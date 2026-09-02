Todas las victorias de Marc Márquez (año, carrera y foto)

Todas las victorias de Marc Márquez en 125cc, Moto2 y MotoGP

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Todas las victorias de Marc Márquez en MotoGP

Número Gran premio y año Circuito 1ª GP de las Américas 2013 COTA (Austin) 2ª GP de Alemania 2013 Sachsenring 3ª GP de Estados Unidos 2013 Laguna Seca 4ª GP de Indianápolis 2013 Indianápolis 5ª GP de la República Checa 2013 Brno 6ª GP de Aragón 2013 MotorLand Aragón 7ª GP de Qatar 2014 Losail 8ª GP de las Américas 2014 COTA (Austin) 9ª GP de Argentina 2014 Termas de Río Hondo 10ª GP de España 2014 Circuito de Jerez 11ª GP de Francia 2014 Circuito Bugatti de Le Mans 12ª GP de Italia 2014 Mugello 13ª GP de Catalunya 2014 Montmeló 14ª GP de Países Bajos 2014 Assen 15ª GP de Alemania 2014 Sachsenring 16ª GP de Indianápolis 2014 Indianápolis 17ª GP de Gran Bretaña 2014 Silverstone 18ª GP de Malasia 2014 Sepang 19ª GP de Valencia 2014 Circuito Ricardo Tormo 20ª GP de las Américas 2015 COTA (Austin) 21ª GP de Alemania 2015 Sachsenring 22ª GP de Indianápolis 2015 Indianápolis 23ª GP de San Marino 2015 Misano 24ª GP de Australia 2015 Phillip Island 25ª GP de Argentina 2016 Termas de Río Hondo 26ª GP de las Américas 2016 COTA (Austin) 27ª GP de Alemania 2016 Sachsenring 28ª GP de Aragón 2016 MotorLand Aragón 29ª GP de Japón 2016 Motegi 30ª GP de las Américas 2017 COTA (Austin) 31ª GP de Alemania 2017 Sachsenring 32ª GP de la República Checa 2017 Brno 33ª GP de San Marino 2017 Misano 34ª GP de Aragón 2017 Misano 35ª GP de Australia 2017 Phillip Island 36ª GP de las Américas 2018 COTA (Austin) 37ª GP de España 2018 Circuito de Jerez 38ª GP de Francia 2018 Circuito Bugatti de Le Mans 39ª GP de Países Bajos 2018 Assen 40ª GP de Alemania 2018 Sachsenring 41ª GP de Aragón 2018 MotorLand Aragón 42ª GP de Tailandia 2018 Chang (Buriram) 43ª GP de Japón 2018 Motegi 44ª GP de Malasia 2018 Sepang 45ª GP de Argentina 2019 Termas de Río Hondo 46ª GP de España 2019 Circuito de Jerez 47ª GP de Francia 2019 Circuito Bugatti de Le Mans 48ª GP de Catalunya 2019 Montmeló 49ª GP de Alemania 2019 Sachsenring 50ª GP de la República Checa 2019 Brno 51ª GP de San Marino 2019 Misano 52ª GP de Aragón 2019 MotorLand Aragón 53ª GP de Tailandia 2019 Chang (Buriram) 54ª GP de Japón 2019 Motegi 55ª GP de Australia 2019 Phillip Island 56ª GP de Valencia 2019 Circuito Ricardo Tormo 57ª GP de Alemania 2021 Sachsenring 58ª GP de las Américas 2021 COTA (Austin) 59ª GP de Emilia Romagna 2021 Misano 60ª GP de Aragón 2024 MotorLand Aragón 61ª GP de San Marino 2024 Misano 62ª GP de Australia 2024 Phillip Island 63ª GP de Tailandia 2025 Buriram 64ª GP de Argentina 2025 Termas de Río Hondo 65ª GP de Qatar 2025 Losail 66ª GP de Aragón 2025 MotorLand Aragón 67ª GP de Italia 2025 Autódromo de Mugello 68ª GP de Países Bajos 2025 Assen 69ª GP de Alemania 2025 Sachsenring 70ª GP de República Checa 2025 Brno 71ª GP de Austria 2025 Red Bull Ring 72ª GP de Hungría 2025 Balaton Park 73ª GP de San Marino 2025 Misano 74ª GP de Hungría 2026 Balaton Park 75ª GP de República Checa 2026 Brno 76ª GP de Alemania 2026 Sachsenring 77ª GP de Aragón 2026 MotorLand Aragón

Márquez ha acumulado récords de precocidad desde que llegó al mundial de motociclismo en la temporada 2008. El piloto de Cervera debutó con apenas 15 años en 125cc, y en su sexta carrera ya consiguió su primer podio (el segundo más joven de la historia en lograrlo), pero su primer triunfo no llegó hasta el tercer año en la clase de las motos pequeñas.

En la cuarta carrera de aquella temporada 2010, ganó por vez primera, y a partir de ahí el catalán entró en racha y consiguió cinco de una tacada. Ese curso, Marc Márquez firmaría un total de 10 victorias en su camino al título de la cilindrada del octavo de litro.

De ahí pasó a Moto2, donde casi gana el título al primer intento, pero una lesión en un ojo le hizo perderse las dos últimas carreras y a decir adiós a todas sus opciones, la famosa diplopía que le afectaría más tarde en MotoGP. En 2012 se desquitaría logrando la corona de la clase intermedia, donde sumó 16 victorias entre los dos años.

En MotoGP se estrenó en 2013, y no pudo empezar mejor. Subió al podio en la primera carrera y logró pole y victoria en la segunda, con récord de precocidad en esos dos registros. Ese año sería campeón, el más joven en hacerlo, y también se haría con los entorchados de 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019.

Desde el GP de Alemania de 2019 hasta el de 2021, estuvo 581 días sin sumar ninguna victoria más a su palmarés, pero después de una complicada recuperación de una lesión en el brazo, el catalán volvió a saborear las mieles del triunfo.

Tras su triunfo 59 en el GP de Emilia Romagna de esa campaña, el 24 de octubre, vendría una sequía de 1.043 días hasta volver a ganar una carrera larga, la primera con Ducati, en el GP de Aragón de 2024, tras vencer también la sprint del sábado, y con una enorme diferencia, como antaño, a pesar de llevar la Desmosedici GP23, y de forma consecutiva ganó en el GP de San Marino tras la locura con la lluvia. Además, volvió a ganar una tercera vez en 2024, en el GP de Australia en Phillip Island, después de 5 años sin hacerlo allí.

En 2025 dio el salto a Ducati en el equipo de fábrica, en donde se estrenó con un dominante triunfo en el Gran Premio de Tailandia, y además lo hizo acompañado en la segunda plaza por su hermano, Alex Márquez. Ambos repitieron doblete en Argentina y en Qatar. Fue en Losail donde el #93 sumó su 91ª victoria en el Mundial de Motociclismo, convirtiéndose en el español con más triunfos de la historia, por delante de los 90 de Ángel Nieto. Después, ganó en Aragón y en Mugello, 4040 días después de su último triunfo allí, para alcanzar la 93ª victoria del #93. Y en Assen, igualó las 68 de Giacomo Agostini en categoría reina. Pero el de Cervera siguió arrasando, y venció también de manera consecutiva en Sachsenring, Brno, Red Bull Ring (donde nunca lo había hecho) y Balaton Park, para poner rumbo al noveno título mundial.

Entre las 10 de 125, las 16 de Moto2 y las 77 de MotoGP, Márquez suma un total de 103 victorias, alcanzando las 100 en Balaton Park, en el GP de Hungría 2026, menos de un mes después de su operación, y sumando otra más en la siguiente cita, en Chequia. Después, en Sachsenring, cosechó allí su 13ª victoria en esa pista en toda su trayectoria, 10 en la clase reina, igualando el récord de Giacomo Agostini de más triunfos en un mismo circuito (logró 10 en Imatra, Finlandia). En Aragón, alcanzó su octavo triunfo en clase reina, para mantenerse imbatido con Ducati.