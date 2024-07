La brutal confesión de Hamilton sobre su racha sin victorias en F1

Se bajó del coche y, aun sin quitarse el casco, rompió a llorar, con abrazos eternos con su ingeniero, su padre y cualquiera de su equipo que se acercara a celebrar con él. La victoria del GP de Gran Bretaña 2024 fue la número 104 de Lewis Hamilton en F1, pero ni mucho menos fue una más. Llegó tras su mayor racha sin vencer, desde diciembre de 2021, casi mil días después.

Y lo hizo en su último GP de Gran Bretaña con Mercedes, con los que ya había ganado siete veces en Silverstone. Cuando tras su celebración le preguntaron en DAZN F1 si era su mejor victoria, o su preferida, declaró: "Creo que siempre es difícil escoger una sola que fuera más importante que otra. He tenido muchas y muy buenas victorias en McLaren y con este increíble equipo, y creo que esta significa, como la primera de tu vida o tu primer campeonato, para mí ahora mismo es la más importante, porque es la última".

Ante el recuerdo de lo que ha tenido que esperar entre una victoria y otra, admitió que era más tiempo de lo deseable, y que desde entonces ha sufrido mucho, dejando un relato conmovedor: "He esperado más de lo que debería por esta victoria".

"He tenido problemas de salud mental en este largo camino, algo que me dañaba cuando era joven, ha sido un duro camino llegar con mentalidad positiva, llegar al garaje, mantenerme motivado, entrenar, y había días en los que no podía salir de la cama, días en donde pensaba que esto no iba a volver a ser posible, en donde pensaba que sería el final. Me alegro de haber perseverado", dijo con orgullo.

Mientras Red Bull parece perder poco a poco su ventaja que sin embargo no impide a Max Verstappen liderar con ventaja el mundial, otros equipos siguen avanzando. Mercedes ha logrado este fin de semana la pole con Russell y la victoria con Hamilton, cuando la temporada ha llegado a su ecuador.

¿Podrá en la segunda mitad de curso ser un candidato habitual a los triunfos? Es el deseo de Hamilton. "Eso espero, el coche se ha sentido genial, así que muchas gracias al equipo porque hizo un gran trabajo con la estrategia, pero tenemos trabajo por hacer para incrementar el rendimiento y dar ese paso más para estar por delante de ellos, ahora estamos cerca", concluyó.