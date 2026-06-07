Acosta y su duelo con Márquez: "No me han enseñado a rendirme; lo tenía que intentar"

Pedro Acosta sigue tocando a la puerta de la victoria en el Mundial de MotoGP, que sin embargo se le ha vuelto a resistir este domingo, en el Gran Premio de Hungría. Tras la sprint en la que acabó segundo, tras Marc Márquez, para la carrera larga en Balaton Park se anticipaba un duelo más intenso, si es que al vigente campeón del mundo no le fallaban las fuerzas en el hombro derecho.

La carrera: MotoGP Márquez despeja todas las dudas tras ganarle un pulso a Acosta en Balaton

Al #93 le resistieron. Y, para colmo, el camino en la lucha para la victoria quedó libre para Márquez y Acosta desde la salida, una vez que Jorge Martín hizo un 'strike' en la primera curva, dejando fuera de juego a Marco Bezzecchi, a Raúl Fernández, a Fermín Aldeguer y a él mismo.

Acosta, con neumático blando trasero, optó por tomar el liderato desde el comienzo para tirar y abrir hueco sobre un Márquez que llevaba el compuesto medio. Logró un segundo de ventaja el 'Tiburón de Mazarrón', hasta que el de Cervera se acercó llegado el ecuador y comenzó a atacarle. Se pasaron y se repasaron en unas cuantas ocasiones, en un par de vueltas, pero finalmente Márquez se llevó el gato al agua, relegando al murciano a la segunda plaza, de nuevo con la miel en los labios con una KTM que no le permite pelear al máximo durante todas las vueltas.

"Era cuestión de seguir el plan. Es verdad que me hubiera gustado liderar desde un poco antes, porque esa primera vuelta, con todo el lío que ha habido detrás, y Marc delante... Era un poco complicado coger la referencia al principio. Pero era la estrategia con el blando: tirar al principio y luego ir viendo. Es verdad que, una vez que he perdido la estabilidad que tenía al principio, he empezado a perder velocidad. Tenemos que estar contentos. Hemos dado un paso adelante de ayer a hoy, hemos vuelto a luchar por la victoria... Esto es cuestión de probar", empezó diciendo Acosta en DAZN, antes de centrarse en su estrategia de neumáticos.

"Tenía demasiadas dudas con la goma media trasera. Lo había probado el viernes por la mañana y no me había convencido, tampoco el sábado, y me faltaba velocidad respecto al resto. Sabiendo que la blanda no me iba a caer muchísimo, la estrategia era tirar e intentar hacer la diferencia al principio. Pero bueno, la batalla ha estado bien", siguió.

Después, habló del duelo con Marc, en el que llegó a haber un toque: "Mi padre no me ha enseñado a rendirme. Hasta que tuviera una oportunidad lo iba a intentar, al menos para devolverle el adelantamiento, para ir cogiendo experiencia delante. En MotoGP no he liderado muchas vueltas, y las carreras de este año me están dando un poco la soltura de estar delante. Si la estrategia era estar delante, había que intentarlo hasta que se pudiera".

Con los problemas de las Aprilia, Acosta está a 48 puntos de Bezzecchi en el Mundial, algo en lo que no piensa demasiado: "No tenemos que esperar a que se caigan los demás para intentar estar en la pelea por el Mundial. Estoy cerca del Top 3, que era lo que quería. Ahora viene Marc por detrás también, esto lo hará todo más difícil. Pero me está gustando la consistencia que estoy teniendo, esto es lo que me dará tener la oportunidad, algún día".

Por último, habló de la posible motivación que le ha dado Hungría para próximas carreras: "Rendirnos no nos rendimos. Es verdad que he pegado un empujón, porque ver la realidad de Mugello, que sufrimos tanto, no fue fácil. Y ver que aquí hemos estado por delante de todos, menos Marc, ha sido un golpe, más que de motivación, de confianza. Porque hemos visto que volvemos a ser competitivos, dentro de lo que había. Esperemos no sufrir mucho en Brno en la recta", cerró.