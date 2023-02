Aston Martin, "muy contento" con la actitud exigente de Alonso

Cargar el reproductor de audio

A lo largo de toda su carrera deportiva en la máxima categoría del automovilismo, Fernando Alonso se ha ganado la fama de ser uno de los mejores pilotos de la historia, pero también la de ser uno de los más exigentes con todos los que le rodean.

El asturiano solo tiene un objetivo entre ceja y ceja desde que arranca la temporada hasta que llega la última prueba del curso: conseguir el mejor coche posible y sumar la máxima cantidad de puntos posibles, no hay otra cosa en su cabeza y no hay nada que le distraiga de sus objetivos deportivos.

El bicampeón del mundo con Renault, que cumplirá 42 años este curso, mantiene el mismo hambre que cuando recién acababa de aterrizar en la parrilla del Gran Circo y, por ello, ha firmado un contrato de varios años junto a Aston Martin, una de las escuderías que más está invirtiendo en su futuro.

Sin embargo, el tiempo juega en contra de Alonso, ya que no puede esperar demasiado para contar con un coche competitivo, por lo que si el AMR23 empieza de al misma manera que lo hizo el AMR22, las cosas podrían empezar a ponerse tensas entre las dos partes. No obstante, los de Silverstone aseguran que la actitud exigente de Alonso no supone ningún problema.

"Es muy sincero y transparente, es un piloto experimentado y rápido. ¡Podría seguir! Obviamente, todavía es muy pronto, así que tenemos que ver cómo se desarrolla esto, pero estamos muy contentos con su actitud exigente", explicó Mike Krack, director de la escudería británica.

"Nos empuja hacia adelante, a seguir progresando, y siempre estamos listos para hacer un esfuerzo extra. Es la única manera de avanzar y dar pasos adelante en la parrilla. Así que, desde ese punto de vista, todo está muy bien hasta ahora", añadió.

Si bien por el momento todo parece encajar entre Alonso y Aston Martin, Krack es consciente de que si no cumplen con las expectativas del piloto asturiano, su actitud siempre exigente podría acabar significando un peligro, pero el de Luxemburgo cree tener la solución para que eso no suceda.

"Obviamente, si el coche no es lo que queremos que sea, entonces habrá algunos momentos difíciles. Pero tendremos que estar preparados para ello, porque no hay escondite si es así", dijo el director del equipo. "Creo que no puedes esconderte delante de Fernando Alonso. Así que creo que vamos a hablar sobre todo lo que suceda. Sé sincero, sé abierto, sé transparente y entonces no creo que haya problemas".

Está claro que el único objetivo de Alonso es intentar conseguir su tercer título mundial, una meta que lleva persiguiendo desde finales de 2006, año en el que logró su bicampeonato. Sin embargo, sería poco realista pensar que esté a su alcance en 2023, ya que Aston Martin acabó en la séptima posición de la clasificación de constructores el curso pasado, a más de 700 puntos de Red Bull, el actual equipo campeón de ambos campeonatos en la Fórmula 1.

No luchar por el título en este año no sería un problema, ya que el propio piloto oventense admitió que las posibilidades eran mínimas y aseguró que prefería mantener los pies en la tierra, pero a partir de 2024, seguramente sus exigencias empezarán a ser mayores, por lo que la escudería británica estará en el punto de mira, así como la relación entre ambos.

