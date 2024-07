Bearman confirma su dorsal en F1 y ve "especial" correr con Alonso

El flamante fichaje de Haas explicó la elección de su dorsal en la Fórmula 1, además de revelar la historia de un mensaje de vídeo que Lewis Hamilton le envió cuando era un niño. El acuerdo para 2025 de Oliver Bearman con el conjunto estadounidense se anunció el jueves, antes de su carrera de casa, y supondrá su salto a la titularidad tras su estreno en el Gran Premio de Arabia Saudí como sustituto de Carlos Sainz.

Una de las decisiones clave que debe tomar un nuevo piloto es elegir un número permanente, ya que el británico lució el #38 cuando se subió al Ferrari en Yeda. Para el año que viene utilizará en #87, uno con el que compitió a lo largo de su trayectoria y que tiene un significado especial para la familia: "Voy a usar el 87, está confirmado".

"No pude elegir en Yeda y, en primer lugar, aunque lo hubiera hecho, esa era una de mis últimas preocupaciones. El 87 es el número con el que he corrido desde el principio y con el que compitió mi padre, porque yo nací el 8 de mayo y mi hermano el 7 de agosto, así que el 87 es el número elegido, y así seguirá siendo", explicó.

Aunque a Oliver Bearman se le propuso para pilotar el Haas desde hace tiempo, dijo que solo recibió el visto bueno definitivo después del Gran Premio de Austria del pasado fin de semana: "Sinceramente, hasta que no se confirmó después del domingo en el Red Bull Ring, porque en la Fórmula 1, hasta que no podemos un bolígrafo en un trozo de papel, no es oficial".

"Sabía que era para lo que estábamos trabajando, y que prácticamente lo estábamos consiguiendo desde hacía tiempo, pero nunca se puede celebrar demasiado pronto, porque la Fórmula 1 es un mundo que se mueve muy rápido, y solo eres tan bueno como tu última carrera", dijo. "Me sentí aliviado cuando se produjo, y compartí ese momento con mi manager, que estuvo conmigo todo el tiempo, y fue un momento muy emotivo".

El británico también aseguró que las reflexiones sobre el camino que hizo hasta llegar al Gran Circo le llevaron a volver a ver un vídeo que Lewis Hamilton le envió hace casi una década. Cuando se le preguntó por la posibilidad de competir contra el heptacampeón, respondió: "Es una locura y, en realidad, estaba mirando atrás, y recibí un vídeo de él como en 2015 o 2016 en el que me decía, 'sigue apretando, con suerte puedes llegar a la Fórmula 1 algún día', y aquí estoy".

"Es una locura compartir la pista con estos tipos a los que veo correr, incluso Fernando [Alonso], es algo muy especial, y es momento de pellizcarse, porque son grandes estrellas y a quienes admiro. Es increíble que vaya a compartir el circuito con ello", dijo, antes de revelar que la grabación llegó a través de un amigo de su familia. "Creo que él [Lewis Hamilton] conoció a una amiga de mi madre, y ella consiguió que hiciera un vídeo o algo así, fue el día más increíble de mi vida, y ayer me acordé de ello, volví a ver el vídeo y fue un momento muy divertido".

