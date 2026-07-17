Mercedes busca cómo recuperar a Russell tras un complicado viernes en Bélgica

Mercedes asegura que ya ha identificado las áreas en las que George Russell debe mejorar para recuperarse después de un discreto inicio de fin de semana en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.

Andrea Kimi Antonelli lideró la jornada en Spa-Francorchamps con un tiempo de 1:45.944 marcado en el primer tercio de la segunda sesión de entrenamientos libres. Su compañero Russell vivió una sesión mucho más complicada y terminó el día en octava posición, a más de 1,2 segundos del líder del campeonato y de su compañero, tras firmar un mejor registro de 1:47.229.

En las últimas carreras, Russell ha logrado recortar la ventaja de Antonelli en el campeonato, que ahora es de 25 puntos. Sin embargo, el británico de 28 años sigue teniendo dificultades para igualar el ritmo puro de su joven compañero y ha reconocido que deberá elevar su nivel si quiere mantenerse en la lucha por el título. En ese sentido, el viernes en Bélgica estuvo lejos de ser el comienzo ideal para el último doblete de carreras antes del parón veraniego.

Las imágenes de la cámara onboard y los datos del GPS muestran que Russell perdió tiempo en la zona de Les Combes, donde comprometió su paso por la curva y dejó tiempo sobre la mesa a la salida de la curva 7 al levantar el pie del acelerador, algo que Antonelli no hizo. Después también pareció pagar el precio entre Pouhon y las curvas de Fagnes, donde ambos comenzaron con un perfil de velocidad prácticamente idéntico, pero Russell se quedó sin energía antes que su compañero. Además, el británico registró una velocidad punta inferior entre Blanchimont y la chicane de Bus Stop.

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Según explicó Andrew Shovlin, director de ingeniería en pista de Mercedes, los neumáticos de Russell no estaban en la ventana óptima de funcionamiento al comenzar la vuelta rápida y el piloto también subestimó el nivel de agarre disponible en varias curvas después de una complicada primera sesión, en la que ambos Mercedes tomaron una dirección equivocada con la puesta a punto.

"No fue una gran vuelta para George, pero solo fue una vuelta, así que si no sale bien parece que estás mucho más atrás de lo que realmente estás", explicó Shovlin. "Sintió que los neumáticos no estaban preparados al inicio de la vuelta, y eso ya supone una pérdida de tiempo.

"Hay varias curvas en las que parece que subestimó el nivel de agarre, pero teniendo en cuenta cómo fue la primera sesión no es una gran sorpresa. Hay aspectos en los que puede mejorar, pero vemos muchas cosas claramente en los datos y estoy convencido de que mañana estará ahí".

El efecto de las reglas de los motores de 2026

Las exigencias de recuperación de energía de las nuevas unidades de potencia de 2026, especialmente en un circuito de velocidad media tan elevada como Spa-Francorchamps, hacen que cualquier pérdida de velocidad en curva tenga consecuencias directas en las rectas posteriores.

"El problema es que, si pasas más lento por las curvas, eso afecta al despliegue de energía", explicó Shovlin. "Cuando estás en un circuito tan limitado por la energía como este, igual que Silverstone, esas diferencias se magnifican muchísimo".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Al ampliar su análisis sobre el discreto inicio de Mercedes en la FP1, donde sus pilotos terminaron sexto y octavo, Shovlin añadió: "Fue una primera sesión bastante desordenada porque no teníamos el coche en el punto adecuado. Pensábamos que habría más agarre del que realmente había, pero parece que otros equipos acertaron mejor con la puesta a punto. Entre sesiones pudimos reajustarlo todo y los pilotos estuvieron mucho más satisfechos con el coche por la tarde.

"En el lado de George todavía estamos intentando entender algunos detalles. Hubo un problema con uno de los medidores homologados de flujo de combustible (FFM) durante la sesión de la mañana, lo que le dejó con algo menos de potencia que Kimi. Eso ya está solucionado y aún quedan algunos pequeños aspectos por revisar.

"Creo que incluso Kimi sintió que no hizo una vuelta perfecta, pero tendremos que encontrar algo más de rendimiento porque vemos que los demás están muy cerca. En cuanto al ritmo, especialmente en tandas largas, todos parecen estar bastante igualados".