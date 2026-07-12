Aston Martin F1 ya tiene "pequeños debates" sobre el límite de gastos

No es ningún secreto que Aston Martin arrancó la temporada 2026 de la Fórmula 1 con un diseño de chasis equivocado y, debido a ello, es el único equipo que tras nueve carreras todavía no ha llevado a la pista ningún gran paquete de mejoras para introducir una filosofía completamente nueva con un "AMR26 B" en el GP de Hungría.

Esa falta de actualizaciones ha provocado que Fernando Alonso y Lance Stroll se hayan quedado estancados en la parte trasera del pelotón, superados claramente incluso por los recientemente llegados Cadillac.

Sin embargo, pese a la falta de actualizaciones, el jefe de Aston Martin en pista, Mike Krack, reconoció en Silverstone que el equipo estaba empezando a tener algunas "pequeñas discusiones" sobre el límite de gastos.

"Creo que se confirmó que hay una gran mejora en Hungría. Y hay una mejora del motor en los Países Bajos. Y luego tenemos que ver. Hay un poco de discusión sobre el límite de costes. Así que tenemos que ver qué podemos hacer después. Pero estoy bastante seguro de que no será la última actualización".

Cuando le preguntaron cuáles eran exactamente esas discusiones y si tenían algún tipo de problema al respecto, Mike Krack hizo un símil bastante peculiar para que todo el mundo pudiese entenderlo.

"Vas al supermercado y tienes 100€ en el bolsillo. Solo puedes gastar 100€. Si consigues algo gratis, te quedas esos 100€. Es lo mismo. Así que desarrollas tu coche. Si has gastado tus 100€, no puedes gastar más".

"Tienes que ver cuándo tienes todo. Y una cosa que no debes olvidar es que puedes tener accidentes. Así que necesitas mantener cierto margen de esos 100€ de una manera inteligente. Es un equilibrio constante entre desarrollo y coste de competición".

"Y luego estamos intentando crear procesos mucho mejores. Por ejemplo, para que las piezas se vuelvan más baratas. Todo eso consiste en optimizar permanentemente todo para que consigas mucho más con esos mismos 100€", explicó.

El límite de gastos de la Fórmula 1 ha sido polémico desde su implementación, pero en Aston Martin parecen estar de acuerdo con él.

"No quiero discutir si es necesario o no. Creo que así es la normativa. Es como si el coche tiene que pesar X, o el motor tiene que tener X número de cilindros. Es una norma que aceptas. Y luego tienes que hacer lo mejor que puedas con ello. Es una fórmula que necesitas para ser eficiente en todo lo que haces".

"Así que, como equipo, tienes que trabajar con esto. No solo tienes el reto técnico o deportivo, sino también el reto económico. Y eso ahora forma parte de la Fórmula 1. Entonces creo que está bien", concluyó Mike Krack.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto de: Manuel Eletto / Getty Images