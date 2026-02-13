Hadjar ya admite ver potencial para "ganar" con Red Bull en la F1 2026

Después de sólo una temporada en la parrilla de la Fórmula 1, Isack Hadjar ha recibido la oportunidad de pasar de Racing Bulls a Red Bull, donde compartirá equipo con Max Verstappen, un piloto que se ha acostumbrado a devorar a sus compañeros.

Sin embargo, el joven piloto francés afronta la temporada 2026 con mucho entusiasmo y, después de sólo dos días de test de pretemporada en Bahrein (sumados a las tres jornadas de pruebas en Barcelona), no tiene ningún problema en reconocer que ya ve al nuevo Red Bull RB22 con posibilidades de ganar carreras en este 2026.

Cuando le preguntaron por sus objetivos durante su rueda de prensa este viernes, Hadjar dijo a Motorsport.com y otros medios: "Creo que, obviamente, esa primera victoria está en el radar, sería genial. Y me gustaría ver que nuestro coche progrese más rápido que los otros monoplazas. Creo que eso también sería muy disfrutable".

Pero más impactante fue su respuesta cuando le preguntaron si este RB22 estaba ya en condiciones de darle su primera victoria en la F1, a lo dijo de forma contundente: "Sí".

Muchos han sido ya los que han colocado a Red Bull como el gran favorito, por delante incluso de los equipos con motor Mercedes, aunque Max Verstappen asegura que están "escondiendo al extremo" el rendimiento real de la unidad de potencia alemana. Pero la realidad es que el motor Red Bull-Ford, que es totalmente nuevo, ha sorprendido por su nivel y fiabilidad incluso de puertas adentro.

De hecho, Isack Hadjar, continuando con sus declaraciones sin filtro, afirma que después de escuchar algunas cosas a finales de 2025 no tenía muchas esperanzas puestas en la unidad de potencia de los austriacos de cara al inicio de la Fórmula 1 2026, pero ahora está gratamente sorprendido.

"Es mucho más de lo que esperaba. Creo que la impresión del año pasado hacia el final de la temporada fue que no fueron muy positivas. Digamos que los rumores, incluso los que había dentro de nuestro equipo, no se confirmaron del todo".

"Pero en Barcelona, ya el primer día, creo que hice 110 vueltas. Así que me sorprendió mucho, de forma positiva, porque somos un equipo que empezó este proyecto hace tres años, es muy impresionante", concluyó el joven piloto francés, que en este 2026 deberá demostrar que puede estar cerca del rendimiento de Verstappen si no quiere tener el mismo final que sus predecesores.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images