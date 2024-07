Ocho cosas que aprendimos en el GP de Gran Bretaña de F1

Dejando a un lado las bromas sobre el "clásico verano británico", el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña se enfrentó a un aluvión atípico de frío e inclemencias meteorológicas: más que un mes de julio bañado por el sol, parecía un mes de febrero en el que se liberaban a medias los últimos vestigios del invierno. Aunque inoportuna para los aficionados que no habían metido el abrigo o paraguas en la maleta, la lluvia incesante que cayó a lo largo del fin de semana empapó de dramatismo la carrera de Silverstone.

Las opciones de victoria cambiaron de manos en múltiples ocasiones a lo largo de las 52 vueltas, ya que los tres británicos de la parrilla mantuvieron el liderato en diferentes fases de la prueba. En su último Gran Premio de Gran Bretaña con Mercedes, Hamilton, ganador hasta el domingo de ocho grandes premios en Silverstone, consiguió su novena victoria y envolvió a su equipo en un emotivo chaparrón.

Había mucho que disfrutar en la visita de este año a Northamptonshire y mucho en lo que entretenerse más allá del emocionante espectáculo, mientras el mercado de pilotos se abría de par en par una vez más.

La rumorología siguió girando, tal vez con el objetivo de igualar la licencia dramática de la próxima película de F1. Sin más preámbulos, esto es lo que hemos aprendido del fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña de este año.

1. Hamilton temía no volver a ganar en F1, pero su racha de 945 días sin hacerlo ha terminado

Después de su victoria en Yeda en 2021, Lewis Hamilton probablemente no esperaba que tardaría más de dos años y medio en volver a subirse al escalón más alto. De hecho, si la recoradada final de Abu Dhabi hubiera sido un poco diferente, habría conseguido su 104ª victoria en un gran premio mucho antes. En lugar de eso, se inició un período de sequía no deseado que coincidió con la alarmante caída de la competitividad de Mercedes.

Cuando Mercedes llegó a 2024 con un W15 renovado, las primeras señales eran ligeramente más esperanzadoras. El problema era que, durante el declive de las Flechas Plateadas con la reintroducción de la aerodinámica de efecto suelo, Ferrari y McLaren F1 les habían alcanzado, además de que Red Bull Racing les había superado.

Mercedes empezó el año con el cuarto mejor coche y necesitaba tiempo para definir su nueva dirección. A pesar de las referencias a la Estrella Polar, parecía que el equipo había vuelto a tomar la dirección equivocada.

La lucha ha comenzado. Las mejoras introducidas en el coche le han dotado de un mayor equilibrio en las curvas, y la inestabilidad mientras giran parece mejorar con cada carrera.

Lewis Hamilton había perdido la pole en su carrera de casa ante su compañero de equipo George Russell, pero sabía que tenía munición para ganar si gestionaba bien los neumáticos en el primer stint.

Así lo hizo y cronometró perfectamente su carrera hacia Russell para ponerse en cabeza antes de que empezara a llover. La mayor retención del calor de los neumáticos de los McLaren relegó al dúo de Mercedes de las posiciones de cabeza, pero la decisión de poner a Hamilton con neumáticos slicks tras la fase intermedia fue acertada.

Hamilton hizo su parte al mantener suficiente vida en sus neumáticos blandos al final para asegurar que un Verstappen, que remontaba, no tuviera tiempo suficiente para arrebatarle la victoria. Resultado neto: Pete Bonnington emitió la llamada de radio más efusiva de su carrera "entra ahí, Lewis", mientras ambos compartían un tierno momento de alivio y celebración.

"No puedo parar de llorar", reconoció Hamilton tras la carrera. Pero, después de la travesía en el desierto de los últimos dos años, se ha ganado el derecho a derramar alguna que otra lágrima de alegría. JBL

2. McLaren no puede deshacerse de sus errores estratégicos

Es justo comenzar esta parte diciendo esto: McLaren lleva tanto tiempo fuera de la lucha por la victoria que parece haber olvidado cómo ganar. El equipo esperaba que la victoria de Lando Norris en Miami abriera las compuertas, ya que por fin tenía un coche digno de luchar por el primer puesto de forma regular, pero en lugar de eso, los fallos parecen ser demasiado frecuentes.

Los errores en Silverstone pusieron de manifiesto que, aunque está muy bien tener uno de los coches más rápidos de la F1, no sirve de nada si no se puede aprovechar esa ventaja de rendimiento de manera efectiva. No meter a Norris en el momento adecuado en Montreal le puso la victoria en bandeja de plata a Verstappen, y la misma languidez en Silverstone le dio el mando a Hamilton en la fase final del gran premio. El equipo es demasiado reactivo; los grandes equipos en tiempos pasados a menudo tomaban la iniciativa con decisiones cuando las condiciones eran difíciles, pero McLaren parece tener miedo de hacerlo.

Se puede argumentar que todo el mundo entró demasiado tarde para los neumáticos lisos, pero la llamada final de Norris al pitlane fue aún más tardía. El instinto de McLaren era elegir neumáticos medios, pero Norris dudó y sólo se decidió por ellos cuando ya era demasiado tarde. Los blandos ya estaban preparados para hacer lo mismo que Hamilton, y el británico más joven no pudo mantener la vida en ellos y cedió así el segundo puesto ante Verstappen.

El equipo también había debilitado su posición cuando intentó evitar el doble pitstop con Oscar Piastri y mandó al australiano a dar otra vuelta. Norris le alcanzó en esa vuelta tras parar, lo que más bien agravó el error.

¿Lección? Ser decisivo. Aprovecha las oportunidades; es mejor haberlo intentado y haber fallado que no haberlo intentado... JBL

3. Red Bull es el anti-McLaren al acertar en las grandes decisiones

Max Verstappen rara vez se entusiasma al terminar segundo, por lo que su alivio al subir al segundo escalón del podio más bien subrayó la dificultad de su carrera. "Yo estaba como, 'voy a sentarme aquí y tratar de sobrevivir", reflexionó sobre sus primeras vueltas. "Eso es lo que hice. En un momento dado, incluso Carlos [Sainz] apareció en la fiesta. Así que me dije: 'cielos, esta es una tarde realmente mala".

Aunque Verstappen había empezado bien y superó a Norris por la tercera posición en The Loop en la primera vuelta, su Red Bull empezó a sufrir con los neumáticos y su ritmo empezó a disminuir: Norris le devolvió el favor y le pasó, y Piastri le siguió un par de vueltas más tarde, relegándole a la quinta posición.

Eso dejó a Verstappen con el Ferrari de Sainz en sus retrovisores y temió que no pudiera ser más que quinto o sexto. Lentamente a la deriva fuera de la lucha, Red Bull tiró de Verstappen para ponerle intermedios en el momento adecuado, justo cuando la lluvia estaba empezando a intensificarse más allá del alcance de los slicks, lo que le puso por encima de Russell y Piastri de nuevo, hasta la tercera posición cuando los dos finalmente entraron.

Su ritmo seguía siendo insuficiente con el neumático Pirelli verde y continuaba alejándose de Norris y Hamilton, pero se unió al piloto de Mercedes al detenerse al final de la vuelta 38 cuando terminó el aguacero. La decisión de montar neumáticos duros parecía una apuesta arriesgada pero, cuando se vio que la superficie de la pista se estaba secando rápidamente, pareció un golpe maestro. Ahora tenía un rendimiento superior al de Norris con los blandos, y sólo quedarse sin tiempo le negó la oportunidad de luchar con Hamilton por el liderato.

Incluso sin el coche más rápido, Red Bull y Verstappen saben cómo sacar resultados cuando las probabilidades están en su contra. Es esa regularidad la que gana campeonatos; tener el resultado menos malo puede ser tan valioso como una victoria. Como él mismo resumió: "En una tarde pobre diría que en términos de rendimiento ser segundo, me lo quedo". JBL

4. La película de Apple sobre la F1 por fin tiene nombre y un trailer

En medio de las huelgas de guionistas que afectaron a múltiples producciones cinematográficas el año pasado, la esperada película de F1 protagonizada por Brad Pitt tiene por fin fecha de estreno: el 25 de junio de 2025. ¿Y el nombre?

Mi idea de llamarla "Pitt Lane" ha sido lamentablemente ignorada, ya que la producción de Apple TV ha optado por el apodo de... F1. Corto, dulce, directo... ¿quizás falto de imaginación? Puede.

La película está repleta de estrellas, tanto en la dirección como en el reparto: el director de Top Gun Maverick, Joseph Kosinski, tiene la silla y el megáfono, Jerry Bruckheimer es el productor (Hamilton también participa como productor en la película), y tanto Pitt como Damson Idris encarnan a los pilotos del equipo ficticio APXGP, el primero como un veterano piloto tentado a volver a la F1 desde el mundo de los deportivos.

También se ha desvelado un teaser, aunque con pocos detalles, ya que la película aún está en fase de producción. El diálogo entre el personaje de Pitt, Sonny Hayes, y la actriz Kerry Condon (quizás conocida por el público como Stacey Ehrmantraut en Better Call Saul) precede a algunas de las imágenes de acción de los coches de F2 vestidos con sus colores negro y dorado. Javier Bardem (No es país para viejos, entre otras muchas), Tobias Menzies (The Crown) y Sarah Niles (Ted Lasso) también son protagonistas, junto con los actuales pilotos de F1 en sus papeles de... bueno, ellos mismos.

El próximo verano sabremos quién de los actuales pilotos de F1 tiene mejores dotes interpretativas y, sobre todo, si la película es buena. Pero aún queda mucho por rodar antes de que la posproducción empiece a coser la historia. JBL

Mira los detalles: Fórmula 1 Nombre, tráiler y postre de la nueva película de la F1 con Brad Pitt

5. Bearman debutará en 2025 en la F1 con Haas

Al comienzo del fin de semana en Silverstone, Haas anunció lo que se esperaba desde hace tiempo: que el joven piloto de Ferrari Ollie Bearman sería su primer fichaje para 2025. La escudería estadounidense ha quedado impresionada con el británico desde que participó en una sesión de FP1 llena de novatos en México el año pasado, y su impresión instantánea en el ahora jefe del equipo, Ayao Komatsu, fue tan importante en su ascenso enala F1 como su cameo sustiyendo a Carlos Sainz en Ferrari en Yeda.

Bearman cree que sin esa aparición su ascenso a la F1 era improbable, dado lo difícil que le ha resultado a cualquiera brillar realmente en la Fórmula 2 este año. Pero también mantuvo su buena actuación en los entrenamientos de Imola, justo cuando crecía el interés por su potencial en la F1 2025, con toda la presión que ello conlleva.

El año que viene utilizará el #87 en su Haas, un número especial que ha tenido en su carrera de monoplazas y que tiene un significado especial para su familia. Es el número de carrera de su padre, elegido por los cumpleaños combinados de sus dos hijos. AK

6. La FIA admite que debería haber intervenido en la defensa de Verstappen contra Norris en Austria

Mientras que la saga Verstappen vs Norris se desvaneció por lo que dijeron los dos pilotos y sus sentimientos el uno hacia el otro después de que Norris cambiara su discurso, un desarrollo de la FIA fue sin embargo digno de mención en el asunto de su choque en Austria.

En la reunión habitual de los directores de equipo en Silverstone, el director de carrera de la FIA, Niels Wittich, explicó que, tras reflexionar, los comisarios ahora consideran que Verstappen debería haber recibido una bandera de advertencia blanca y negra durante la batalla, ya que el uso de esa señal ha cambiado para 2024. Eso se tendría que haber hecho cuando se movió en frenada cuando Norris atacó en la curva 3 del Red Bull Ring.

El (nuevo para este año) artículo 2.5.4.1 f) del Apéndice H del Reglamento Deportivo Internacional de la FIA dice: "Esa bandera debe mostrarse una sola vez y es una advertencia al piloto en cuestión por comportamiento antideportivo o por una acción que puede dar lugar a una sanción si se repite".

Si la advertencia se hubiera mostrado según esa regla, gran parte de la preocupación por todo el asunto habría desaparecido. Cómo habría respondido Verstappen, sin embargo, ya nunca se podrá saber.... AK

7. Checo Pérez, bajo una enorme presión para 2025, con Lawson listo para probar el RB20 esta semana

El intento de Red Bull de mejorar las recientes actuaciones de Sergio Pérez dándole un nuevo contrato para 2025 claramente no había funcionado dada su continua falta de rendimiento en clasificación o carrera. En Silverstone, quedó claro que su posición está en peligro.

Liam Lawson ahora va a probar el coche RB20 en un filming day de 200 km el jueves, simar al test de neumáticos Pirelli de Silverstone 2023 que convenció a Red Bull para traer de vuelta a Daniel Ricciardo en lugar de Nyck de Vries en AlphaTauri/RB.

"Necesitamos que haya desesperadamente dos Red Bull ahí arriba", dijo el jefe del equipo Christian Horner en Silverstone, aumentando aún más la presión sobre Pérez.

Motorsport.com ha podido saber que el contrato de Pérez incluye cláusulas de rendimiento que podrían permitir a Red Bull sustituirle, incluso posiblemente este mismo año, y parece que las próximas semanas son críticas para decidir un futuro en la F1 que justo cuando arrancó esta triple cita hace unas semanas/vida se suponía que estaba resuelto. AK

8. Silverstone sonrió a medias a Alonso y Aston Martin

"Podría ya daros las respuestas de lo que diré en Silverstone", decía Fernando Alonso en Austria, sugiriendo que sería un fin de semana complicado que en absoluto supusiera un nuevo amanecer para Aston Martin Racing. El equipo verde temía un fin de semana poco competitivo, pero después de que el asturiano lograra llegar a la Q3, y pese a una carrera un poco en tierra de nadie, ambos coches acabaron en los puntos, que tal y como están yendo las cosas para ellos, ya es un paso.

Era la tercera vez que lo conseguían este año, pero tras 12 carreras, Aston Martin tiene solo casi un tercio de puntos de los que llevaban en 2023 a estas alturas (196 puntos frent a 68).

Hungría será un nuevo amanecer con las mejoras que prometen suponer un paso adelante. Veremos. JCDCL