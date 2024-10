Desde que aterrizó en la Fórmula 1 en el pasado Gran Premio de Italia como piloto de Williams para ser el reemplazo de un recién despedido Logan Sargeant, las actuaciones en pista y el divertido carácter de Franco Colapinto han cautivado a todo el mundo, sobre todo a los países de habla hispana, no sólo a Argentina, su tierra natal, sino que también se ha hecho muy popular en España.

Debido a ello, el piloto del Pilar, Buenos Aires, visitó el conocido programa de televisión española "El Hormiguero", donde dejó alguna que otra declaración interesante.

El argentino, recordando sus primeros días con un coche un F1, explicó lo complicado que era para un novato adaptarse a la gran cantidad de botones que tiene un volante actual en el Gran Circo.

"Hay muchos botones rojos, que la idea es no tocarlos, pero hay otros que tienes que tocarlos todo el tiempo. Al principio, cuando estás medio desacostumbrado de la velocidad a la que pasan las cosas, cuesta estar enfocado en qué tocar y qué hacer. Además, tienes a una persona en la radio que cada cinco segundos está diciéndote que cambies esto o lo otro".

"Yo al principio no podía ir ir recto por lo gris (asfalto), me iba al césped", dijo entre risas, y añadió: "Mi ingeniero me hablaba además un inglés con acento francés y no entendía nada. Yo hacía lo que podía, pero para entender qué botón tenía que tocar tardaba un par de minutos, cuando la idea es hacerlo al momento".

Cuando le preguntaron si alguna vez se había equivocado y había provocado "una liada", Colapinto reveló que se quedó sin potencia por un error propio al pulsar un botón de su volante, y que lo solucionó sin realmente saber cómo lo había hecho.

"Hay un botón que cuando lo activas se apaga la energía eléctrica del motor. Yo tenía que resetearlo porque algo había fallado y cuando le das a reiniciar tienes que apretarlo dos veces, para apagarlo y encenderlo de nuevo, eso a 300 km/h o en medio de una curva donde no entiendes nada".

"Yo le di sólo una vez y lo apagué, pero no lo volvía a encender, entonces me quedé sin potencia, el coche iba despacio de repente y dije '¿qué pasa'. Me hablaron por la radio y yo estaba medio perdido, pero le di a esto y lo otro, para adelante y para detrás, no sé qué hice, pero lo activé de nuevo", explicó.

Lo más divertido de Franco Colapinto en 'El Hormiguero' de la TV española (Antena 3)

Aunque repasó numerosos temas, Colapinto empezó contando sus inicios, no solo en la F1 sino también antes

Cómo surgió la amistad de Bizarrap con Franco Colapinto

Su anécdota con el volante que le dejó sin potencia

La divertida anécdota de Franco Colapinto sobre lavar el mono con champú en la ducha de los hoteles

Como no podía ser de otra forma, Colapinto hizo uno de los juegos de 'El Hormiguero' de Antena3, que se trataba de afinar el ojo para ver qué objeto caía por la pantalla en apenas milésimas de segundo. Empezó bien, pero...

Y para acabar, llevó a cabo la prueba de uno de los "experimentos" del programa, con confetti higiénico

Pese a que sólo lleva tres carreras en la Fórmula 1, Franco Colapinto ya ha impresionado al paddock, entre otras cosas al conseguir puntuar en su segundo fin de semana de carreras en un complicado circuito como Bakú, con un monoplaza complicado de manejar.

Sin embargo, su futuro en la máxima categoría del automovilismo está en el aire, ya que Williams tiene atados para el próximo curso a su actual compañero Alexander Albon y al actual piloto de Ferrari, el español Carlos Sainz, por lo que su continuidad está descartada y su única posibilidad de seguir formando parte de la parrilla pasa por llegar a un acuerdo con Sauber, futuro equipo Audi.

Franco Colapinto, Williams FW46 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images

