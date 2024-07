Cómo Pérez y Antonelli paralizan el mercado de pilotos de F1 2025

Hace un par de semanas, se esperaba que el mercado de pilotos de Fórmula 1 se cerrara de una vez tras la elección de Carlos Sainz para la temporada 2025. Tras el Gran Premio de Mónaco, las opciones para el español parecían reducirse a Williams y Sauber, para después pasar al proyecto de Audi.

Con los asientos en Red Bull y Mercedes bloqueados, ya que Sergio Pérez estaba a punto de renovar y Andrea Kimi Antonelli cerca de dar el salto desde la Fórmula 2, no parecía tener mucho más sentido que el madrileño aguantara más. Los pros y los contras para el piloto en los planes de Grove o Hinwil estaban bastante claros, y parecía una tarea sencilla sentarse en una habitación y tomar la decisión que más le convenía.

Así está la parrilla de la temporada 2025 de Fórmula 1: Fórmula 1 Cómo está la parrilla de F1 para 2025: pilotos confirmados y opciones

Ambos significaban unirse a proyectos emocionantes a largo plazo, pero era una cuestión de cuál podría ofrecer más a corto plazo, especialmente con la incertidumbre de las nuevas reglas de las unidades de potencia para 2026. Sin embargo, la llegada de Flavio Briatore a Alpine como asesor del director general de Renault, Luca de Meo, antes del Gran Premio de España reavivó de repente el interés del fabricante francés, que parecía ansioso por dar el primer paso en la búsqueda de sus pilotos para 2025 en lugar de quedarse de brazos cruzados.

Cerraron el acuerdo con Pierre Gasly e hicieron una oferta a Carlos Sainz. Y, si antes había muchas dudas sobre el proyecto de los galos por la situación de su motor, la posibilidad cada vez más probable de que abandone su propulsor de fábrica por un cliente, quizá incluso Mercedes, sin duda, lo convierte en una opción más atractiva.

Por eso, Carlos Saiz quiso de repente más tiempo antes de comprometerse de manera definitiva. Este retraso frustró a Williams, ya que su deseo de contar con un piloto ganador como compañero de Alexander Albon significaba que el equipo no quería quedarse parado si su opción preferida decidía irse a otro sitio en el último momento.

Sin embargo, mientras que el español seguía reflexionando, y no quería precipitarse en medio del caos del triplete de la Fórmula 1, donde hay poco tiempo para que nadie se tome un respiro, la situación del mercado de pilotos se complicó aún más. Las puertas que el madrileño creía cerradas desde hace tiempo se volvieron a abrir de golpe.

Las mediocres actuaciones de Sergio Pérez con Red Bull, en un momento en el que parece que va a sufrir una presión cada vez mayor en el campeonato de constructores, alimentó las dudas sobre si seguirá o no formando parte de la escudería a largo plazo a pesar de sellar su renovación por dos años.

En Milton Keynes no dudan en que su piloto debe hacerlo mejor, no hay peros al respecto, y comenzaron a pensar en lo que podía ser un plan B si no pueden ayudar al mexicano a cambiar las cosas. La dificultad está en que no hay candidatos destacados que puedan ocupar el segundo asiento si se considera necesario.

Daniel Ricciardo está sufriendo por salvar su trayectoria, mientras que Yuki Tsunoda, a pesar de su velocidad natural, parece que todavía no convence a la dirección de la compañía. Motorsport.com reveló el sábado que Liam Lawson podría ser un aspirante sorpresa, porque en sus planes está hacer un rodaje de 200 kilómetros en un filming day con el RB20 en el circuito de Silverstone.

Aunque se trata de un ejercicio de marketing, no hay duda de que los ingenieros estarán estudiando a fondo sus datos para tratar de hacerse una idea de su capacidad para domar en monoplaza de la temporada 2024.

Si se considera que el neozelandés aún no está a la altura, entonces, sobre el papel, Carlos Sainz parecería ser otra opción obvia para Milton Keynes. Es un ganador de carreras, tiene mucha experiencia, es conocido por su habilidad técnica y no tiene con el tipo de bagaje político que algunos otros potenciales talentos arrastran.

Sin embargo, en su contra está la historia con Max Verstappen, ya que ambos compartieron garaje en Toro Rosso y no se llevaron muy bien. Con Red Bull ansioso por no traer un elemento que desestabilice a su actual estrella, los factores fuera de la pista pueden dictar las posibilidades del español.

En Mercedes parece que la puerta se abrió un poco, ya que en Brackley se están planteando si Andrea Kimi Antonelli, de tan solo 17 años, debería subir a la Fórmula 1, o si se le debería dar otra temporada en otro lugar. La primera victoria del italiano en la carrera al sprint de la Fórmula 2 en Silverstone habrá aumentado sus posibilidades, pero incluso él admitió que tuvo algunas citas difíciles en las que las cosas no encajaron.

"Tengo que decir que en la primera parte de la temporada estaba mejorando bastante bien y, después, en el último par de pruebas, no estaba rindiendo bien porque cometía demasiados errores, a pesar de que el monoplaza estaba mejorando", dijo. "En los dos últimos fines de semana, no rendí, pero creo que este, el coche lo noto mejor, incluso el viernes fue bien".

No obstante, el equipo alemán parece cada vez más competitivo, después de hacer un doblete en la primera fila de la parrilla en el Gran Premio de Gran Bretaña, y tendrán que sopesar si la presión si la presión de llevar a un novato en un entorno en el que tiene que conseguir victorias de inmediato podría ser contraproducente.

Esa situación podría ser la razón por la que el director de los germanos, Toto Wolff, habló de algunas cosas fascinantes que están pasando con los pilotos que podrían tentarle: "El mercado de pilotos en este momento es bastante dinámico e interesante. Creo que, porque algunos de los pilotos tienen más opciones y algunos de los equipos también, así que es interesante…".

Mientras continúa el debate, desde la perspectiva de Carlos Sainz, la 'Silly Season' vuelve a ser lo que era al principio de la campaña, la posibilidad de conseguir un asiento de los grandes en la Fórmula 1. A lo largo de los últimos meses quedó claro que el español, lo último que quiere es comprometerse con un proyecto, solo para ver que algo mejor queda libre más adelante.

Desde fuera, parece que sus opciones son complejas en medio de las dudas de Red Bull y Mercedes, pero desde su punto de vista, dice que nunca fue una decisión fácil de tomar: "Siempre ha sido complicado, nunca ha sido fácil, nunca ha sido tan simple como los medios de comunicación lo ponen, por eso nunca he tomado una decisión".

"Nunca ha sido fácil, sencillo y claro tomar una decisión, así que siempre voy a esperar si no es fácil", señaló el madrileño, que puede que reavive una 'Silly Season' que parece ir para largo.

