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Hamilton pide reducir la "frustrante" dependencia del software en la F1

Lewis Hamilton ha criticado la dependencia de la Fórmula 1 de un software "demasiado complejo" por culpa de los sistemas de gestión de energía.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton ha expresado su frustración por la creciente dependencia de la Fórmula 1 del software, argumentando que los pilotos están siendo penalizados injustamente por complejos sistemas de gestión de energía en lugar de ser recompensados por el ritmo puro que pueden conseguir por sí mismos.

Hablando con Neil deGrasse Tyson durante el fin de semana del GP de Miami, el siete veces campeón del mundo de la F1 arrojó luz sobre los desafíos que plantean los reglamentos técnicos actuales de la categoría.

"Es realmente difícil para los aficionados entenderlo por completo, y es muy difícil para nosotros entenderlo porque el objetivo final cuando pilotas un coche de Fórmula 1 es llevar el coche al límite", explicó el piloto de Ferrari.

"Cuanto más rápido tomas una curva, con suerte deberías mejorar tu tiempo en comparación con otros. Y ahora mismo, con lo que tenemos, porque tenemos una cantidad limitada de batería, cuando no estás gastando la potencia, estás cargando la batería; cuando estás gastando potencia, estás descargando la batería".

Sin embargo, debido a la capacidad limitada de la batería y a la necesidad de cargar, los pilotos se enfrentan a escenarios contraintuitivos.

"Tenemos menos carga este año porque quitaron el MGU-H que teníamos el año pasado, lo cual es demasiado confuso. Así que, básicamente, si tomas una curva de alta velocidad muy rápido, si asumes más riesgo y vas más rápido, te penaliza después porque no cargas lo suficiente la batería".

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Madring

Y añadió: "Yo en la clasificación [de Miami] estaba perdiendo tres décimas de segundo solo porque el software no estaba haciendo su trabajo. No lo supe hasta que volví con mis ingenieros y yo estaba como: 'Lo siento, soy lento', y ellos me dijeron: 'No eres lento, el software no estaba funcionando'. Así que eso es una frustrante porque antiguamente los coches no tenían eso".

"Necesitamos menos tecnología de este tipo", dijo de forma contundente el británico.

Después de los nueve primeros grandes premios de la temporada 2026 de la F1, Hamilton es tercero en el campeonato de pilotos por detrás del líder Andrea Kimi Antonelli y de su compañero de equipo en Mercedes, George Russell.

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