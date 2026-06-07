Martín y Bezzecchi evitan fracturas tras su accidente en Hungría

Jorge Martín y Marco Bezzecchi han evitado fracturas en el que ha sido el peor día para Aprilia en lo que va de temporada 2026 de MotoGP. La carrera duró apenas una curva para Jorge Martín, para su compañero y líder del Mundial, Marco Bezzecchi, y también para Raúl Fernández, satélite del Trackhouse.

Martín provocó una auténtica escabechina este domingo, en la arrancada de la prueba larga en Balaton Park. El piloto español, segundo clasificado de la general, se fue largo y tocó y se llevó por delante a su compañero, Bezzecchi, provocando su caída. Pero el incidente no se quedó ahí, ya que se provocó un efecto dominó, con la moto del italiano impactando contra Raúl Fernández y también contra dos hombres de Ducati, Fermín Aldeguer y Fabio Di Giannantonio. Solo el del VR46 pudo continuar en carrera, aunque en la última posición.

Tras lo ocurrido, los dos corredores del equipo oficial de Aprilia, y también Aldeguer, tuvieron que pasar por el centro médico. La primera buena noticia fue que la casa de Noale confirmó que ni Martín ni Bezzecchi tienen fracturas por el grave accidente, solo contusiones.

"En cuanto a Jorge Martín: los exámenes médicos no han revelado fracturas visibles; solo presenta contusiones en la espalda y en el pie derecho. En cuanto a Marco Bezzecchi, los exámenes tampoco han revelado fracturas visibles; solo presenta contusiones en la pierna derecha y en la mano", informó Aprilia en un escueto comunicado.

Por otra parte, la fábrica con sede en Milán también explicó que el de San Sebastián de los Reyes y el de Rimini no atenderán a los medios este domingo por la tarde, sino que será el CEO de Aprilia Racing, Massimo Rivola, quien tenga un encuentro con los periodistas.

Este incidente llega después de que ya hubiera problemas internos en Aprilia, con Raúl Fernández tocando y tirando a Jorge Martín en la carrera de Barcelona, lo que provocó que la marca tuviera una reunión en Italia para aclarar las cosas y pedir calma a sus pilotos. En el caso de Hungría, es un incidente que tiene consecuencias para la general, habida cuenta de la victoria de Marc Márquez, que en su segundo fin de semana ya ha logrado recortar puntos, este domingo 25, y el sábado otros 5, a Bezzecchi, quedándose a 72.

Más de MotoGP: MotoGP Márquez despeja todas las dudas tras ganarle un pulso a Acosta en Balaton