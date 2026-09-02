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Todas las victorias de Marc Márquez (año, carrera y foto)

Marc Márquez lleva 103 victorias en el mundial de motociclismo, 77 de ellas en MotoGP. Mira cuándo y cómo fue cada una, además de las de 125cc y Moto2.

Redacción
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Todas las victorias de Marc Márquez en 125cc, Moto2 y MotoGP

(Haz click sobre las imágenes para verlas en grande. Dale al 'Play' para que pasen ¡y disfruta!)

1. GP de Italia 2010 - Mugello
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Nico Terol, 3º Pol Espargaró
2. Gran Bretaña 2010 - Silverstone
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Pol Espargaró, 3º Bradley Smith
3. GP de Holanda 2010 - Assen
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Nico Terol, 3º Pol Espargaró
4. GP de Catalunya 2010 - Montmeló
Podio: 1ºMarc Márquez, 2º Bradley Smith, 3º Pol Espargaró
5. GP de Alemania 2010 - Sachsenring
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Tomoyoshi Koyama, 3º Sandro Cortese
6. GP de San Marino 2010 - Misano
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Nico Terol, 3º Efrén Vázquez
7. GP de Japón 2010 - Motegi
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Nico Terol, 3º Bradley Smith
8. GP de Malasia 2010 - Sepang
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Pol Espargaró, 3º Nico Terol
9. GP de Australia 2010 - Phillip Island
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Pol Espargaró, 3º Nico Terol
10. GP de Portugal 2010 - Estoril
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Nico Terol, 3º Bradley Smith
11. GP de Francia 2011 - Le Mans
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Yuki Takahashi, 3º Stefan Bradl
12. GP de Holanda 2011 - Assen
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Kenan Sofuoglu, 3º Bradley Smith
13. GP de Italia 2011 - Mugello
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Stefan Bradl, 3º Bradley Smith
14. GP de Alemania 2011 - Sachsenring
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Stefan Bradl, 3º Alex de Angelis
15. GP de Indianápolis 2011 - IMS
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Pol Espargaró, 3º Tito Rabat
16. GP de San Marino 2011 - Misano
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Stefan Bradl, 3º Andrea Iannone
17. GP de Aragón 2011 - Motorland
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Iannone, 3º Simone Corsi
18. GP Qatar 2012 - Losail
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Iannone, 3º Pol Espargaró
19. GP de Portugal 2012 - Estoril
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Pol Espargaró, 3º Thomas Luthi
GP de Holanda 2012 - Assen
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Iannone, 3º Scott Redding
21. GP de Alemania 2012 - Sachsenring
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Stefan Bradl, 3º Alex de Angelis
22. GP de Indianápolis 2012 - IMS
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Pol Espargaró, 3º Julián Simón
GP de la República Checa 2012 - Brno
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Thomas Luthi, 3º Pol Espargaró
24. GP de San Marino 2012 - Misano
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Pol Espargaró, 3º Andrea Iannone
25. GP de Japón 2012 - Motegi
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Pol Espargaró, 3º Tito Rabat
26. GP de Valencia 2012 - Cheste
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Julián Simón, 3º Nicolás Terol
27. GP de las Américas 2013 - COTA
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Jorge Lorenzo
28. GP de Alemania 2013 - Sachsenring
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Cal Crutchlow, 3º Valentino Rossi
29. GP de EEUU 2013 - Laguna Seca
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Stefan Bradl, 3º Valentino Rossi
30. GP de Indianápolis 2013 - IMS
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Jorge Lorenzo
31. GP de la República Checa 2013 - Brno
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Jorge Lorezo
32. GP de Aragón 2013 - Motorland
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Valentino Rossi
33. GP Qatar 2014 - Losail
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Dani Pedrosa
34. GP de las Américas 2014 - COTA
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Andrea Dovizioso
35. GP de Argentina 2014 - Termas de Río Hondo
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Jorge Lorenzo
36. GP de España 2014 - Jerez
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Dani Pedrosa
37. GP de Francia 2014 - Le Mans
Podio: 1º Marc Marquez, 2º Valentino Rossi, 3º Alvaro Bautista
38. GP de Italia 2014 - Mugello
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Valentino Rossi
39. GP de Catalunya 2014 - Montmeló
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Dani Pedrosa
40. GP de Holanda 2014 - Assen
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Dani Pedrosa
41. GP de Alemania 2014 - Sachsenring
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Jorge Lorenzo
42. GP de Indianápolis 2014 - IMS
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Valentino Rossi
43. GP de Gran Bretaña 2014 - Silverstone
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Valentino Rossi
44. GP de Malasia 2014 - Sepang
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Jorge Lorenzo
45. GP de la Comunitat Valenciana 2014 - Cheste
Podio: 1º Marc Marquez, 2º Valentino Rossi, 3º Jorge Lorenzo
46. GP de las América 2015 - COTA
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Valentino Rossi
47. GP de Alemania 2015 - Sachsenring
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Valentino Rossi
48. GP de Indianápolis 2015 - IMS
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Valentino Rossi
49. GP de San Marino 2015 - Misano
Podio: 1º Marc Marquez, 2º Bradley Smith, 3º Scott Redding
50. GP de Australia 2015 - Phillip Island
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Andrea Iannone
51. GP de Argentina 2016 - Termas de Río Hondo
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Dani Pedrosa
52. GP de las Américas 2016 - COTA
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Andrea Iannone
53. GP de Alemania 2016 - Sachsenring
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Cal Crutchlow, 3º Andrea Dovizioso
54. GP de Aragón 2016 - Motorland
Podio 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Valentino Rossi
55. GP de Japón 2016 - Motegi
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Maverick Viñales
56. GP de las Américas 2017 - COTA
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Dani Pedrosa
57. GP de Alemania 2017 - Sachsenring
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jonas Folger, 3º Dani Pedrosa
58. GP de la República Checa 2017 - Brno
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Maverick Viñales
59. GP de San Marino 2017 - Misano
Podio: 1º Marc Marquez, 2º Danilo Petrucci, 3º Andrea Dovizioso
60. GP de Aragón 2017 - Motorland
Podio: 1º Marc Marquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Jorge Lorenzo
61. GP de Australia 2017 - Phillip Island
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Maverick Viñales
62. GP de las Américas 2018 - COTA
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Maverick Viñales, 3º Andrea Iannone
63. GP de España 2018 - Jerez
Podio 1º: Marc Márquez, 2º Johann Zarco, 3º Andrea Iannone
64. GP de Francia 2018 - Le Mans
Podium: 1º Marc Márquez, 2º Danilo Petrucci, 3º Valentino Rossi
65. GP de Holanda 2018 - Assen
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Alex Rins, 3º Maverick Viñales
66. GP de Alemania 2018 - Sachsenring
1º Marc Marquez, 2º Valentino Rossi, 3º Maverick Viñales
67. GP de Aragón 2018 - Motorland
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Andrea Iannone
68. GP de Tailandia 2018 - Buriram
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Maverick Viñales
69. GP de Japón 2018 - Motegi
Podio: 1º Marc Marquez, 2º Cal Crutchlow, 3º Alex Rins
70. GP de Malasia 2018 - Sepang
Podio: 1º Marc Marquez, 2º Alex Rins, 3º Johann Zarco
71. GP de Argentina 2019 - Termas de Río Hondo
Podio: 1º Marc Márquez 2º Valentino Rossi, 3º Andrea Dovizioso
72. GP de España 2019 - Jerez
Podio: 1º Marc Marquez, 2º Alex Rins, 3º Maverick Vinales
73. GP de Francia 2019 - Le Mans
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Danilo Petrucci
74. Gran Premio de Catalunya 2019 - Montmeló
Podio: 1º Marc Marquez, 2º Fabio Quartararo, 3º Danilo Petrucci
75. Gran Premio de Alemania 2019 - Sachsenring
Podio: 1º Marc Marquez, 2º Maverick Vinales, 3º Cal Crutchlow
76. Gran Premio de la República Checa 2019 - Brno
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Jack Miller
77. Gran Premio de San Marino 2019 - Misano
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Fabio Quartararo, 3º Maverick Viñales
78. Gran Premio de Aragón 2019 - Motorland
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Jack Miller, Pramac Racing
79. Gran Premio de Tailandia 2019 - Buriram
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Fabio Quartararo, 3º Maverick Viñales
80. Gran Premio de Japón 2019 - Motegi
Podio: 1º Marc Marquez, 2º Fabio Quartararo, 3º Andrea Dovizioso
81. Gran Premio de Australia 2019 - Phillip Island
Podio: 1º Marc Marquez, 2º Cal Crutchlow, 3º Jack Miller
82. GP de la Comunitat Valenciana 2019 - Cheste
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Fabio Quartararo, 3º Jack Miller
83. GP de Alemania 2021 - Sachsenring
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Miguel Oliveira, 3º Fabio Quartararo
84. GP de las Américas 2021 - COTA
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Fabio Quartararo, 3º Francesco Bagnaia
85. GP de Emilia Romagna 2021 - Misano
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Pol Espargaró, 3º Enea Bastianini
86. GP de Aragón 2024 - MotorLand Aragón
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Martín, 3º Pedro Acosta
87. GP de San Marino 2024 - Misano
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Pecco Bagnaia, 3º Enea Bastianini
88. GP de Australia - Phillip Island
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Martín, 3º Pecco Bagnaia
89. GP de Tailandia- Buriram
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Alex Márquez, 3º Pecco Bagnaia
Marc Márquez, Ducati
Marc Márquez, Ducati Team
Marc Márquez, Ducati Team
Marc Márquez, Ducati Team
Marc Márquez, Ducati
Marc Márquez, Ducati Team
Marc Márquez, Ducati Team
Marc Márquez, Ducati
Marc Márquez, Ducati Team
Marc Márquez, Ducati Team
Marc Márquez, Ducati Team
Marc Márquez, Ducati Team
Marc Márquez, Ducati Team
Marc Márquez, Ducati Team
192

Todas las victorias de Marc Márquez en MotoGP

Número Gran premio y año Circuito
GP de las Américas 2013 COTA (Austin)
GP de Alemania 2013 Sachsenring
GP de Estados Unidos 2013 Laguna Seca
GP de Indianápolis 2013 Indianápolis
GP de la República Checa 2013 Brno
GP de Aragón 2013 MotorLand Aragón
GP de Qatar 2014 Losail
GP de las Américas 2014 COTA (Austin)
GP de Argentina 2014 Termas de Río Hondo
10ª GP de España 2014 Circuito de Jerez
11ª GP de Francia 2014 Circuito Bugatti de Le Mans
12ª GP de Italia 2014 Mugello
13ª GP de Catalunya 2014 Montmeló
14ª GP de Países Bajos 2014 Assen
15ª GP de Alemania 2014 Sachsenring
16ª GP de Indianápolis 2014 Indianápolis
17ª GP de Gran Bretaña 2014 Silverstone
18ª GP de Malasia 2014 Sepang
19ª GP de Valencia 2014 Circuito Ricardo Tormo
20ª GP de las Américas 2015 COTA (Austin)
21ª GP de Alemania 2015 Sachsenring
22ª GP de Indianápolis 2015 Indianápolis
23ª GP de San Marino 2015 Misano
24ª GP de Australia 2015 Phillip Island
25ª GP de Argentina 2016 Termas de Río Hondo
26ª GP de las Américas 2016 COTA (Austin)
27ª GP de Alemania 2016 Sachsenring
28ª GP de Aragón 2016 MotorLand Aragón
29ª GP de Japón 2016 Motegi
30ª GP de las Américas 2017 COTA (Austin)
31ª GP de Alemania 2017 Sachsenring
32ª GP de la República Checa 2017 Brno
33ª GP de San Marino 2017 Misano
34ª GP de Aragón 2017 Misano
35ª GP de Australia 2017 Phillip Island
36ª GP de las Américas 2018 COTA (Austin)
37ª GP de España 2018 Circuito de Jerez
38ª GP de Francia 2018 Circuito Bugatti de Le Mans
39ª GP de Países Bajos 2018 Assen
40ª GP de Alemania 2018 Sachsenring
41ª GP de Aragón 2018 MotorLand Aragón
42ª GP de Tailandia 2018 Chang (Buriram)
43ª GP de Japón 2018 Motegi
44ª GP de Malasia 2018 Sepang
45ª GP de Argentina 2019 Termas de Río Hondo
46ª GP de España 2019 Circuito de Jerez
47ª GP de Francia 2019 Circuito Bugatti de Le Mans
48ª GP de Catalunya 2019 Montmeló
49ª GP de Alemania 2019 Sachsenring
50ª GP de la República Checa 2019 Brno
51ª GP de San Marino 2019 Misano
52ª GP de Aragón 2019 MotorLand Aragón
53ª GP de Tailandia 2019 Chang (Buriram)
54ª GP de Japón 2019 Motegi
55ª GP de Australia 2019 Phillip Island
56ª GP de Valencia 2019 Circuito Ricardo Tormo
57ª GP de Alemania 2021 Sachsenring
58ª GP de las Américas 2021 COTA (Austin)
59ª GP de Emilia Romagna 2021 Misano
60ª GP de Aragón 2024 MotorLand Aragón
61ª GP de San Marino 2024 Misano
62ª GP de Australia 2024 Phillip Island
63ª GP de Tailandia 2025 Buriram
64ª GP de Argentina 2025 Termas de Río Hondo
65ª GP de Qatar 2025 Losail
66ª GP de Aragón 2025 MotorLand Aragón
67ª GP de Italia 2025 Autódromo de Mugello
68ª GP de Países Bajos 2025 Assen
69ª GP de Alemania 2025 Sachsenring
70ª GP de República Checa 2025 Brno
71ª GP de Austria 2025 Red Bull Ring
72ª GP de Hungría 2025 Balaton Park
73ª GP de San Marino 2025 Misano
74ª GP de Hungría 2026 Balaton Park
75ª GP de República Checa 2026 Brno
76ª GP de Alemania 2026 Sachsenring
77ª GP de Aragón 2026 MotorLand Aragón

Márquez ha acumulado récords de precocidad desde que llegó al mundial de motociclismo en la temporada 2008. El piloto de Cervera debutó con apenas 15 años en 125cc, y en su sexta carrera ya consiguió su primer podio (el segundo más joven de la historia en lograrlo), pero su primer triunfo no llegó hasta el tercer año en la clase de las motos pequeñas.

En la cuarta carrera de aquella temporada 2010, ganó por vez primera, y a partir de ahí el catalán entró en racha y consiguió cinco de una tacada. Ese curso, Marc Márquez firmaría un total de 10 victorias en su camino al título de la cilindrada del octavo de litro.

De ahí pasó a Moto2, donde casi gana el título al primer intento, pero una lesión en un ojo le hizo perderse las dos últimas carreras y a decir adiós a todas sus opciones, la famosa diplopía que le afectaría más tarde en MotoGP. En 2012 se desquitaría logrando la corona de la clase intermedia, donde sumó 16 victorias entre los dos años.

En MotoGP se estrenó en 2013, y no pudo empezar mejor. Subió al podio en la primera carrera y logró pole y victoria en la segunda, con récord de precocidad en esos dos registros. Ese año sería campeón, el más joven en hacerlo, y también se haría con los entorchados de 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019.

Desde el GP de Alemania de 2019 hasta el de 2021, estuvo 581 días sin sumar ninguna victoria más a su palmarés, pero después de una complicada recuperación de una lesión en el brazo, el catalán volvió a saborear las mieles del triunfo.

Tras su triunfo 59 en el GP de Emilia Romagna de esa campaña, el 24 de octubre, vendría una sequía de 1.043 días hasta volver a ganar una carrera larga, la primera con Ducati, en el GP de Aragón de 2024, tras vencer también la sprint del sábado, y con una enorme diferencia, como antaño, a pesar de llevar la Desmosedici GP23, y de forma consecutiva ganó en el GP de San Marino tras la locura con la lluvia. Además, volvió a ganar una tercera vez en 2024, en el GP de Australia en Phillip Island, después de 5 años sin hacerlo allí.

En 2025 dio el salto a Ducati en el equipo de fábrica, en donde se estrenó con un dominante triunfo en el Gran Premio de Tailandia, y además lo hizo acompañado en la segunda plaza por su hermano, Alex Márquez. Ambos repitieron doblete en Argentina y en Qatar. Fue en Losail donde el #93 sumó su 91ª victoria en el Mundial de Motociclismo, convirtiéndose en el español con más triunfos de la historia, por delante de los 90 de Ángel Nieto. Después, ganó en Aragón y en Mugello, 4040 días después de su último triunfo allí, para alcanzar la 93ª victoria del #93. Y en Assen, igualó las 68 de Giacomo Agostini en categoría reina. Pero el de Cervera siguió arrasando, y venció también de manera consecutiva en Sachsenring, Brno, Red Bull Ring (donde nunca lo había hecho) y Balaton Park, para poner rumbo al noveno título mundial.

Entre las 10 de 125, las 16 de Moto2 y las 77 de MotoGP, Márquez suma un total de 103 victorias, alcanzando las 100 en Balaton Park, en el GP de Hungría 2026, menos de un mes después de su operación, y sumando otra más en la siguiente cita, en Chequia. Después, en Sachsenring, cosechó allí su 13ª victoria en esa pista en toda su trayectoria, 10 en la clase reina, igualando el récord de Giacomo Agostini de más triunfos en un mismo circuito (logró 10 en Imatra, Finlandia). En Aragón, alcanzó su octavo triunfo en clase reina, para mantenerse imbatido con Ducati.

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