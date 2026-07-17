Análisis de tandas largas en Spa: ¿alguien puede batir a Antonelli?

El líder del Mundial, Andrea Kimi Antonelli, terminó el viernes de entrenamientos en Bélgica con el mejor tiempo. Con un 1:45.944, el italiano superó al McLaren de Lando Norris (+0,190) y al Red Bull de Max Verstappen (+0,472). Además, en las tandas largas con alta carga de combustible al final de la sesión también marcó la referencia.

Si se corrigen los datos de las tandas largas de la segunda sesión de entrenamientos libres teniendo en cuenta las diferentes mezclas de neumáticos y la duración de los stints, Antonelli fue, de media, 0,21 segundos por vuelta más rápido que su primer perseguidor, Charles Leclerc, con Ferrari. Sin embargo, el monegasco solo pudo completar una vuelta de tanda larga debido a la bandera roja provocada por el incidente de Pierre Gasly.

Por ello resulta más representativa la comparación con el compañero de Antonelli en Mercedes, George Russell, y con los dos pilotos de Red Bull, que completaron sus tandas antes de la interrupción. Verstappen cedió una media de 0,29 segundos por vuelta respecto al Mercedes, mientras que Russell estuvo incluso casi medio segundo por detrás.

Donde Mercedes le saca tiempo a Red Bull

Aun así, Red Bull podría ser el principal rival de las Flechas Plateadas en Spa-Francorchamps. Max Verstappen había liderado la FP1 y sigue aprovechando especialmente la ventaja de velocidad punta en los sectores uno y tres. Sin embargo, el RB22 no solo muestra debilidades en el revirado segundo sector, sino también otro problema importante: el desgaste de los neumáticos.

En su tanda larga de ocho vueltas, Verstappen registró una degradación media de 0,227 segundos por giro, mientras que Antonelli solo perdió 0,078 segundos por vuelta en el mismo periodo. Aunque Red Bull puede igualar el ritmo de Mercedes al inicio de un stint, va perdiendo terreno de forma constante a medida que avanzan las vueltas.

Pese a ello, el segundo puesto en la jerarquía no está garantizado para Red Bull. Lando Norris fue unas tres décimas más rápido que Verstappen en la segunda sesión y Ferrari tampoco debe descartarse en ritmo de carrera. En ese sentido, resulta especialmente interesante la tanda larga de Lewis Hamilton en la FP1.

Mega tanda larga: ¿Puede Ferrari luchar por el mejor ritmo de carrera?

A diferencia de las simulaciones de carrera de la segunda sesión, las de la FP1 no se vieron interrumpidas por una bandera roja. Por ello, aunque normalmente la segunda sesión es más representativa, merece la pena analizar también esos datos.

En ella, Lewis Hamilton marcó el mejor promedio de las tandas largas y fue 0,29 segundos por vuelta más rápido que Andrea Kimi Antonelli. Sin embargo, las diferentes estrategias de trabajo entre equipos podrían explicar esa diferencia.

Mientras algunos equipos comienzan deliberadamente los stints con un ritmo más elevado para analizar el desgaste máximo de los neumáticos y extrapolarlo a la carrera, otros optan desde el principio por un estilo de conducción más conservador con las gomas, similar al que utilizarán el domingo.

Los datos de degradación de la FP1 (Antonelli: 0,070 segundos por vuelta; Hamilton: 0,182 segundos por vuelta) permiten dos interpretaciones: o bien Antonelli no rodó al límite en su tanda larga, o Mercedes dispone de una gestión de neumáticos excepcional y debería contar con una clara ventaja especialmente en los stints largos de carrera.

Sea como sea, Mercedes, con Andrea Kimi Antonelli, se presenta por ahora como el gran favorito para el resto del fin de semana, tanto a una vuelta como en ritmo de carrera.

¿Debe Aston Martin preocuparse por la regla del 107%?

En el Gran Premio de Bélgica solo Ferrari y Aston Martin no han llevado novedades al circuito. Mientras Ferrari, tras introducir ya 30 actualizaciones esta temporada, ha decidido hacer una pausa en el desarrollo, Aston Martin centra todos sus esfuerzos en el gran paquete de mejoras que debutará la próxima semana en Hungría.

Según los documentos de la FIA, el equipo de Silverstone solo ha estrenado seis actualizaciones en toda la temporada y ha perdido claramente terreno frente a sus rivales. En Bélgica, incluso podría verse obligado a luchar por clasificarse para la carrera.

La mejor vuelta de Fernando Alonso en la FP2 fue apenas una décima más rápida que el promedio de la tanda larga de Antonelli con el Mercedes cargado de combustible. Traducido a peso, eso equivale a que Aston Martin arrastra actualmente un déficit de rendimiento cercano a 100 kilogramos de combustible.

Con una desventaja de 5,187 segundos respecto al mejor tiempo de la FP2, Aston Martin se quedó, extrapolando los datos, a solo 2,229 segundos del límite del 107%. Por tanto, no podría permitirse perder más de siete segundos en clasificación si quiere asegurarse la presencia en la parrilla. El esperado paquete de mejoras para Hungría, por tanto, no puede llegar lo suficientemente pronto.

Zona media: ¿Alpine vuelve a estar por delante de Racing Bulls?

En la zona media, la jerarquía parece haberse mantenido prácticamente sin cambios. El grupo de cabeza lo forman Racing Bulls, Alpine y Audi, mientras que un segundo escalón está compuesto por Haas y Williams. Cadillac y Aston Martin cierran actualmente la clasificación.

Alpine firmó la mejor simulación de clasificación entre los equipos de la zona media en la FP2 y destacó especialmente en los sectores uno y tres gracias a su velocidad punta. En cambio, en las tandas largas de la FP1 fue Audi quien lideró el grupo (1,66), por delante de Racing Bulls (1,72) y Alpine (2,06). En cuanto al desgaste de los neumáticos, apenas hubo diferencias significativas entre los tres.

Y precisamente los neumáticos volverán a desempeñar un papel clave en Bélgica. Según el responsable de competición de Pirelli, Dario Marrafuschi, Spa-Francorchamps está "en el podio" de los circuitos con mayor exigencia para los neumáticos de todo el calendario. Aun así, por ahora todo apunta a que no será necesaria una estrategia de dos paradas.

Ya el año pasado varios equipos llegaron a completar más de 30 vueltas consecutivas con el neumático medio C3. Según el ingeniero jefe de Pirelli, Simone Berra, la situación apenas ha cambiado:

"Una carrera a una sola parada el domingo parece muy probable".