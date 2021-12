Un casco, despedidas y un bonito apoyo de Alfa Romeo a un niño

El Gran Premio de Abu Dhabi es siempre especial, dado que pone fin a una temporada y, en muchos casos, a etapas en la Fórmula 1.

Este ese el último fin de semana de Kimi Raikkonen en la máxima categoría tras 350 carreras y 19 temporadas, y también la última cita de Antonio Giovinazzi con el que ha disputado sus tres cursos completos en F1, entre 2018 y 2021.

Es sin duda un evento con sabor a despedida, y desde Alfa Romeo han querido dedicar un especial mensaje en sus coches a sus dos pilotos antes de estrenar en 2022 con Valtteri Bottas y Guanyu Zhou una alineación completamente renovada.

En el del finlandés luce una referencia a uno de sus mensajes por radio más míticos, cuando le pidió a su ingeniero que le dejara solo: "Dear Kimi, we will leave you alone now" (Querido Kimi, ahora ya te dejaremos solo). El del italiano, un simple 'Gracias por todo, Antonio' en su idioma.

Pero los Alfa Romeo C41 no solo llevan esos mensajes, sino otro aún más bonito. En un lateral lucen una pegatina de un torpedo y un hashtag #PanTorpeda, un dibujo que hizo Natan Gajek, un niño polaco de siete años fan de la F1 que lleva tres luchando contra un tumor maligno.

"El equipo Alfa Romeo Racing quiere apoyar al niño de esta manera y expresar su admiración por su voluntad de lucha. Cuando una pasión es más fuerte que la enfermedad, es necesario reconocerla. Llevaremos una pegatina especial en nuestros coches este fin de semana en apoyo a Natan, un joven aficionado polaco que sufre de neuroblastoma. ¡Nunca te rindas, Natan!", explicaron desde el equipo.

Pero los homenajes en Alfa Romeo no acaban ahí. En la mañana del viernes, antes de la disputa de la primera sesión de entrenamientos libres, Antonio Giovinazzi presentó un diseño especial de casco para el GP de Abu Dhabi, en homenaje a su compañero ante su último fin de semana.

El casco de 'Gio' lleva la base del que lucía Raikkonen cuando ganó el mundial 2007 de Fórmula 1 con Ferrari, y luce el mensaje 'Thanks Kimi', además de contener la pegatina 'Iceman' que siempre acompaña al finlandés.

