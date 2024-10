Ferrari tratará de evitar el gardening con los ingenieros de Renault

De una forma curiosa, la misma noticia puede leerse de una forma completamente distinta. En los últimos días apareció una entrevista con el presidente del Grupo Renault, Luca de Meo, en L'Équipe, en donde explicó los motivos de la decisión de Alpine de abandonar sus propias unidades de potencia a partir de la temporada 2026 de Fórmula 1 y ser un equipo cliente.

Sin embargo, eso no es lo que más llamó la atención, sino que fue el hecho de que parece que Ferrari está interesado en reforzarse con ingenieros franceses después de que Loic Serra llegara a Maranello el pasado 1 de octubre como director técnico del chasis tras un largo periodo de gardening en el cual no pudo trabajar para ninguna escudería.

El máximo responsable del fabricante galo indicó que las instalaciones de Viry no se venderán, sino que seguirán siendo un centro estratégico para Renault porque se utilizarán para otros proyectos, como el hidrógeno y categorías, como el WEC o el propio Rally Dakar junto con Dacia: "No queremos despedir a nadie, pero si hay gente a la que le atrae la idea de diseñar un motor para la Fórmula 1, no tendrá ningún problema en irse".

"Fred Vasseur nos preguntó si podía llevarse a algunos de nuestros ingenieros y si podíamos evitar el periodo de gardering", reveló. "No encarcelaremos a nuestros empleados".

De hecho, la fábrica que está a pocos kilómetros de París es muy redundante sin la Fórmula 1, por lo que es fácil pensar que podría haber despidos. Ferrari, queriendo dar la vuelta a la situación, podría llamar a algunos ingenieros de la plantilla francesa, no necesariamente todos de esa nacionalidad, para reforzar ciertos departamentos en Maranello, pero quitar a trabajadores que ya no tendrán un hueco hace demasiado evidente que no se aplique ese tiempo sin poder desempeñar sus funciones.

La máxima categoría del automovilismo está en plena fase de transformación con una nueva era reglamentaria que llegará a partir de 2026, y los movimientos de personal están muy condicionados por las limitaciones de esa pausa forzosa, hasta el punto de que se discute si lo mejor sería suprimir ese periodo de gardening. Está claro que si hay posibilidades de acelerar la transición de un equipo a otro, hay quien busca aprovechar cualquier oportunidad.

