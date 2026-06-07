Márquez: "Seguí mi intuición con el neumático, todo Ducati y Dall'Igna me empujaban al blando"

Nadie puede con él, ni las lesiones, ni los contratiempos, ni el desanimo. Marc Márquez completó una regreso memorable el pasado año en MotoGP conquistando su noveno título Mundial, pero cuando estaba celebrando su proeza una lesión le envió de nuevo al quirófano, por dos veces, y cuando ya parecía que estaba abocado a lanzar la toalla, el español resurgió, una vez más, con un memorable fin de semana en su 'nuevo' jardín, el 'Balaton Marc' de Hungría, donde se llevó los 37 puntos y le recortó 30 al líder del certamen, Marco Bezzecchi.

"Estoy super contento, ha sido una victoria cara después de la lesión del año pasado, en deporte todo puede cambiar de un día para otro, hemos regresado ha sido duro, con muchas dificultades, tenia aquí una gran oportunidad. Quiero dar la gracias a todos los que han creído en mi, los doctores, los fisios, el precio era caro, con mucho trabajo en casa, pero ha valido la pena, otro regreso más", explicó nada más acabar la carrera.

Márquez llegó el jueves a Balaton asegurando que si ganaba aquí era porque los demás lo habían hecho mal.

"Al final lo hemos hecho bien nosotros, esperaba encontrarme peor, la clave fue dosificarme mucho el viernes, no apretar, vi que me salía con facilidad y no gasté energía, ayer me encontraba mejor. A final de carrera, menos mal que iba con la goma media (trasera) y Pedro Acosta con el blando, estaba ya agarrotado del brazo izquierdo de tanto hacer fuerza, hemos pagado un precio caro pero ha valido la pena", continuó con sus sensaciones.

'¿Qué precio?', le preguntaron. "¡Joder!, tu dirás, he pasado dos veces por el quirófano, muchas horas de camillas, no me lo tomo a risa porque es muy duro, pero hay que ser optimista, no ha sido la primera vez, cansa mucho mas mentalmente que fisicamente, pero cuando vives esto momentos la recompensa está ahí", celebró.

"Ahora hay que ver si tenemos más oportunidades, me han salvado las curvas de izquierda este fin de semana, veremos que pasa en Brno y Holanda, tenemos que tener paciencia e ir sumando, porque como se ha visto hoy todo puede pasar", dijo en referencia al salto que ha dado en el campeonato.

La clave de la victoria para Marc fue elegir el neumático medio contra la opinión de Ducati.

"Hoy hemos optado por el medio trasero, al principio pensaba que había cometido un error, todo Ducati incluso Gigi (Dall'Igna) me empujaban al blando, pero he seguido mi instinto. Al principio no podía seguir a Acosta pero he tenido paciencia, al final tenia mucho mas a nivel de neumático y muy poco a nivel físico, se me agarrotó el brazo izquierdo que es el bueno, de hacer tanta fuerza. Ahora, trabajo de fisio y recuperación para intentar seguir evolucionando".

El dato: MotoGP Marc Márquez logra su victoria número 100 en el Mundial

Marc no quiere lanzar las campanas al vuelo tras este fin de semana perfecto.

"Ahora es momento de pasar las carreras que vienen, la de Brno y la de Assen, que son muy físicas, sobre todo la de Holanda, a ver cómo llegamos al parón del verano", bajó las expectativas.

Pese a tener un fin de semana impecable, Marc quiso recordar que la suerte le acomodó, sobre todo en la carrera, con muchos rivales eliminados.

"Hoy hemos tenido un punto de suerte, afortunadamente todos los pilotos están bien, cuando he visto que nos íbamos solos con Acosta he pensado ya que había pasado algo, se han caído los dos o tres pilotos que tenia ritmo para ganar la carrera, ha sido suerte", dijo, sin querer decir si está de vuelta en la lucha por el título.

"En un campeonato tan largo todo puede pasar pero de momento no me encuentro en el estado para remontar, me encantaría decir que vamos a por la remontada y vamos a por la victoria en Brno, a ver si llueve (risas), pero lo he visto este fin de semana ,con solo dos frenadas de derechas ya me costaba, hacer un fin de semana como el que he hecho técnicamente es muy difícil, lo tienes que cuadrar todo bastante cuando no aprietas el viernes".

"Quiero disfrutar, durante toda mi carrera deportiva me he puesto mucha presión, ahora es tiempo de… claro que voy a seguir siendo ambicioso, no me calmaré con 33 años, pero quiero relajarme un poco mentalmente y disfrutar, porque si disfruto todo va a ir llegando. Pero todo depende del físico, que tenemos que ir mejorando", zanjó el #93.