rodar en condiciones el último día, la última creación de Newey pudo dar un total de 98 giros. La escudería inglesa fue la octava que más kilómetros recorrió, 530, más que Alpine, Mercedes y Red Bull, y por detrás de Cadillac y Haas. En cuanto a tiempos, las sensaciones fueron mucho peores: el ovetense marcó un crono de 1:38.248: únicamente fue mejor que Sergio Pérez, y se quedó a casi cuatro segundos del mejor registro de Charles Leclerc.

Esta cuestión no ayudó a levantar un día marcado por la amplia negatividad que rodeó a Aston Martin, después de las declaraciones que hizo Lance Stroll por la mañana. El canadiense fue tajante y destapó la realidad actual del proyecto financiado por su padre, revelando que están a cuatro segundos y medio de la cabeza, y que el motor Honda, como ya habían confirmado desde el propio fabricante japonés, no es el único problema al que se enfrentan. El balance y la falta de agarre también son unas desventajas importantes de un monoplaza claramente más lento que el resto, y con un déficit de rodaje en pista notable.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Tras su día de pruebas, Fernando Alonso ha analizado la situación. En unas declaraciones distribuidas por el propio equipo Aston Martin, el español ha sido claro y, aunque ha querido sacar notas positivas, ha reconocido que queda mucho trabajo por hacer en el AMR26.

"Ha sido estupendo volver al AMR26 y acumular unos cuantos kilómetros hoy», empezó diciendo el #14. "Hemos completado nuestro programa y hemos pasado a realizar tandas más largas, probando diferentes configuraciones".

"Los test siempre sirven para aprender, y hoy no ha sido diferente. Está claro que aún nos queda mucho trabajo por hacer y que tenemos que mejorar nuestro ritmo. El equipo analizará todo durante los próximos días para asegurarse de que estamos bien preparados para los ensayos de la semana que viene y para la primera carrera de la temporada en Melbourne", finalizó, tras un día en el que las malas caras, y de preocupación, fueron la tónica en la estructura verde.