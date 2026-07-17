Antonelli supera a McLaren, Red Bull y Ferrari en la FP2 de Spa; Russell preocupa

La jornada del viernes en Spa-Francorchamps se dio por finalizada con los Libres 2 del Gran Premio de Bélgica 2026 de la Fórmula 1, una sesión que el panorama visto en las primeras prácticas, con un Andrea Kimi Antonelli que pareció ser intocable antes de comenzar el trabajo de simulación de carrera, donde también brilló.

Al término de los 60 minutos de FP2, el piloto italiano de Mercedes fue el más rápido con un 1:45.944, seguido por dos pilotos de diferentes equipos: Lando Norris con su McLaren a 0.190s y Max Verstappen con su Red Bull a 0.472s.

La cuarta posición fue para el cuarto equipo diferente en el top 4, ya que Lewis Hamilton acabó a 0.747s del crono de Antonelli, con Isack Hadjar muy cerca quinto a 0.770s.

Oscar Piastri fue sexto [+0.982s], mientras que Franco Colapinto fue la gran sorpresa de los Libres 2 al terminar séptimo [+1.203s] por delante de un flojo George Russell que apenas pudo ser octavo a 1.285s de su compañero de equipo.

El top 10 lo completaron los Racing Bulls de Arvid Lindblad y Liam Lawson, por delante de un Charles Leclerc que se quedó fuera de las diez primeras posición.

Los Aston Martin fueron 21º y 22º, cerrando la parrilla con una diferencia preocupante de 1.5s respecto al peor de los Cadillac, que era el de Sergio Pérez.

Durante la FP2 hubo dos banderas rojas, la primera por una gran cantidad de grava que fue arrastrada a la pista por Max Verstappen, mientras que la segunda se debió a un fuerte accidente de Pierre Gasly hacia el final del Sector 2.

Resultados de los Libres 2 del GP de Bélgica 2026 de la F1

Resumen completo de la FP2 de la F1 2026 en Spa

La segunda sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Bélgica 2026 arrancó con bastante actividad en la pista, de hecho, antes de llegar a los cinco minutos de FP3, fueron 21 de los 22 coches de la parrilla los que ya habían salido a rodar al asfalto de Spa.

En las primeras vueltas, todos los pilotos apostaron por el neumático medio y fue Andrea Kimi Antonelli el primero en escalar al primer puesto con un 1:46.911, por delante de Isack Hadjar y Max Verstappen, ambos a menos de 0.050s del italiano.

El último piloto en salir a pista fue Oscar Piastri, una vez que sus mecánicos lograron solucionar el problema de su McLaren en la parte final de la FP1.

Los Ferrari no se acercaron a menos de 0.5s de Antonelli y los Red Bull tras los primeros intentos, mientras que George Russell sorprendía al ser especialmente lento al volante de su Mercedes, octavo a 1.1s de su compañero de equipo.

Tras unos 11 minutos de sesión, llegó la primera bandera roja del fin de semana de la F1 en Spa, debido a una gran cantidad de grava que Verstappen arrastró a la pista. Aunque no demasiado necesaria, los comisarios decidieron paralizar la sesión unos minutos para limpiar la pista y evitar problemas de seguridad.

Cuando la sesión se reanudo casi 10 minutos después, la mayoría de pilotos aprovechó para salir a la pista con el neumático blando nuevo para hacer una vuelta rápida antes de empezar las simulaciones de carrera.

Con blando nuevo, Hadjar subió a lo más alto con un 1:46.714, antes de que Verstappen hiciese un 1:46.416, aunque lamentablemente para los Red Bull Antonelli fue aún más rápido poco después con un 1:45.994.

Los Ferrari tampoco pudieron con Antonelli, de hecho Hamilton se colocó tercero a 0.7s y Leclerc quinto a 1s de distancia.

Poco a poco más pilotos fueron animándose a montar los blandos y fue precisamente Russell el siguiente en marcar un 1:47.229 que le dejó en un lejano sexto puesto a más de un segundo de su compañero de equipo.

Quien sorprendió para bien fue Norris, que mejoró mucho para registrar un 1:46.134 y subir al segundo puesto, a una diferencia de solo 0.190s de Antonelli.

En cuanto a la zona media, Franco Colapinto fue la gran sorpresa al colocarse sexto por delante incluso de Russell, mientras que Arvid Lindblad y Liam Lawson eran 8º y 9º.

Más atrás, los Cadillac y los Aston Martin cerraban la tabla, pero con Lance Stroll y Fernando Alonso a casi dos segundos de distancia de Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Una vez completadas todas las vueltas rápidas con los blandos, los pilotos ya pasaron a centrarse en las tandas largas, por lo que algunos continuaron con los blandos, mientras otros entraban en boxes para montar de nuevo el compuesto medio.

La segunda bandera roja de FP2 llegó a falta de 15 minutos para el final cuando Pierre Gasly perdió el control de su Alpine, impactó contra las protecciones y destrozó su monoplaza, obligado a los comisarios a intervenir en la pista.

Tras unos largos minutos, la sesión finalmente se reanudó a falta de dos minutos para el final y los pilotos salieron a rodar únicamente para realizar la simulación de salida y así poner punto y final a la jornada del sábado en Spa-Francorchamps.