Hamilton, sancionado para la parrilla de Hungría por bloquear a Piastri

Lewis Hamilton perderá tres posiciones en la parrilla de salida para el Gran Premio de Hungría 2026 después de que los comisarios le considerasen culpable de obstaculizar a Oscar Piastri durante la sesión de clasificación.

El piloto británico de Ferrari rodaba lentamente al final de la recta de meta justo cuando el piloto de McLaren llegaba por detrás en una vuelta lanzada, por lo que le obligó a abortar su intento.

Tras haber clasificado segundo, Hamilton tendrá ahora que salir quinto, mientras que su compañero Charles Leclerc asciende al segundo puesto, Piastri al 3º y Max Verstappen al 4º, pues Andrea Kimi Antonelli también fue sancionado por ignorar las banderas amarillas.

Antes de ser conocedor de la penalización de tres puestos por bloquear al australiano, Hamilton explicó cómo sucedió el incidente.

"Me lo dijeron [que venía Piastri en vuelta] literalmente cuando estaba en el vértice detrás de mí, así que no tenía ni idea de que venía", dijo. "Pensé que todos salían detrás de mí, yo era el primero en salir, así que pensé que todos habían terminado su vuelta, y creo que Charles era el coche que iba detrás de mí cuando salí del pitlane, que yo supiese".

"Así que sí, una locura, porque había sido limpio y obviamente no fue intencionado", dijo.

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La razón por la que la FIA sanciona a Hamilton en Hungría:

"Los comisarios escucharon al piloto del coche #44 (Lewis Hamilton), al piloto del coche #81 (Oscar Piastri), a los representantes de los equipos y revisaron las pruebas de vídeo, telemetría, radio del equipo y cámaras 'onboard'".

"En la aproximación a la curva 1, el coche #44 circulaba a una velocidad muy reducida sobre la trazada ideal mientras el coche #81 se aproximaba en una vuelta lanzada".

"El piloto del coche #44 explicó que acababa de completar una vuelta rápida y que no recibió el mensaje por radio de su equipo advirtiéndole de la llegada del coche #81 hasta que este ya estaba muy cerca. También afirmó que, debido a la posición de su coche en la pista, el coche #81 no era visible en sus retrovisores".

"El coche #81, que estaba en una vuelta lanzada, se vio obligado a realizar una maniobra evasiva, salirse de la trazada y abortar la vuelta".

"Tras examinar todas las pruebas disponibles, los comisarios determinaron que el coche #44 obstaculizó innecesariamente al coche #81 durante la sesión de clasificación".

"De acuerdo con el Reglamento de la Fórmula 1 de la FIA y con las directrices de sanción establecidas para este tipo de infracción en clasificación, los comisarios imponen una penalización de tres posiciones en la parrilla al piloto del coche #44", concluye el comunicado publicado por los comisarios del GP de Hungría.