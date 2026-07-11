Fernando Alonso no tiene "ni idea" de qué hará cuando se retire de la F1

Fernando Alonso "no tiene ni idea" de lo que decidirá hacer cuando finalmente ponga fin a su carrera en Fórmula 1, mientras continúa la intriga sobre su futuro.

El bicampeón del mundo de F1 ha afirmado de forma constante que tomará una decisión sobre su futuro en la categoría en torno al parón de verano, al tiempo que ha descartado que la decisión esté vinculada al próximo paquete de mejoras de Aston Martin, previsto para Hungría, la última carrera antes de las vacaciones.

Aunque los problemas actuales de Aston Martin y su descontento general con la nueva generación de coches de F1 son bien conocidos, en algunos lugares se habla de que este podría ser el último año de Alonso en la categoría, un rumor que él intensificó cuando afirmó que el GP de Barcelona del mes pasado podría ser su última vez en ese escenario.

Pero, independientemente de cuándo Alonso ponga fin a su carrera en F1, el piloto de 44 años dice que no ha hecho planes sobre qué vendrá después. Cuando se le preguntó si sabía qué haría si no estuviera en la F1, simplemente dijo: "No, ni idea".

Durante la misma comparecencia ante los medios en Silverstone, a Alonso se le preguntó específicamente por hacer el Camino de Santiago, una peregrinación hasta Galicia que en una de sus versiones pasa por su ciudad natal, Oviedo, algo a lo que se mostró abierto, pero no hasta que su hijo recién nacido sea mayor.

"Ojalá lo haga algún día, pero no será exactamente justo después de la retirada", dijo. "Especialmente ahora, con mi hijo de tres meses, no puedo pensar en irme tres semanas a caminar por España con él. Así que tendré que esperar un par de años".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Alonso aludió al objetivo de seguir en el automovilismo, ya sea en una disciplina diferente o en un puesto sin pilotar dentro de un equipo de F1.

"Sin duda tengo algunos retos por delante. La mayoría de ellos están relacionados con el automovilismo. Quiero ganar el Dakar, lo he dicho muchas veces", dijo.

"Quizá quiera ganar cosas diferentes. Quiero volver a desafiarme en las carreras de resistencia, especialmente si Max [Verstappen] quiere hacerlo algún día también. Cuando deje de correr, dije que me gustaría continuar con este equipo en un rol diferente, intentar ayudar".

"Llevo ya 26 años en la Fórmula 1 y creo que puedo ayudar al equipo. Probablemente soy el segundo o tercer tipo con más experiencia del equipo en este momento".

"Creo que hay cosas que pueden ser útiles para la escudería y prefiero usar esa experiencia antes que estar en casa viéndolo por la TV".

Las actuaciones de Alonso fuera de la F1 durante su etapa alejado de la categoría a finales de la década de 2010 le vieron convertirse en Campeón del Mundo de Resistencia en 2018-19 y doble ganador de las 24 Horas de Le Mans con Toyota en 2018 y 2019, además de ganador de las 24 Horas de Daytona con Cadillac en 2019. El español también hizo tres participaciones en las 500 Millas de Indianápolis, además de una en el Rally Dakar de 2020.

#310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma Photo by: A.S.O.

El ganador de 32 grandes premios de F1 también insinuó un regreso a las carreras de coches deportivos, pero consideró que seguir con Aston Martin era el escenario más probable. Aston Martin compite actualmente tanto en el WEC como en IMSA con el Valkyrie Hypercar.

El futuro de Alonso también es uno de los puntos clave de atención del mercado de pilotos de F1 para la próxima temporada, ya que, si opta por retirarse, dejará un asiento vacante en Aston Martin junto a Lance Stroll.

Por parte de Aston, el equipo tiene muchas ganas de ver a Alonso seguir en el asiento de en 2027, y el jefe de equipo Adrian Newey declaró que espera que el paquete de mejoras del equipo para Hungría le seduzca para quedarse un curso más.