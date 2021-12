¡Alpine lleva EL PLAN de Alonso en su coche en Abu Dhabi!

Este fin de semana, con el GP de Abu Dhabi, la Fórmula 1 cierra el curso 2021 y pone rumbo a 2022, el año en el que la categoría estrena nuevas reglas y todos esperan aprovecharlo para dar un paso al frente.

Un poco de eso tiene El Plan que crearon y promovieron los aficionados de Fernando Alonso y que ha acabado yendo más allá del meme, hasta ser adoptado por el equipo Alpine en redes sociales y por los altos cargos del Grupo Renault.

Si aún te lo preguntas...: ¿Qué es EL PLAN? Fernando Alonso y la Fórmula 1 2022

El último guiño a El Plan lo hizo el equipo en sus cuentas de Twitter e Instagram, donde publicaron un vídeo de apenas unos segundos en el que aparecía el Alpine A521 luciendo una pegatina en su alerón trasero, visto desde atrás, de 'El Plan' en lugar de 'Alpine'.

En el post, Alpine preguntaba: "¿Deberíamos... para este final de F1?".

Luego, Alonso compartió la publicación en sus stories de Instagram, donde hizo una encuesta que preguntaba si había que desbloquear el plan. La opción 'Yes' aplastó casi con un 90% de votos, y antes de la primera sesión de libres, el meme se hizo carne: ¡realmente Alpine lleva EL PLAN en su coche!

Más allá de la increíble referencia al tan comentado plan para 2022, Alpine vuelve este fin de semana a su habitual decoración en cuanto a colores, tras haber pintado la parte trasera del A51 de verde en el reciente GP de Arabia Saudí, donde celebraron las 100 carreras de su socio Castrol junto a ellos.

Quienes también lucen detalles distintos en sus coches para este final de temporada son los Alfa Romeo. En 2022 tendrán una alineación completamente renovada tras la retirada de Kimi Raikkonen y después de decidir no contar con Antonio Giovinazzi.

El monoplaza del italiano este fin de semana en el Yas Marina lleva el mensaje 'Grazie di tutto, Antonio' (Gracias por todo), mientras que el del finlandés luce un divertido 'Dear Kimi, we will leave you alone now' (Querido Kimi, ahora ya te dejaremos solo) en referencia a uno de los más célebres mensajes de radio del propio piloto... y de la historia de la Fórmula 1.

Y el bonito homenaje de Alfa Romeo a un niño: Un casco, despedidas y un bonito apoyo de Alfa Romeo a un niño

La decoración del coche de Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing 1 / 4 Foto de: Alfa Romeo La decoración del coche de Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing 2 / 4 Foto de: Alfa Romeo La decoración del coche de Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing 3 / 4 Foto de: Alfa Romeo La decoración del coche de Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing 4 / 4 Foto de: Alfa Romeo

Además, McLaren también tiene una decoración especial, que mezcla las obras de arte de la artista emiratí Rabab Tantawy con los tradicionales colores azul y papaya del equipo.

McLaren MCL35M AbuDhabi GP livery 1 / 8 Foto de: McLaren Decoración del McLaren MCL35M en el GP de Abu Dhabi 2 / 8 Foto de: McLaren Decoración del McLaren MCL35M en el GP de Abu Dhabi 3 / 8 Foto de: McLaren Decoración del McLaren MCL35M en el GP de Abu Dhabi 4 / 8 Foto de: McLaren Rabab Tantawy, diseñadora de la decoración del McLaren MCL35M para Abu Dhabi 5 / 8 Foto de: The Motorsport Collective Rabab Tantawy, diseñadora de la decoración del McLaren MCL35M para Abu Dhabi 6 / 8 Foto de: The Motorsport Collective Rabab Tantawy, diseñadora de la decoración del McLaren MCL35M para Abu Dhabi 7 / 8 Foto de: The Motorsport Collective McLaren MCL35M AbuDhabi GP livery 8 / 8 Foto de: The Motorsport Collective